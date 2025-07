Claves para el miércoles 16 de julio

16 jul (Reuters) - EMPRESAS * Puig Brands publica resultados trimestrales tras el cierre del mercado. BANCOS CENTRALES * Michael Barr, gobernador de la Reserva Federal, habla sobre "Regulación financiera" ante la Brookings Institution, en Washington D.C. (1400 GMT). * Nathanaël Benjamin, director ejecutivo de Estrategia de Estabilidad Financiera del Banco de Inglaterra, pronuncia un discurso en el Instituto de Política Económica y Monetaria del OMFIF, "Llevar la liquidez donde se necesita", en Londres. * El presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, pronuncia un discurso ante la Serie de Oradores Distinguidos de la Asociación de Economía Empresarial de Nueva York (NYABE). (2230 GMT) * La presidenta del Banco de la Reserva Federal de Cleveland, Beth Hammack, habla sobre "Desarrollo Comunitario" en el Desayuno de Negocios de Celebración del 20º Aniversario de la Universidad Corporativa del Cuyahoga County Community College, en Warrensville Heights, Ohio. (1315 GMT) * El presidente del Banco de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin, habla ante la Cámara y la Agencia de Desarrollo Económico del Condado de Carroll. * La Reserva Federal publica el Libro Beige. (1800 GMT) OTROS EVENTOS * El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, se reúne con dirigentes de Mauritania para discutir sobre migración, entre otros asuntos, en Nuakchot. * La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, visita Islandia y se reúne con la primera ministra islandesa, Kristrun Frostadottir. (Hasta el 18 de julio) * El ministro alemán de Finanzas, Lars Klingbeil, y su homólogo francés, Éric Lombard, ofrecen una rueda de prensa conjunta tras reunirse en Genshagen, a las afueras de Berlín. (1200 GMT) * Los ministros de Asuntos Exteriores de Polonia, Lituania y Ucrania se reúnen en Lublin para debatir sobre la seguridad y la cooperación regionales. (1130 GMT) DATOS MACROECONÓMICOS Loc Country RIC Indicator Name Period Reute Prior al /Region rs Tim Poll e 08: United GBCPXM Core CPI MM Jun 0,2% 0,2% 00 Kingdom =ECI 08: United GBCPXY Core CPI YY Jun 3,5% 3,5% 00 Kingdom =ECI 08: United GBHICM CPI MM Jun 0,2% 0,2% 00 Kingdom =ECI 08: United GBHICY CPI YY Jun 3,4% 3,4% 00 Kingdom =ECI 08: United GBRPIM RPI MM Jun 0,3% 0,2% 00 Kingdom =ECI 08: United GBRPI= RPI YY Jun 4,3% 4,3% 00 Kingdom ECI 08: United GBRPIX RPI-X (Retail Jun 0,2% 00 Kingdom =ECI Prices) MM 08: United GBRPIY RPIX YY Jun 4,1% 00 Kingdom =ECI 08: United GBRPIN RPI Index Jun 402,9 00 Kingdom =ECI 08: United GBCPSM CPI Services Jun -0,1% 00 Kingdom =ECI MM 08: United GBCPSA CPI Services Jun 4,6% 4,7% 00 Kingdom =ECI YY 11: Euro EUTBAL Eurostat Trade May 13,0B 9,9B 00 Zone =ECI NSA, Eur 11: Euro EUTBSA Total Trade May 14,00 00 Zone =ECI Balance SA B 13: United USMGA= MBA Mortgage 11 9,4% 00 States ECI Applications Jul, w/e 13: United USMGM= Mortgage 11 281,6 00 States ECI Market Index Jul, w/e 13: United USMGPI MBA Purchase 11 180,9 00 States =ECI Index Jul, w/e 13: United USMGR= Mortgage 11 829,3 00 States ECI Refinance Jul, Index w/e 13: United USMG=E MBA 30-Yr 11 6,77% 00 States CI Mortgage Rate Jul, w/e 14: United USPPM= PPI Machine Jun 189,4 30 States ECI Manuf'ing 14: United USPPFY PPI Final Jun 2,5% 2,6% 30 States =ECI Demand YY 14: United USPPFD PPI Final Jun 0,2% 0,1% 30 States =ECI Demand MM 14: United USPPEY PPI Jun 2,7% 3,0% 30 States =ECI exFood/Energy YY 14: United USPPIE PPI Jun 0,2% 0,1% 30 States =ECI exFood/Energy MM 14: United USPPTY PPI ex Jun 2,7% 30 States =ECI Food/Energy/Tr YY 14: United USPPET PPI ex Jun 0,1% 30 States =ECI Food/Energy/Tr MM 15: United USIP=E Industrial Jun 0,1% -0,2% 15 States CI Production MM 15: United USCAPU Capacity Jun 77,4% 77,4% 15 States =ECI Utilization SA 15: United USFOUT Manuf Output Jun 0,0% 0,1% 15 States =ECI MM 16: United USOILC EIA Wkly Crude 11 -1,63 7,070 30 States =ECI Stk Jul, 7M M w/e 16: United USOILD EIA Wkly Dist. 11 0,675 -0,82 30 States =ECI Stk Jul, M 5 millones w/e 16: United USOILG EIA Wkly Gsln 11 -0,69 -2,65 30 States =ECI Stk Jul, 4 millones 8 millones w/e 16: United USOIRU EIA Wkly Refn 11 0,0% -0,2% 30 States =ECI Util Jul, w/e (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)