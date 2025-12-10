Claves para el miércoles 10 de diciembre

10 dic (Reuters) -

:: MIÉRCOLES 10 DICIEMBRE ::

EMPRESAS

* Enagás publica importaciones de gas de noviembre.

* Iberpapel Gestión – Dividendo de 0,4300 euros por acción. Fecha de descuento.

BANCOS CENTRALES

* Reunión del consejo ejecutivo del Riksbank (0800 GMT).

* Andrew Bailey, gobernador del Banco de Inglaterra, interviene en la 9ª edición de la conferencia The Global Boardroom del Financial Times (1045 GMT).

* Entrevista a Christine Lagarde, presidenta del BCE, en The Global Boardroom con el tema "¿Cuál es el futuro del euro y del dólar como monedas globales y cuáles son las oportunidades del euro digital?" (1055 GMT).

* La miembro del BCE Sharon Donnery modera un panel en la Conferencia de Investigación de la Supervisión Bancaria del BCE "Innovaciones tecnológicas en los mercados financieros: riesgos y oportunidades en la banca y la regulación" (1230 GMT).

* El Banco de Canadá anuncia su decisión sobre el tipo de interés oficial (1445 GMT).

* La Reserva Federal de EEUU anuncia su decisión sobre el tipo de interés oficial, seguida de comunicado (1900 GMT), tras lo cual ofrece una rueda de prensa (1930 GMT).

* Ron Morrow, director ejecutivo de Pagos, Supervisión y Vigilancia del Banco de Canadá, comparece ante el Comité Permanente del Senado sobre Banca, Comercio y Economía (1900 GMT).

OTROS EVENTOS

* El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, llega a Astaná.

* Reunión informal de ministros de Asuntos Europeos de la UE en Leópolis, Ucrania. (Hasta el 11 de diciembre)

* El presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, visita Bruselas y se reúne con el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen (1830 GMT).

DATOS MACROECONÓMICOS

* 1300 Estados Unidos – Solicitudes hipotecarias MBA, semana 5 dic: Anterior -1,4.

* 1300 Estados Unidos – Índice de mercado hipotecario, semana 5 dic: Anterior 313.

* 1300 Estados Unidos – Índice de compras MBA, semana 5 dic: Anterior 186,1.

* 1300 Estados Unidos – Índice de refinanciación MBA, semana 5 dic: Anterior 1.041,9.

* 1300 Estados Unidos – Tasa hipotecaria MBA a 30 años, semana 5 dic: Anterior 6,32.

* 1430 Estados Unidos – Salarios de empleo trimestrales, 3TR: Anterior 1.

* 1430 Estados Unidos – Beneficios de empleo trimestrales, 3TR: Anterior 0,7.

* 1430 Estados Unidos – Costes laborales, 3TR: Previsto 0,9; Anterior 0,9.

* 1630 Estados Unidos – Inventario semanal de crudo EIA, semana 5 dic: Previsto -1.750.000; Anterior 574.000.

* 1630 Estados Unidos – Inventario semanal de destilados EIA, semana 5 dic: Previsto 1.478.000; Anterior 2.059.000.

* 1630 Estados Unidos – Inventario semanal de gasolina EIA, semana 5 dic: Previsto 2.343.000; Anterior 4.518.000.

* 1630 Estados Unidos – Utilización semanal de refinería EIA, semana 5 dic: Previsto 0; Anterior 1,8.

* 1700 Estados Unidos – LSEG IPSOS PCSI, dic: Anterior 51,31.

* 2000 Estados Unidos – Tipo objetivo de fondos federales, 10 dic: Previsto 3,5-3,75; Anterior 3,75-4.

* 2000 Estados Unidos – Presupuesto federal, $US, nov: Previsto -205.000.000.000; Anterior -284.000.000.000.

* 2000 Estados Unidos – Tipo de interés sobre reservas excedentes Fed, 10 dic: Anterior 3,9.

(Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)