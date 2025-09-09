Claves para el martes 9 de septiembre

9 sep (Reuters) - BANCOS CENTRALES * La vicegobernadora del Banco de Inglaterra, Sarah Breeden, dirige una charla con el gobernador del Banco de Francia, François Villeroy de Galhau, en una conferencia del Banco de Pagos Internacionales sobre innovación en banca central. (1515 GMT) * La vicegobernadora del Riksbank, Aino Bunge, participa en un panel en la Cumbre de Innovación del BIS sobre cómo la cooperación global contribuye a resolver los retos del sistema financiero. (1320 GMT) * El supervisor del Banco Central Europeo, Patrick Montagner, pronuncia un discurso en la Asociación Europe Finances Régulations (AEFR). (0730 GMT) OTROS EVENTOS * El presidente de Polonia, Karol Nawrocki, realiza una visita de trabajo a Finlandia. * La presidenta de la República de Moldavia, Maia Sandu, se dirige a los legisladores de la UE antes de las cruciales elecciones parlamentarias en Moldavia el 28 de septiembre. (1000 GMT) DATOS MACROECONÓMICOS Loc Country RIC Indicator Name Perio Reu Prior al /Region d ter Tim s e Pol l 01: United GBBRC= BRC Retail Aug 1.8% 01 Kingdom ECI Sales YY 08: France FRIP=E Industrial Jul -1. 3,8% 45 CI Output MM 3,8% 12: United USOPIN NFIB Business Aug 100,3 00 States =ECI Optimism Idx 14: United USREDY Redbook YY 6 6,5% 55 States =ECI Sep, w/e 19: United US7YNT 3Y Note Auc - 9 Sep 58.000.014, 00 States =ECI TA 100.00 19: United US7YNH 3Y Note Auc - 9 Sep 3,669% 00 States =ECI HY 19: United US7YNB 3Y Note Auc - 9 Sep 2,530 00 States =ECI BTC 19: United US7YNA 3Y Note Auc - 9 Sep 72,300% 00 States =ECI HAP 09: Spain ESIO=E Ind Output Cal Jul 2,3% 00 CI Adj YY 22: United USOIAC API wkly crude 1 30 States =ECI Stk Sep, w/e 22: United USOIAG API Wkly gsln 1 30 States =ECI stk Sep, w/e 22: United USOIAD API Wkly dist. 1 30 States =ECI Stk Sep, w/e (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)

