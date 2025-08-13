Claves para el miércoles 13 de agosto

13 ago (Reuters) -

EMPRESAS

* Grifols- Dividendo de 0,15 euros por acción. Fecha de pago. BANCOS CENTRALES

* El presidente del Banco de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin, interviene ante la Cámara de Comercio de Greenville. (1130 GMT)

* El presidente del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, habla sobre las perspectivas económicas antes de un evento organizado por la Fed de Atlanta en asociación con la Autoridad de Desarrollo Económico del Condado de Franklin, en Red Bay, Alabama. (1730 GMT)

* El presidente del Banco de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, participa en una sesión moderada de preguntas y respuestas antes del evento "Perspectiva Regional, Impacto Nacional: un Almuerzo de Política Monetaria con la Fed de Chicago" organizado por la Cámara de Comercio del Gran Springfield. (1700 GMT)

* Resumen de las deliberaciones de política monetaria del Banco de Canadá por parte del Consejo de Gobierno para la decisión de política que se anunció dos semanas antes.

(1730 GMT) DATOS MACROECONÓMICOS Local Country RIC Indicator Period Reuters Prior Time /Region Name 08:00 Germany DECPI CPI Final MM Jul 0.3% 0.3% =ECI 08:00 Germany DECPI CPI Final YY Jul 2.0% 2.0% Y=ECI 08:00 Germany DEHIC HICP Final MM Jul 0.4% 0.4% P=ECI 08:00 Germany DEHIC HICP Final YY Jul 1.8% 1.8% Y=ECI 09:00 Spain ESCPI CPI MM Final Jul -0.1% =ECI NSA 09:00 Spain ESCPI CPI YY Final Jul 2.7% Y=ECI NSA 09:00 Spain ESHIC HICP Final MM Jul -0.4% P=ECI 09:00 Spain ESHIC HICP Final YY Jul 2.7% Y=ECI 13:00 United USMGA MBA Mortgage 8 3.1% States =ECI Applications Aug, w/e 13:00 United USMGM Mortgage 8 253.4 States =ECI Market Index Aug, w/e 13:00 United USMGP MBA Purchase 8 158.0 States I=ECI Index Aug, w/e 13:00 United USMGR Mortgage 8 777.4 States =ECI Refinance Aug, Index w/e 13:00 United USMG= MBA 30-Yr 8 6.77% States ECI Mortgage Rate Aug, w/e 16:30 United USOIL EIA Wkly 8 -3,029M States C=ECI Crude Stk Aug, w/e 16:30 United USOIL EIA Wkly 8 -0,565M States D=ECI Dist. Stk Aug, w/e 16:30 United USOIL EIA Wkly Gsln 8 -1,323M States G=ECI Stk Aug, w/e 16:30 United USOIR EIA Wkly Refn 8 1.5% States U=ECI Util Aug, w/e 17:00 United USIPS LSEG IPSOS Aug 53.80 States O=ECI PCSI (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)