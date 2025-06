Claves para el miércoles 11 de junio

11 jun (Reuters) - EMPRESAS * Inditex presenta resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. * Viscofan - Dividendo de 1,6880 euros por acción. Fecha de abono. * Clínica Baviera - Dividendo de 1,5700 euros por acción. Fecha de descuento. * ArcelorMittal - Dividendo de 0,2058 euros por acción. Fecha de abono. * Clínica Baviera - Dividendo de 1,5700 euros por acción. Fecha de descuento. BANCOS CENTRALES * Discurso de la directora ejecutiva de Política Prudencial del Banco de Inglaterra, Victoria Saporta, en una conferencia del Banco de Finlandia y SUERF sobre implementación de política monetaria. (0630 GMT) * Claudia Buch, presidenta del Consejo de Supervisión del BCE, ofrece el discurso de apertura en la Conferencia de Goldman Sachs sobre Finanzas Europeas. (0900 GMT) * Participación en un panel de Philip Lane, miembro del Comité Ejecutivo del BCE, en el Foro de Prestamistas Estatales 2025 en Dublín, Irlanda. (0930 GMT) * Discurso del director ejecutivo de Estrategia de Estabilidad Financiera y Riesgo del Banco de Inglaterra, Nathanael Benjamin, en una jornada sobre gestión de inversiones en Londres. (1000 GMT) * Rueda de prensa con el presidente del Banco Central de Irlanda y miembro del Consejo de Gobierno del BCE, Gabriel Makhlouf, en la que no se espera que el banco modifique el 1,5% de requisito de colchón de capital cíclico (CCyB, por sus siglas en inglés). (1130 GMT) * Participación de Piero Cipollone, miembro del Comité Ejecutivo del BCE, en el panel de discusión sobre "El presente y futuro de los pagos digitales, el camino a seguir para Europa" en la Asamblea General del Consejo Europeo de Pagos, en Bruselas, Bélgica. (1200 GMT) * El presidente del Banco Central de Irlanda y miembro del Consejo de Gobierno del BCE, Gabriel Makhlouf, interviene ante una comisión parlamentaria irlandesa. (1430 GMT) OTROS EVENTOS * La ministra de Finanzas del Reino Unido, Rachel Reeves, anuncia el plan de gasto plurianual. * La alta representante de la UE, Kaja Kallas, interviene en el foro del German Marshall Fund en Bruselas. (1015 GMT) DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region RIC Indicator Name Period Reuters Poll Prior 13:00 United States USMGA=ECI MBA Mortgage Applications 6 Jun, w/e -3.9% 13:00 United States USMGM=ECI Mortgage Market Index 6 Jun, w/e 226.4 13:00 United States USMGPI=ECI MBA Purchase Index 6 Jun, w/e 155.0 13:00 United States USMGR=ECI Mortgage Refinance Index 6 Jun, w/e 611.8 13:00 United States USMG=ECI MBA 30-Yr Mortgage Rate 6 Jun, w/e 6.92% 14:30 United States USCPF=ECI Core CPI MM, SA May 0.3% 0.2% 14:30 United States USCPFY=ECI Core CPI YY, NSA May 2.9% 2.8% 14:30 United States USCPN=ECI CPI Index, NSA May 321.675 320.795 14:30 United States USCPNX=ECI Core CPI Index, SA May 326.430 14:30 United States USCPI=ECI CPI MM, SA May 0.2% 0.2% 14:30 United States USCPNY=ECI CPI YY, NSA May 2.5% 2.3% 14:30 United States USEARN=ECI Real Weekly Earnings MM May -0.1% 14:30 United States USCPIW=ECI CPI Wage Earner May 314.243 16:30 United States USOILC=ECI EIA Wkly Crude Stk 6 Jun, w/e 0.100M -4.304M 16:30 United States USOILD=ECI EIA Wkly Dist. Stk 6 Jun, w/e 0.631M 4.230M 16:30 United States USOILG=ECI EIA Wkly Gsln Stk 6 Jun, w/e 1.177M 5.219M 16:30 United States USOIRU=ECI EIA Wkly Refn Util 6 Jun, w/e -0.2% 3.2% 17:00 United States USCCPI=ECI Cleveland Fed CPI May 0.3% 17:00 United States USIPSO=ECI LSEG IPSOS PCSI Jun 49.95 19:00 United States US0YNT=ECI 10Y Note Auc - TA 11 Jun 42.000.007.100,00 19:00 United States US0YNH=ECI 10Y Note Auc - HY 11 Jun 4.342% 19:00 United States US0YNB=ECI 10Y Note Auc - BTC 11 Jun 2.600 19:00 United States US0YNA=ECI 10Y Note Auc - HAP 11 Jun 92.860% 20:00 United States USGDEF=ECI Federal Budget,$ May -318.00B 258.00B (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)