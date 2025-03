Claves para el miércoles 12 de marzo

12 mar (Reuters) - EMPRESAS * Inditex publica resultados trimestrales. BANCOS CENTRALES * Christine Lagarde, Philip Lane, François Villeroy de Galhau y José Luis Escrivá del BCE hablan en la conferencia anual "El BCE y sus observadores" en Fráncfort. * El Banco de Canadá anuncia el tipo de interés de referencia (1345 GMT). OTROS EVENTOS * Elecciones a la Cámara de Representantes de Belice. * Los ministros de Asuntos Exteriores del G7 se reúnen en Quebec, Canadá (hasta el 14 de marzo). DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region RIC Indicator Name Period Reuters Poll Prior 09:00 Spain ESRSLY=ECI Retail Sales YY Jan 4,0% 12:00 United States USMGA=ECI MBA Mortgage Applications 7 Mar, w/e 20,4% 12:00 United States USMGM=ECI Mortgage Market Index 7 Mar, w/e 242,2 12:00 United States USMGPI=ECI MBA Purchase Index 7 Mar, w/e 144,5 12:00 United States USMGR=ECI Mortgage Refinance Index 7 Mar, w/e 784,2 12:00 United States USMG=ECI MBA 30-Yr Mortgage Rate 7 Mar, w/e 6,73% 13:30 United States USCPF=ECI Core CPI MM, SA Feb 0,3% 0,4% 13:30 United States USCPFY=ECI Core CPI YY, NSA Feb 3,2% 3,3% 13:30 United States USCPN=ECI CPI Index, NSA Feb 319,209 317,671 13:30 United States USCPNX=ECI Core CPI Index, SA Feb 324,739 13:30 United States USCPI=ECI CPI MM, SA Feb 0,3% 0,5% 13:30 United States USCPNY=ECI CPI YY, NSA Feb 2,9% 3,0% 13:30 United States USEARN=ECI Real Weekly Earnings MM Feb -0,3% 13:30 United States USCPIW=ECI CPI Wage Earner Feb 311,172 14:30 United States USOILC=ECI EIA Wkly Crude Stk 7 Mar, w/e 2,028M 3,614M 14:30 United States USOILD=ECI EIA Wkly Dist. Stk 7 Mar, w/e -1,049M -1,318M 14:30 United States USOILG=ECI EIA Wkly Gsln Stk 7 Mar, w/e -2,481M -1,433M 14:30 United States USOIRU=ECI EIA Wkly Refn Util 7 Mar, w/e 0,5% -0,6% 16:00 United States USCCPI=ECI Cleveland Fed CPI Feb 0,3% 16:00 United States USIPSO=ECI LSEG IPSOS PCSI Mar 55,34 18:00 United States US0YNT=ECI 10Y Note Auc - TA 12 Mar 42.000.005.900,00 18:00 United States US0YNH=ECI 10Y Note Auc - HY 12 Mar 4,632% 18:00 United States US0YNB=ECI 10Y Note Auc - BTC 12 Mar 2,480 18:00 United States US0YNA=ECI 10Y Note Auc - HAP 12 Mar 32,110% 19:00 United States USGDEF=ECI Federal Budget,$ Feb -303,15B -129,00B (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)

