Claves para el miércoles 16 de abril

16 abr (Reuters) - BANCOS CENTRALES * La presidenta del Banco de la Reserva Federal de Cleveland, Beth Hammack, participa en una sesión de preguntas y respuestas moderada antes del evento "Foro semanal del Club Metropolitano de Columbus" (1600 GMT). * El presidente del Banco de la Reserva Federal de Kansas City, Jeffrey Schmid, habla sobre la economía y la banca comunitaria con la presidenta del Banco de la Reserva Federal de Dallas, Lorie Logan, antes de un evento de Perspectivas Globales organizado por el Banco de la Reserva Federal de Dallas y el Consejo de Ciudadanos de Dallas (2300 GMT). * Anuncio del tipo de interés clave del Banco de Canadá e Informe de Política Monetaria (1345 GMT). OTROS EVENTOS * La OMC publica su perspectiva comercial global para 2025 (1200 GMT). DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region RIC Indicator Name Period Reuters Poll Prior 08:00 United Kingdom GBCPXM=ECI Core CPI MM Mar 0,5% 0,4% 08:00 United Kingdom GBCPXY=ECI Core CPI YY Mar 3,4% 3,5% 08:00 United Kingdom GBHICM=ECI CPI MM Mar 0,4% 0,4% 08:00 United Kingdom GBHICY=ECI CPI YY Mar 2,7% 2,8% 08:00 United Kingdom GBRPIM=ECI RPI MM Mar 0,4% 0,6% 08:00 United Kingdom GBRPI=ECI RPI YY Mar 3,2% 3,4% 08:00 United Kingdom GBRPIX=ECI RPI-X (Retail Prices) MM Mar 0,6% 08:00 United Kingdom GBRPIY=ECI RPIX YY Mar 3,0% 08:00 United Kingdom GBRPIN=ECI RPI Index Mar 394,0 08:00 United Kingdom GBCPSM=ECI CPI Services MM Mar 0,5% 0,5% 08:00 United Kingdom GBCPSA=ECI CPI Services YY Mar 4,8% 5,0% 10:00 Euro Zone EUCURA=ECI Current Account NSA,EUR Feb 13,20B 10:00 Euro Zone EUCURU=ECI Current Account SA, EUR Feb 35,400B 11:00 Euro Zone EUHIC=ECI HICP Final MM Mar 0,6% 0,4% 11:00 Euro Zone EUHICY=ECI HICP Final YY Mar 2,2% 2,2% 11:00 Euro Zone EUHIX=ECI HICP-X F&E MM Mar 1,0% 0,5% 11:00 Euro Zone EUHIXY=ECI HICP-X F&E Final YY Mar 2,4% 2,4% 11:00 Euro Zone EUXTOB=ECI HICP-X Tobacco MM Mar 0,4% 11:00 Euro Zone EUXTOY=ECI HICP-X Tobacco YY Mar 2,2% 11:00 Euro Zone EUCPIX=ECI HICP-X F, E, A, T Final MM Mar 1,0% 1,0% 11:00 Euro Zone EUCPXY=ECI HICP-X F,E,A&T Final YY Mar 2,4% 2,4% 12:00 Ireland IERSPM=ECI IE Resi Prop Prices MM Feb 0,0% 13:00 United States USMGA=ECI MBA Mortgage Applications 11 Apr, w/e 20,0% 13:00 United States USMGM=ECI Mortgage Market Index 11 Apr, w/e 292,3 13:00 United States USMGPI=ECI MBA Purchase Index 11 Apr, w/e 172,7 13:00 United States USMGR=ECI Mortgage Refinance Index 11 Apr, w/e 961,4 13:00 United States USMG=ECI MBA 30-Yr Mortgage Rate 11 Apr, w/e 6,61% 14:30 United States USRSL=ECI Retail Sales MM Mar 1,3% 0,2% 14:30 United States USRSLA=ECI Retail Sales Ex-Autos MM Mar 0,3% 0,3% 14:30 United States USRSLG=ECI Retail Ex Gas/Autos Mar 0,5% 14:30 United States USRLCO=ECI Retail Control Mar 0,6% 1,0% 15:15 United States USIP=ECI Industrial Production MM Mar -0,2% 0,7% 15:15 United States USCAPU=ECI Capacity Utilization SA Mar 78,0% 78,2% 15:15 United States USFOUT=ECI Manuf Output MM Mar 0,3% 0,9% 16:00 United States USBINV=ECI Business Inventories MM Feb 0,2% 0,3% 16:00 United States USNAHB=ECI NAHB Housing Market Indx Apr 37 39 16:30 United States USOILC=ECI EIA Wkly Crude Stk 11 Apr, w/e 0,507M 2,553M 16:30 United States USOILD=ECI EIA Wkly Dist. Stk 11 Apr, w/e -1,180M -3,544M 16:30 United States USOILG=ECI EIA Wkly Gsln Stk 11 Apr, w/e -1,595M -1,600M 16:30 United States USOIRU=ECI EIA Wkly Refn Util 11 Apr, w/e 0,4% 0,7% 19:00 United States USBYTT=ECI 20Y Bond Auc - TA 16 Apr 13.000.009.300,000 19:00 United States USBYTH=ECI 20Y Bond Auc - HY 16 Apr 4,632% 19:00 United States USBYTB=ECI 20Y Bond Auc - BTC 16 Apr 2,780 19:00 United States USBYTA=ECI 20Y Bond Auc - HAP 16 Apr 97,340% 22:00 United States USNCI=ECI Net L-T Flows,Exswaps Feb -45,2B 22:00 United States USFBT=ECI Foreign Buying, T-Bonds Feb -13,3B 22:00 United States USNCIO=ECI Overall Net Capital Flows Feb -48,8B 22:00 United States USNCIS=ECI Net L-T Flows,Incl.Swaps Feb -45,2B (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)

