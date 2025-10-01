Claves para el miércoles 1 de octubre

1 oct (Reuters) -

MERCADOS

* Festivo en China. BANCOS CENTRALES

* Frank Elderson, miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo, interviene en la conferencia del BCE sobre supervisión del clima y la naturaleza. (0730 GMT)

* Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo, interviene en una conferencia sobre competitividad organizada por Politico. (0755 GMT)

* Olli Rehn, responsable de política monetaria del BCE y gobernador del banco central finlandés, se reúne con medios de comunicación finlandeses. (0800 GMT)

* El ministro alemán de Finanzas, Lars Klingbeil, la ministra alemana de Trabajo, Bärbel Bas, y la ministra alemana de Economía y Energía, Katherina Reiche, asisten en Berlín a "conversaciones sobre el acero" con comités de empresa y sindicatos. (1300 GMT)

* El presidente del Banco de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin, interviene en la Universidad de Carolina del Norte. (1615 GMT)

* El Banco de Canadá publica un resumen de las deliberaciones de política monetaria del Consejo de Gobierno para la decisión de política monetaria. (1730 GMT)

* Charla informal con la vicegobernadora principal del Banco de Canadá, Carolyn Rogers, en la Cumbre de Competencia de Canadá 2025. (1805 GMT)

OTROS EVENTOS

* Reunión informal de los jefes de Estado o de Gobierno de los 27 Estados miembros de la UE en Copenhague, Dinamarca.

DATOS MACROECONÓMICOS

Loca Country RIC Indicator Name Period Reuters Prior

l /Region Time Poll

08:0 United GBNWHP Nationwide house Sep 0,2% -0,1%

0 Kingdom =ECI price mm

08:0 United GBNHP= Nationwide house Sep 1,8% 2,1%

0 Kingdom ECI price yy

09:1 Spain ESPMIM HCOB Sep 53,9 54,3

5 =ECI Manufacturing PMI

09:5 France FRRPMI HCOB Sep 48,1 48,1

0 =ECI Manufacturing PMI

09:5 Germany DEPMIM HCOB Mfg PMI Sep 48,5 48,5

5 =ECI

10:0 Euro EUPMI= HCOB Mfg Final Sep 49,5 49,5

0 Zone ECI PMI

10:3 United GBPMIM S&P GLOBAL Sep 46,2 46,2

0 Kingdom =ECI MANUFACTURING PMI

11:0 Euro EUHICF HICP Flash YY Sep 2,2% 2,0%

0 Zone =ECI

11:0 Euro EUHIXF HICP-X F&E Flash Sep 2,3% 2,3%

0 Zone =ECI YY

11:0 Euro EUCPXA HICP-X F,E,A&T Sep 2,3% 2,3%

0 Zone =ECI Flash YY

11:0 Euro EUHCFM HICP-X F, E, A, T Sep 0,30%

0 Zone =ECI Flash MM

13:0 United USMGA= MBA Mortgage 26 0,6%

0 States ECI Applications Sep,

w/e

13:0 United USMGM= Mortgage Market 26 388.3

0 States ECI Index Sep,

w/e

13:0 United USMGPI MBA Purchase 26 174.5

0 States =ECI Index Sep,

w/e

13:0 United USMGR= Mortgage 26 1609.8

0 States ECI Refinance Index Sep,

w/e

13:0 United USMG=E MBA 30-Yr 26 6,34%

0 States CI Mortgage Rate Sep,

w/e

14:1 United USADP= ADP National Sep 50.000 54.000

5 States ECI Employment

15:4 United USMPMF S&P Global Mfg Sep 52.0

5 States =ECI PMI Final

16:0 United USTCNS Construction Ago -0,1 -0,1%

0 States =ECI Spending MM%

16:0 United USPMI= ISM Manufacturing Sep 49.0 48.7

0 States ECI PMI

16:0 United USISMP ISM Mfg Prices Sep 63.2 63.7

0 States =ECI Paid

16:0 United USISME ISM Manuf Sep 43.8

0 States =ECI Employment Idx

16:0 United USISMN ISM Manuf New Sep 51.4

0 States =ECI Orders Idx

16:3 United USOILC EIA Wkly Crude 26 -0.60

0 States =ECI Stk Sep, 7M

w/e

16:3 United USOILD EIA Wkly Dist.

26 -1,68 0 States =ECI Stk Sep, 5M w/e 16:3 United USOILG EIA Wkly Gsln Stk 26 -1,08 0 States =ECI Sep, 1M w/e 16:3 United USOIRU EIA Wkly Refn 26 -0,3% 0 States =ECI Util Sep, w/e (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)