Claves para el martes 9 de diciembre
9 dic (Reuters) -
BANCOS CENTRALES
* La Reserva Federal de EEUU inicia su reunión de dos días sobre tipos de interés. (Hasta el 10 de diciembre)
* El gobernador del Riksbank, Erik Thedéen, participa en la audiencia abierta del Comité de Finanzas del Riksdag sobre estabilidad financiera; el tema es el impacto en la estabilidad financiera del auge de las “stablecoins”, las monedas digitales y los criptoactivos (0800 GMT).
* Discurso principal de Claudia Buch, supervisora bancaria del BCE, en la Conferencia de Supervisión Bancaria del BCE “Innovaciones tecnológicas en los mercados financieros – Riesgos y oportunidades en la banca y la regulación” (1040 GMT).
* Los responsables del BoE Clare Lombardelli, Dave Ramsden, Swati Dhingra y Catherine Mann comparecen ante el Comité del Tesoro del Parlamento (1515 GMT).
DATOS MACROECONÓMICOS
* 0101 Reino Unido – Ventas minoristas BRC interanual, nov: Anterior 1,5%.
* 0800 Alemania – Exportaciones mensual ajustado, oct: Previsto -0,2%; Anterior 1,4%.
* 0800 Alemania – Importaciones mensual ajustado, oct: Previsto 0,2%; Anterior 3,1%.
* 0800 Alemania – Balanza comercial EUR ajustada, oct: Previsto 15.200.000.000; Anterior 15.300.000.000.
* 1200 Estados Unidos – Índice de optimismo empresarial NFIB, nov: Anterior 98,2.
* 1455 Estados Unidos – Redbook interanual, semana 6 dic: Anterior 7,6%.
* 1600 Estados Unidos – Ofertas de empleo JOLTS, oct: Previsto 7.200.000; Anterior 7.227.000.
* 2230 Estados Unidos – Inventario semanal de crudo API, semana 1 dic.
* 2230 Estados Unidos – Inventario semanal de gasolina API, semana 1 dic.
* 2230 Estados Unidos – Inventario semanal de destilados API, semana 1 dic.
* 2230 Estados Unidos – Operaciones semanales de refinación de crudo API, semana 1 dic.
