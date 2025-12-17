Claves para el miércoles 17 de diciembre

17 dic (Reuters) -

EMPRESAS

* Atresmedia – Dividendo de 0,1800 euros por acción. Fecha de abono.

* Elecnor – Dividendo de 0,0945 euros por acción. Fecha de abono.

* Grupo Catalana Occidente – Dividendo de 4,6500 euros por acción. Fecha de abono.

* Miquel y Costas – Dividendo de 0,1171 euros por acción. Fecha de abono.

BANCOS CENTRALES

* El Consejo de Gobierno del BCE celebra reunión de política monetaria en Fráncfort. (Hasta el 18 de diciembre)

* El Riksbank celebra reunión de política monetaria (0800 GMT).

* El gobernador de la Reserva Federal Christopher Waller habla sobre las perspectivas económicas ante la Cumbre de Directores Ejecutivos de Yale (1315 GMT).

* El presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, ofrece palabras de apertura en la Conferencia 2025 sobre la estructura del mercado de divisas organizada por la Fed de Nueva York (1405 GMT).

* El presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, participa en un coloquio sobre perspectivas económicas ante la Cámara de Comercio del condado de Gwinnett (1730 GMT).

OTROS EVENTOS

* Cumbre UE–Balcanes Occidentales.

* El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne sobre Yemen. El secretario general, António Guterres, ofrecerá unas palabras. (1500 GMT)

DATOS MACROECONÓMICOS

* 0800 Reino Unido – IPC mensual, nov: Previsto 0,0%; Anterior 0,4%.

* 0800 Reino Unido – IPC interanual, nov: Previsto 3,5%; Anterior 3,6%.

* 0800 Reino Unido – IPC subyacente mensual, nov: Previsto 0,1%; Anterior 0,3%.

* 0800 Reino Unido – IPC subyacente interanual, nov: Previsto 3,4%; Anterior 3,4%.

* 0800 Reino Unido – IPC servicios mensual, nov: Previsto 0,0%; Anterior 0,2%.

* 0800 Reino Unido – IPC servicios interanual, nov: Previsto 4,5%; Anterior 4,5%.

* 0800 Reino Unido – RPI mensual, nov: Previsto 0,0%; Anterior 0,3%.

* 0800 Reino Unido – RPI interanual, nov: Previsto 4,2%; Anterior 4,3%.

* 0800 Reino Unido – RPI-X (índice de precios minoristas) mensual, nov: Anterior 0,3%.

* 0800 Reino Unido – RPIX interanual, nov: Anterior 4,2%.

* 0800 Reino Unido – Índice RPI, nov: Anterior 407,4.

* 0800 Reino Unido – Precios de insumos IPP mensual sin desestacionalizar, nov: Anterior -0,3%.

* 0800 Reino Unido – Precios de insumos IPP interanual sin desestacionalizar, nov: Anterior 0,5%.

* 0800 Reino Unido – Precios de producción IPP mensual sin desestacionalizar, nov: Anterior 0,0%.

* 0800 Reino Unido – Precios de producción IPP interanual sin desestacionalizar, nov: Anterior 3,6%.

* 0800 Reino Unido – Índice de producción central IPP mensual sin desestacionalizar, nov: Anterior 0,1%.

* 0800 Reino Unido – Índice de producción central IPP interanual sin desestacionalizar, nov: Anterior 3,5%.

* 1000 Alemania – Clima empresarial Ifo nuevo, dic: Previsto 88,2; Anterior 88,1.

* 1000 Alemania – Condiciones actuales Ifo nuevo, dic: Previsto 85,8; Anterior 85,6.

* 1000 Alemania – Expectativas Ifo nuevo, dic: Previsto 90,5; Anterior 90,6.

* 1100 Eurozona – IPC armonizado final mensual, nov: Previsto -0,3%; Anterior 0,2%.

* 1100 Eurozona – IPC armonizado final interanual, nov: Previsto 2,2%; Anterior 2,2%.

* 1100 Eurozona – IPC armonizado sin alimentos y energía mensual, nov: Previsto -0,4%; Anterior 0,2%.

* 1100 Eurozona – IPC armonizado sin alimentos y energía final interanual, nov: Previsto 2,4%; Anterior 2,4%.

* 1100 Eurozona – IPC armonizado sin alimentos, energía, alcohol y tabaco final mensual, nov: Previsto -0,5%; Anterior -0,5%.

* 1100 Eurozona – IPC armonizado sin alimentos, energía, alcohol y tabaco final interanual, nov: Previsto 2,4%; Anterior 2,4%.

* 1100 Eurozona – IPC armonizado sin tabaco mensual, nov: Anterior 0,2%.

* 1100 Eurozona – IPC armonizado sin tabaco interanual, nov: Anterior 2,1%.

* 1100 Eurozona – Costes laborales interanuales, 3TR: Anterior 3,6%.

* 1100 Eurozona – Salarios en la zona euro, 3TR: Anterior 3,7%.

* 1200 Reino Unido – Tendencias de pedidos CBI, dic: Anterior -37,0.

* 1300 Estados Unidos – Solicitudes hipotecarias MBA, semana 12 dic: Anterior 4,8%.

* 1300 Estados Unidos – Índice de mercado hipotecario, semana 12 dic: Anterior 327,9.

* 1300 Estados Unidos – Índice de compras MBA, semana 12 dic: Anterior 181,6.

* 1300 Estados Unidos – Índice de refinanciación MBA, semana 12 dic: Anterior 1.190,6.

* 1300 Estados Unidos – Tasa hipotecaria MBA a 30 años, semana 12 dic: Anterior 6,33%.

* 1630 Estados Unidos – Inventario semanal de crudo EIA, semana 12 dic: Previsto -2.197.000; Anterior -1.812.000.

* 1630 Estados Unidos – Inventario semanal de destilados EIA, semana 12 dic: Previsto 2.066.000; Anterior 2.502.000.

* 1630 Estados Unidos – Inventario semanal de gasolina EIA, semana 12 dic: Previsto 2.100.000; Anterior 6.397.000.

* 1630 Estados Unidos – Utilización semanal de refinería EIA, semana 12 dic: Previsto -0,2; Anterior 0,4. (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)