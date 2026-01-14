Claves para el miércoles 14 de enero

14 ene (Reuters) -

EMPRESAS

* Amadeus – Fecha de descuento de dividendo.

* Repsol – Dividendo de 0,5000 euros por acción. Fecha de abono.

BANCOS CENTRALES

* Luis de Guindos, miembro del Consejo ⁠del BCE, pronuncia un discurso en Spain ⁠Investors Day 2026, organizado por Bolsas y Mercados Españoles (0815 GMT).

* Anna Paulson, presidenta del Banco de la Reserva Federal de Filadelfia, habla sobre perspectivas económicas ante la Cámara de Comercio de Gran Filadelfia (1450 GMT).

* ⁠Stephen Miran, ‌miembro de ​la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal, habla sobre "Regulaciones, la oferta y la política monetaria" en la Conferencia del ​Foro Económico de Delfos (1500 GMT).

* Dave Ramsden, vicegobernador del Banco de Inglaterra, ofrece un discurso sobre resolución bancaria en el ‌King's College London (1530 GMT).

* Neel Kashkari, presidente del Banco de ‌la Reserva Federal de Mineápolis, participa en un encuentro virtual ​organizado por la Asociación de Banqueros de Wisconsin (1700 GMT).

* Raphael Bostic, presidente del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, participa en un diálogo moderado en el evento Economic Outlook 2026 del Atlanta Business Chronicle (1700 GMT).

* Reserva Federal publica el Libro Beige (1900 GMT).

* John Williams, presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, ofrece unas palabras de apertura en el evento "Una economía que funcione para todos: inclusión financiera" del Banco de la Reserva Federal de Nueva York (1910 GMT).

OTROS EVENTOS

* Rodrigo Chaves, presidente de Costa Rica, y Nayib Bukele, presidente de ⁠El Salvador, ofrecen una conferencia de prensa en San Rafael de Alajuela.

DATOS MACROECONÓMICOS

* 1300 Estados Unidos – Solicitudes hipotecarias MBA , semana 9 ene: Anterior 0,3.

* ​1300 Estados Unidos – Índice de mercado hipotecario , semana 9 ene: Anterior 270,8.

* 1300 Estados Unidos – Índice de compras MBA, semana 9 ene: Anterior 159,3.

* 1300 Estados Unidos – Índice de refinanciación MBA , semana 9 ene: Anterior 937,0.

* 1300 Estados Unidos – Tasa hipotecaria MBA a 30 años , semana 9 ene: Anterior 6,25.

* 1430 Estados Unidos – Cuenta corriente, 3TR: Previsto -238.800.000.000; Anterior -251.300.000.000.

* 1430 Estados Unidos – IPP maquinaria manufacturera , oct: Anterior 192,2.

* 1430 Estados Unidos – IPP demanda final interanual , nov: Previsto 2,7; Anterior 2,7.

* 1430 Estados Unidos – IPP ⁠demanda final mensual , nov: Previsto 0,3; Anterior 0,3.

* 1430 Estados Unidos – IPP excluyendo alimentos/energía interanual, nov: Previsto 2,7; Anterior 2,6.

* ​1430 Estados Unidos – IPP excluyendo alimentos/energía mensual , nov: Previsto 0,2; Anterior 0,1.

* 1430 Estados Unidos – IPP excluyendo alimentos/energía/transporte interanual, nov: Anterior 2,9.

* 1430 Estados Unidos – IPP excluyendo alimentos/energía/transporte mensual, nov: Anterior 0,1.

* 1430 Estados Unidos – Ventas minoristas mensual , nov: Previsto 0,4; Anterior 0,0.

* 1430 Estados Unidos – Ventas minoristas excluyendo autos mensual , ‍nov: Previsto 0,4; Anterior 0,4.

* 1430 Estados Unidos – Ventas minoristas excluyendo gasolina/automóviles, nov: Anterior 0,5.

* 1430 Estados Unidos – Control minorista, nov: Previsto 0,4; Anterior 0,8.

* 1600 Estados Unidos – Inventarios empresariales mensual , oct: Previsto 0,2; Anterior 0,2.

* 1600 Estados Unidos – Ventas de viviendas existentes , dic: Previsto 4.210.000; Anterior 4.130.000.

* 1600 Estados Unidos – Variación % ventas de viviendas existentes , dic: Anterior 0,5.

* 1630 Estados Unidos – Inventario semanal de crudo ​EIA , semana 9 ene: Previsto -2.238.000; Anterior -3.832.000.

* 1630 Estados Unidos – Inventario semanal de destilados EIA , semana 9 ene: Previsto -176.000; Anterior 5.594.000.

* 1630 Estados Unidos – Inventario semanal de gasolina EIA , semana 9 ene: Previsto 3.997.000; Anterior 7.702.000.

* 1630 Estados Unidos – Utilización semanal de refinería EIA , semana 9 ene: Previsto -0,8; ‍Anterior 0,0.

* 1700 Estados Unidos – LSEG IPSOS PCSI, ene: Anterior 51,86. (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)