Claves para el miércoles 15 de octubre

15 oct (Reuters) -

BANCOS CENTRALES

* Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, y Piero Cipollone, miembro del Comité Ejecutivo del BCE, participan en la reunión de ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales del G20 (hasta el 16 de octubre).

* El vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, y la jefa de supervisión, Claudia Buch, intervienen en la Conferencia del 10º Aniversario del Mecanismo Único de Resolución (0940 GMT).

* La vicegobernadora del Banco de Inglaterra, Sarah Breeden, participa en una mesa redonda en una conferencia para conmemorar el 10º aniversario del Mecanismo Único de Resolución (1000 GMT).

* El gobernador de la Reserva Federal, Stephen Miran, participa en una conversación antes del Foro CNBC Invertir en EEUU, en Washington DC (1330 GMT).

* La primera subgobernadora del Riksbank, Aino Bunge, habla sobre la situación económica y la política monetaria actual en un acto organizado por Alfred Berg (1335 GMT).

* Sharon Donnery, miembro del Consejo de Supervisión del BCE, participa en la mesa redonda "Banca central y supervisión en un mundo geopolíticamente fragmentado: Riesgos, respuestas y cooperación" organizada por el Toronto Centre (1345 GMT).

* La vicegobernadora del Banco de Inglaterra, Sarah Breeden, participa como panelista en la DC Fintech Week 2025 de la Fintech Foundation (1500 GMT).

* Jonathan Hall, miembro del Comité de Política Financiera del Banco de Inglaterra; Tom Mutton, director de la moneda digital del BoE, y Jessica Rusu, directora de datos, información e inteligencia de la Autoridad de Conducta Financiera británica, comparecen para hablar sobre el uso de la IA en los servicios financieros ante el Comité del Tesoro de la Cámara de los Comunes (1515 GMT).

* El presidente del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, participa en una conversación y sesión de preguntas y respuestas sobre "Movilidad Económica" ante la Cumbre Regional de United Way sobre Movilidad Económica para Niños y Jóvenes (1610 GMT).

* Sharon Donnery, miembro del Consejo de Supervisión del BCE, participa en una mesa redonda en la Reunión Anual de Miembros del IIF de 2025 (1615 GMT).

* El gobernador de la Reserva Federal, Stephen Miran, participa en una conversación antes del Foro de Investigación de Nomura (1630 GMT).

* El gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, habla sobre inteligencia artificial antes del evento DC Fintech Week 2025 (1700 GMT).

* El presidente de la Reserva Federal de Kansas City, Jeffrey Schmid, habla sobre la política monetaria, las perspectivas y la Reserva Federal en un evento organizado por la sede de Omaha de la Fed de Kansas City, en Omaha, Nebraska (1735 GMT).

* Luis de Guindos, vicepresidente del BCE, interviene en el 25º aniversario de Alantra en Madrid, España (1800 GMT).

* La presidenta del BCE, Christine Lagarde, participa en el Debate del FMI sobre la Economía Mundial.

(1800 GMT)

* La Reserva Federal de EEUU publica el Libro Beige. (1800 GMT)

* Charla a cargo de la gobernadora del Banco de la Reserva de Australia, Michele Bullock, en el Foro de Investigación de Nomura. (1945 GMT)

OTROS EVENTOS

* El ministro alemán de Finanzas, Lars Klingbeil, hace una declaración en Washington DC, EEUU. (1430 GMT)

* Los ministros de Defensa de los países de la OTAN se reúnen en la sede de la Alianza en Bruselas para una reunión anual presidida por el secretario general, Mark Rutte, para debatir las prioridades de seguridad de la organización. * Día Mundial del Lavado de Manos de las Naciones Unidas.

* Día Internacional de las Mujeres Rurales DATOS MACROECONÓMICOS Loc Country RIC Indicator Name Period Reuters Prior al /Region Poll Time 08: France FRXTBI Inflation Sep 121,0 45 =ECI Ex-Tobacco Idx 08: France FRCPIY CPI YY NSA Sep 1,2% 1,2% 45 =ECI 08: France FRCPIM CPI MM NSA Sep -1,0% -1,0% 45 =ECI 09: Spain ESCPI= CPI MM Final Sep -0,4% -0,4% 00 ECI NSA 09: Spain ESCPIY CPI YY Final Sep 2,9% 2,9% 00 =ECI NSA 09: Spain ESHICP HICP Final MM Sep 0,1% 0,1% 00 =ECI 09: Spain ESHICY HICP Final YY Sep 3,0% 3,0% 00 =ECI 11: Euro EUIP=E Industrial Aug -1,6% 0,3% 00 Zone CI Production MM 11: Euro EUIPY= Industrial Aug -0,2% 1,8% 00 Zone ECI Production YY 12: Euro EURAST Reserve Assets Sep 1.507,85B 00 Zone =ECI Total 13: United USMGA= MBA Mortgage 10 -4,7% 00 States ECI Applications Oct, w/e 13: United USMGM= Mortgage 10 323,1 00 States ECI Market Index Oct, w/e 13: United USMGPI MBA Purchase 10 170,6 00 States =ECI Index Oct, w/e 13: United USMGR= Mortgage 10 1.180,2 00 States ECI Refinance Oct, Index w/e 13: United USMG=E MBA 30-Yr 10 6,43% 00 States CI Mortgage Rate Oct, w/e 14: United USEARN Real Weekly Sep -0,1% 30 States =ECI Earnings MM 14: United USEMPM NY Fed Oct -1,00 -8,70 30 States =ECI Manufacturing 17: United USCCPI Cleveland Fed Sep 0,3% 00 States =ECI CPI 22: United USOIAC API wkly crude 6 Oct, 30 States =ECI Stk w/e 22: United USOIAG API Wkly gsln 6 Oct, 30 States =ECI stk w/e 22: United USOIAD API Wkly dist. 30 States =ECI 6 Oct, 30 States =ECI Stk w/e 22: United USOIAR API Wkly crude 6 Oct, 30 States =ECI runs w/e (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)