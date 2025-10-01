Claves para el miércoles 1 de octubre
1 oct (Reuters) -
MERCADOS
* Festivo en China. BANCOS CENTRALES
* Frank Elderson, miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo, interviene en la conferencia del BCE sobre supervisión del clima y la naturaleza. (0730 GMT)
* Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo, interviene en una conferencia sobre competitividad organizada por Politico. (0755 GMT)
* Olli Rehn, responsable de política monetaria del BCE y gobernador del banco central finlandés, se reúne con medios de comunicación finlandeses. (0800 GMT)
* El ministro alemán de Finanzas, Lars Klingbeil, la ministra alemana de Trabajo, Bärbel Bas, y la ministra alemana de Economía y Energía, Katherina Reiche, asisten en Berlín a "conversaciones sobre el acero" con comités de empresa y sindicatos. (1300 GMT)
* El presidente del Banco de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin, interviene en la Universidad de Carolina del Norte. (1615 GMT)
* El Banco de Canadá publica un resumen de las deliberaciones de política monetaria del Consejo de Gobierno para la decisión de política monetaria. (1730 GMT)
* Charla informal con la vicegobernadora principal del Banco de Canadá, Carolyn Rogers, en la Cumbre de Competencia de Canadá 2025. (1805 GMT)
OTROS EVENTOS
* Reunión informal de los jefes de Estado o de Gobierno de los 27 Estados miembros de la UE en Copenhague, Dinamarca.
DATOS MACROECONÓMICOS
Loca Country RIC Indicator Name Period Reuters Prior
l /Region Time Poll
08:0 United GBNWHP Nationwide house Sep 0,2% -0,1%
0 Kingdom =ECI price mm
08:0 United GBNHP= Nationwide house Sep 1,8% 2,1%
0 Kingdom ECI price yy
09:1 Spain ESPMIM HCOB Sep 53,9 54,3
5 =ECI Manufacturing PMI
09:5 France FRRPMI HCOB Sep 48,1 48,1
0 =ECI Manufacturing PMI
09:5 Germany DEPMIM HCOB Mfg PMI Sep 48,5 48,5
5 =ECI
10:0 Euro EUPMI= HCOB Mfg Final Sep 49,5 49,5
0 Zone ECI PMI
10:3 United GBPMIM S&P GLOBAL Sep 46,2 46,2
0 Kingdom =ECI MANUFACTURING PMI
11:0 Euro EUHICF HICP Flash YY Sep 2,2% 2,0%
0 Zone =ECI
11:0 Euro EUHIXF HICP-X F&E Flash Sep 2,3% 2,3%
0 Zone =ECI YY
11:0 Euro EUCPXA HICP-X F,E,A&T Sep 2,3% 2,3%
0 Zone =ECI Flash YY
11:0 Euro EUHCFM HICP-X F, E, A, T Sep 0,30%
0 Zone =ECI Flash MM
13:0 United USMGA= MBA Mortgage 26 0,6%
0 States ECI Applications Sep,
w/e
13:0 United USMGM= Mortgage Market 26 388.3
0 States ECI Index Sep,
w/e
13:0 United USMGPI MBA Purchase 26 174.5
0 States =ECI Index Sep,
w/e
13:0 United USMGR= Mortgage 26 1609.8
0 States ECI Refinance Index Sep,
w/e
13:0 United USMG=E MBA 30-Yr 26 6,34%
0 States CI Mortgage Rate Sep,
w/e
14:1 United USADP= ADP National Sep 50.000 54.000
5 States ECI Employment
15:4 United USMPMF S&P Global Mfg Sep 52.0
5 States =ECI PMI Final
16:0 United USTCNS Construction Ago -0,1 -0,1%
0 States =ECI Spending MM%
16:0 United USPMI= ISM Manufacturing Sep 49.0 48.7
0 States ECI PMI
16:0 United USISMP ISM Mfg Prices Sep 63.2 63.7
0 States =ECI Paid
16:0 United USISME ISM Manuf Sep 43.8
0 States =ECI Employment Idx
16:0 United USISMN ISM Manuf New Sep 51.4
0 States =ECI Orders Idx
16:3 United USOILC EIA Wkly Crude 26 -0.60
0 States =ECI Stk Sep, 7M
w/e
16:3 United USOILD EIA Wkly Dist.
26 -1,68 0 States =ECI Stk Sep, 5M w/e 16:3 United USOILG EIA Wkly Gsln Stk 26 -1,08 0 States =ECI Sep, 1M w/e 16:3 United USOIRU EIA Wkly Refn 26 -0,3% 0 States =ECI Util Sep, w/e (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)
