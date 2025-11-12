Claves para el miércoles 12 de noviembre

12 nov (Reuters) -

EMPRESAS

* Aena publica el tráfico de pasajeros de octubre.

BANCOS CENTRALES

* La presidenta del BCE, Christine Lagarde, el miembro del Comité Ejecutivo Piero Cipollone y la supervisora jefe, Claudia Buch, participan en la reunión del Eurogrupo.

* El gobernador de la Reserva Federal Michael Barr participa en un debate sobre "Inteligencia artificial e innovación" en el Singapore FinTech Festival (0325 GMT).

* El Norges Bank publica su Informe de Estabilidad Financiera – 2S 2025 (0830 GMT).

* La miembro del Comité Ejecutivo del BCE Isabel Schnabel interviene en la 9ª Conferencia anual de Mercados Globales de BNP Paribas "Europa reimaginada: el camino hacia el empoderamiento", en Londres (1030 GMT).

* El vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, participa en la Conferencia Bancaria Internacional de FIBI 2025 "Compitiendo por el crecimiento: el futuro de Irlanda como centro financiero global", en Dublín (1140 GMT).

* El economista jefe del Banco de Inglaterra, Huw Pill, interviene en un panel sobre la respuesta del banco central a la pandemia del COVID-19 en la conferencia monetaria anual del Institute of International Monetary Research (1205 GMT).

* El director de Estabilidad Financiera del BoE, Lee Foulger, pronuncia el discurso de apertura en la 20ª conferencia anual europea sobre bonos del Estado de la Asociación de Mercados Financieros (1345 GMT).

* El presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, interviene en la Conferencia del Mercado del Tesoro de EEUU 2025 organizada por la Reserva Federal y el Tesoro (1420 GMT).

* La presidenta de la Fed de Filadelfia, Anna Paulson, interviene en la Novena Conferencia Anual de Fintech del Banco de la Reserva Federal de Filadelfia (1500 GMT).

* El gobernador de la Reserva Federal Christopher Waller participa en un debate sobre "Pagos" en la Novena Conferencia Anual de Fintech del Banco de la Reserva Federal de Filadelfia (1520 GMT).

* El presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, habla sobre perspectivas económicas ante el Atlanta Economics Club (1715 GMT).

* El gobernador de la Reserva Federal Stephen Miran participa en una conversación en un acto organizado por la Judge Business School de la Universidad de Cambridge (1730 GMT).

* El Banco de Canadá publica el resumen de deliberaciones de política monetaria del Consejo de Gobierno para la decisión anunciada el 29 de octubre de 2025 (1830 GMT).

* La presidenta de la Fed de Boston, Susan Collins, pronuncia un discurso sobre "Perspectivas sobre la economía y el panorama financiero" en la 24ª Conferencia Anual de Banqueros Regionales y Comunitarios de la Reserva Federal de Boston (2100 GMT).

OTROS EVENTOS

* Reunión del Eurogrupo en Bruselas.

* Los ministros de Defensa nórdicos se reúnen en Helsinki para tratar la cooperación y el apoyo continuo a Ucrania. (Hasta el 13 de noviembre)

* El rey de Jordania, Abdalá II, se reúne con los líderes de Vietnam en Hanói durante una visita de Estado de dos días. (Hasta el 13 de noviembre)

* Los 27 ministros de Finanzas de la UE abordan el futuro de las finanzas digitales, el euro digital y el desarrollo de criptomonedas estables (1500 GMT).

* El secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, interviene en la Conferencia del Mercado del Tesoro de EEUU 2025, organizada conjuntamente por la Reserva Federal y el Departamento del Tesoro (1545 GMT).

DATOS MACROECONÓMICOS*

* 0800 Alemania – IPC final mensual, oct: Previsto 0,3; Anterior 0,3.

* 0800 Alemania – IPC final interanual, oct: Previsto 2,3; Anterior 2,3.

* 0800 Alemania – IPCA final mensual, oct: Previsto 0,3; Anterior 0,3.

* 0800 Alemania – IPCA final interanual, oct: Previsto 2,3; Anterior 2,3.

* 1300 Estados Unidos – Solicitudes hipotecarias MBA, semana 7 nov: Anterior -1,9.

* 1300 Estados Unidos – Índice de mercado hipotecario, semana 7 nov: Anterior 332,3.

* 1300 Estados Unidos – Índice de compras MBA, semana 7 nov: Anterior 163,3.

* 1300 Estados Unidos – Índice de refinanciación hipotecaria, semana 7 nov: Anterior 1.290,8.

* 1300 Estados Unidos – Tasa hipotecaria MBA a 30 años, semana 7 nov: Anterior 6,31.

* 1700 Estados Unidos – LSEG IPSOS PCSI, nov: Anterior 52,86.

* 2230 Estados Unidos – Inventario semanal de crudo API, semana 3 nov.

* 2230 Estados Unidos – Inventario semanal de gasolina API, semana 3 nov.

* 2230 Estados Unidos – Inventario semanal de destilados API, semana 3 nov.

* 2230 Estados Unidos – Operaciones semanales de refinación de crudo API, semana 3 nov.

*NOTA: La publicación de algunos indicadores macroeconómicos de Estados Unidos podría verse afectada por el cierre de la Administración. (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)