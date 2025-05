Claves para el miércoles 14 de mayo

14 mayo (Reuters) - EMPRESAS * Telefónica publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. * Acciona publica resultados trimestrales tras el cierre del mercado. * Acciona Energía publica resultados trimestrales tras el cierre del mercado. BANCOS CENTRALES * Piero Cipollone, miembro del Consejo del BCE, preside un panel sobre cuestiones de liquidez en la mesa redonda del BCE "Tokenización: retos y oportunidades en un contexto europeo". (1240 GMT) * El vicepresidente de la Reserva Federal, Philip Jefferson, habla sobre las perspectivas económicas ante la Conferencia Anual virtual de Directores y Asesores del Segundo Distrito. (1310 GMT) * La vicegobernadora del Banco de Inglaterra Sarah Breeden habla en una conferencia de finanzas en Ámsterdam. (0715 GMT) * Nathaniel Benjamin, director ejecutivo de estrategia de estabilidad financiera y riesgo del Banco de Inglaterra, habla en Ámsterdam. (1435 GMT) * La presidenta del Banco de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, participa en una charla antes de la Conferencia Anual y Foro de Directores de la Asociación de Banqueros de California, en La Quinta, California. (2140 GMT) * El Riksbank, el banco central de Suecia, publica las actas de la reunión de política monetaria del 7 de mayo de 2025. (0730 GMT) OTROS EVENTOS * El presidente del Consejo Europeo, António Costa, visita a los presidentes de Montenegro y Kosovo en Podgorica y Pristina, respectivamente. * El recién reelegido primer ministro de Australia, Anthony Albanese, visita Indonesia para enfatizar una relación bilateral clave. * Reunión informal de ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN en Antalya, Turquía. (Hasta el 15 de mayo) DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region RIC Indicator Name Period Reuters Poll Prior 08:00 Germany DECPI=ECI CPI Final MM Apr 0,4% 0,4% 08:00 Germany DECPIY=ECI CPI Final YY Apr 2,1% 2,1% 08:00 Germany DEHICP=ECI HICP Final MM Apr 0,5% 0,5% 08:00 Germany DEHICY=ECI HICP Final YY Apr 2,2% 2,2% 09:00 Spain ESCPI=ECI CPI MM Final NSA Apr 0,6% 0,6% 09:00 Spain ESCPIY=ECI CPI YY Final NSA Apr 2,2% 2,2% 09:00 Spain ESHICP=ECI HICP Final MM Apr 0,6% 0,6% 09:00 Spain ESHICY=ECI HICP Final YY Apr 2,2% 2,2% 13:00 United States USMGA=ECI MBA Mortgage Applications 9 May, w/e 11,0% 13:00 United States USMGM=ECI Mortgage Market Index 9 May, w/e 248,4 13:00 United States USMGPI=ECI MBA Purchase Index 9 May, w/e 162,8 13:00 United States USMGR=ECI Mortgage Refinance Index 9 May, w/e 721,0 13:00 United States USMG=ECI MBA 30-Yr Mortgage Rate 9 May, w/e 6,84% 16:30 United States USOILC=ECI EIA Wkly Crude Stk 9 May, w/e -1,960M -2,032M 16:30 United States USOILD=ECI EIA Wkly Dist. Stk 9 May, w/e 0,372M -1,107M 16:30 United States USOILG=ECI EIA Wkly Gsln Stk 9 May, w/e -0,714M 0,188M 16:30 United States USOIRU=ECI EIA Wkly Refn Util 9 May, w/e 0,8% 0,4% 17:00 United States USIPSO=ECI LSEG IPSOS PCSI May 52,80 (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)

