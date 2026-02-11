Claves para el miércoles 11 de febrero

11 feb (Reuters) -

MERCADOS

* Cierre por festivo en la bolsa de Japón (Día de la Fundación Nacional).

EMPRESAS

* Vidrala – Dividendo de 1,2318 euros por acción. Fecha de descuento.

BANCOS CENTRALES

* James Talbot, director ejecutivo internacional del Banco de Inglaterra, ofrece un discurso en la London School of Economics (0730 GMT).

* Anna Seim, subgobernadora del Riksbank, interviene en un seminario de la Agencia Sueca Internacional de Cooperación al Desarrollo sobre la importancia de las instituciones para el desarrollo social y económico y el papel de los bancos centrales (0910 GMT).

* Piero Cipollone, miembro del Consejo del BCE, participa en un coloquio en la Frankfurt Digital Finance Conference 2026 (1020 GMT).

* Jeffrey Schmid, presidente de la Fed de Kansas City, habla sobre política monetaria y perspectivas económicas ante el Economic Forum of Albuquerque (1510 GMT).

* Michelle Bowman, vicepresidenta de Supervisión de la Reserva Federal, participa virtualmente en un debate sobre "Supervisión y regulación" en la 33ª Conferencia Anual de Invierno de Servicios Financieros de Keefe, Bruyette & Woods (1515 GMT).

* Claudia Buch, miembro del Consejo del BCE, pronuncia las palabras de apertura en el taller "AMLA y la reconfiguración de la supervisión antiblanqueo en la UE" (1530 GMT).

* Isabel Schnabel, miembro del Consejo del BCE, ofrece una conferencia en la Academia de Ciencias de Austria (1700 GMT).

* Anneli Tuominen, miembro del Consejo del BCE, pronuncia las palabras de clausura en el taller "AMLA y la reconfiguración de la supervisión antiblanqueo en la UE" (1750 GMT).

* El Banco de Canadá publica el resumen de deliberaciones de política monetaria del Consejo de Gobierno correspondiente a la decisión anunciada dos semanas antes (1830 GMT).

* Beth Hammack, presidenta de la Fed de Cleveland, participa en un diálogo organizado por la John Glenn College of Public Affairs de la Universidad Estatal de Ohio (2100 GMT).

OTROS EVENTOS

* Elecciones a la Cámara de la Asamblea de Barbados.

* Consejo de Asuntos Exteriores de la UE (Defensa).

* Wang Yi, ministro de Asuntos Exteriores de China, visita Hungría.

* Maninder Sidhu, ministro canadiense de Comercio Internacional, visita Vietnam. (Hasta el 12 de febrero)

* Kyriakos Mitsotakis, primer ministro de Grecia, realiza una visita a Turquía.

* Mahmud Abás, presidente de Palestina, se reúne con Jonas Gahr Støre, primer ministro de Noruega. Declaraciones breves a la prensa tras el encuentro. (1200 GMT)

* Johann Wadephul, ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, recibe a sus homólogos de Kazajistán, Uzbekistán, Turkmenistán, Kirguistán y Tayikistán para conversaciones en Berlín antes de un encuentro con representantes de la industria alemana. (1200 GMT)

* Mark Rutte, secretario general de la OTAN, ofrece una rueda de prensa previa a la reunión de ministros de Defensa de la OTAN en Bruselas. (1400 GMT)

DATOS MACROECONÓMICOS

* 1300 Estados Unidos – Solicitudes hipotecarias MBA, semana 6 feb: Anterior -8,9.

* 1300 Estados Unidos – Índice de mercado hipotecario, semana 6 feb: Anterior 330,8.

* 1300 Estados Unidos – Índice de compras MBA, semana 6 feb: Anterior 165,4.

* 1300 Estados Unidos – Índice de refinanciación hipotecaria, semana 6 feb: Anterior 1.269,7.

* 1300 Estados Unidos – Tasa hipotecaria MBA a 30 años, semana 6 feb: Anterior 6,21.

* 1430 Estados Unidos – Empleo no agrícola, ene: Previsto 70.000; Anterior 50.000.

* 1430 Estados Unidos – Nóminas privadas, ene: Previsto 70.000; Anterior 37.000.

* 1430 Estados Unidos – Nóminas manufactureras, ene: Previsto -5.000; Anterior -8.000.

* 1430 Estados Unidos – Empleos Estado, ene: Anterior 13.000.

* 1430 Estados Unidos – Tasa de desempleo, ene: Previsto 4,4; Anterior 4,4.

* 1430 Estados Unidos – Salarios promedio mensual, ene: Previsto 0,3; Anterior 0,3.

* 1430 Estados Unidos – Salarios promedio interanual, ene: Previsto 3,6; Anterior 3,8.

* 1430 Estados Unidos – Horas promedio semanales trabajadas, ene: Previsto 34,2; Anterior 34,2.

* 1430 Estados Unidos – Participación fuerza laboral, ene: Anterior 62,4.

* 1430 Estados Unidos – Subempleo U6, ene: Anterior 8,4.

* 1630 Estados Unidos – Inventario semanal de crudo EIA, semana 6 feb: Anterior -3.455.000.

* 1630 Estados Unidos – Inventario semanal de destilados EIA, semana 6 feb: Anterior -5.553.000.

* 1630 Estados Unidos – Inventario semanal de gasolina EIA, semana 6 feb: Anterior 685.000.

* 1630 Estados Unidos – Utilización semanal de refinería EIA, semana 6 feb: Anterior -0,4.

* 1700 Estados Unidos – LSEG IPSOS PCSI, feb: Anterior 53,81.

* 2000 Estados Unidos – Presupuesto federal, $, ene: Previsto -86.500.000.000; Anterior -145.000.000.000. (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)