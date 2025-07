Claves para el martes 8 de julio

EMPRESAS * Indra Sistemas - Dividendo de 0,2500 euros por acción. Fecha de descuento. BANCOS CENTRALES * Luis de Guindos, vicepresidente del BCE, participa en la reunión del ECOFIN en Bruselas. OTROS EVENTOS * Reunión del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la UE. * 58ª Reunión de Ministros de Asuntos Exteriores de la ASEAN y Conferencias Postministeriales. (Hasta el 11 de julio) * El presidente de Francia, Emmanuel Macron, realiza una visita de Estado a Reino Unido por invitación del rey Carlos III. DATOS MACROECONÓMICOS | Local /Región | País | RIC | Indicator Name | Periodo | Reuters Poll | Prior | | :------------ | :----- | :------ | :-------------- | :------ | :----------- | :----- | | Time | | | | | | | | 08:00 | Alemania | DEEXPY=ECI | Exports MM SA | May | 0,0% | -1,7% | | 08:00 | Alemania | DEIMY=ECI | Imports MM SA | May | | 3,9% | | 08:00 | Alemania | DETBAL=ECI | Trade Balance, EUR, SA | May | | 14,6B | | 08:45 | Francia | FRCA=ECI | Current Account | May | | -4,1B | | 08:45 | Francia | FRTBAL=ECI | Trade Balance, EUR, SA | May | | -7,968B | | 08:45 | Francia | FRIMP=ECI | Imports, EUR | May | | 57,225B | | 08:45 | Francia | FREXP=ECI | Exports, EUR | May | | 49,256B | | 12:00 | Estados Unidos | USOPIN=ECI | NFIB Business Optimism Idx | Jun | | 98,8 | | 14:55 | Estados Unidos | USREDY=ECI | Redbook YY | 5 Jul, w/e | | 4,9% | | 17:30 | Estados Unidos | US2YNT=ECI | 12M Bill Auc - TA | 8 Jul | | 49.569.475.500 | | 17:30 | Estados Unidos | US2YNH=ECI | 12M Bill Auc - HR | 8 Jul | | 3,940% | | 17:30 | Estados Unidos | US2YNB=ECI | 12M Bill Auc - BTC | 8 Jul | | 3,220 | | 17:30 | Estados Unidos | US2YNA=ECI | 12M Bill Auc - HAP | 8 Jul | | 75,700% | | 19:00 | Estados Unidos | US7YNT | 3Y Note Auc | 8 Jul | | 58.000. | 0 States =ECI TA 3200,00 19:0 United US7YNH 3Y Note Auc - 8 Jul 3,972% 0 States =ECI HY 19:0 United US7YNB 3Y Note Auc - 8 Jul 2,520 0 States =ECI BTC 19:0 United US7YNA 3Y Note Auc - 8 Jul 63,050% 0 States =ECI HAP 21:0 United USCRED Consumer May 10,50 17,87B 0 States =ECI Credit B 22:3 United USOIAC API wkly crude 30 0 States =ECI Stk Jun, w/e 22:3 United USOIAG API Wkly gsln 30 0 States =ECI stk Jun, w/e 22:3 United USOIAD API Wkly dist. 30 0 States =ECI Stk Jun, w/e 22:3 United USOIAR API Wkly crude 30 0 States =ECI runs Jun, w/e (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)