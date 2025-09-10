Claves para el miércoles 10 de septiembre
- 1 minuto de lectura'
10 sep (Reuters) -
MERCADOS
* Inditex - Resultados del primer semestre antes de la apertura del mercado
* El Comité Asesor Técnico del IBEX 35 decide si aplica cambios al índice tras una reunión de seguimiento
BANCOS CENTRALES
* El director de economía y economista jefe del Banco de Reserva de Nueva Zelanda, Paul Conway, habla ante la Cámara de Comercio de Auckland (0030 GMT).
* Martin Schlegel, presidente del consejo de administración del Banco Nacional Suizo, ofrece un discurso sobre "La comunicación: un elemento importante para cumplir el mandato del BNS" en la Asociación de Banqueros de Ticino (1145 GMT).
* La supervisora del Banco Central Europeo, Claudia Buch, interviene en el BIS Innovation Summit 2025 (1200 GMT).
* El Consejo de Gobierno del BCE celebra reunión de política monetaria (Hasta el 11 de septiembre).
OTROS EVENTOS
* La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, concluye su visita a Japón.
* El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, se reúne con el primer ministro de Hungría, Viktor Orban, en el marco de su visita a los líderes de los Estados miembros de la UE durante las tres primeras semanas de septiembre.
DATOS MACROECONÓMICOS
Loc Countr RIC Indicator Perio Reuters Prior
al y/Regi Name d
Tim on Poll
e
09: Spain ESIO=E Ind Output Jul 2,3%
00 CI Cal Adj YY
13: United USMGA= MBA Mortgage 5 -1,2%
00 States ECI Applications Sep,
w/e
13: United USMGM= Mortgage 5 272,5
00 States ECI Market Index Sep,
w/e
13: United USMGPI MBA Purchase 5 158,7
00 States =ECI Index Sep,
w/e
13: United USMGR= Mortgage 5 902,5
00 States ECI Refinance Sep,
Index w/e
13: United USMG=E MBA 30-Yr 5 6,64%
00 States CI Mortgage Rate Sep,
w/e
14: United USPPM= PPI Machine Aug 191,4
30 States ECI Manuf'ing
14: United USPPFY PPI Final Aug 3,3% 3,3%
30 States =ECI Demand YY
14: United USPPFD PPI Final Aug 0,3% 0,9%
30 States =ECI Demand MM
14: United USPPEY PPI Aug 3,5% 3,7%
30 States =ECI exFood/Energy
YY
14: United USPPIE PPI Aug 0,3% 0,9%
30 States =ECI exFood/Energy
MM
14: United USPPTY PPI ex Aug 2,8%
30 States =ECI Food/Energy/T
r YY
14: United USPPET PPI ex Aug 0,6%
30 States =ECI Food/Energy/T
r MM
16: United USWINV Wholesale Jul 0,2% 0,2%
00 States =ECI Invt(y), R MM
16: United USWINS Wholesale Jul 0,2% 0,3%
00 States =ECI Sales MM
16: United USOILC EIA Wkly 1 2,415M
30 States =ECI Crude Stk Sep,
w/e
16: United USOILD EIA Wkly 1 1,681M
30 States =ECI Dist.
Stk Sep, w/e 16: United USOILG EIA Wkly Gsln 1 -3,795M 30 States =ECI Stk Sep, w/e 16: United USOIRU EIA Wkly Refn 1 -0,3% 30 States =ECI Util Sep, w/e 17: United USIPSO LSEG IPSOS Sep 53,43 00 States =ECI PCSI 19: United US0YNT 10Y Note Auc 10 42.000.112 00 States =ECI - TA Sep ,100.00 19: United US0YNH 10Y Note Auc 10 4,255% 00 States =ECI - HY Sep 19: United US0YNB 10Y Note Auc 10 2,350 00 States =ECI - BTC Sep 19: United US0YNA 10Y Note Auc 10 52,850% 00 States =ECI - HAP Sep (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)
