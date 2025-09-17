Claves para el miércoles 17 de septiembre
- 1 minuto de lectura'
17 sep (Reuters) - Centrales * Palabras de apertura de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, en la 10ª Conferencia Anual de Investigación del BCE junto con la Hoover Institution de Stanford sobre “¿La próxima crisis financiera?” (0730 GMT) * Participación del miembro del consejo del BCE, Piero Cipollone, en la reunión del Comité Ejecutivo de la Asociación Bancaria Italiana. (0800 GMT) * Visita de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, a la inauguración de nuevas instalaciones en la Escuela Europea de Fráncfort. (1100 GMT) * Discurso principal del miembro del consejo del BCE, Piero Cipollone, en la Conferencia de Resiliencia del Banco de los Países Bajos. (1115 GMT) * Anuncio de la tasa de interés del Banco de Canadá. (1345 GMT) * El gobernador del Banco de Canadá, Tiff Macklem, ofrece una conferencia de prensa. (1430 GMT) * El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal de EEUU anuncia su decisión sobre los tipos de interés, seguido de un comunicado y una conferencia de prensa. (1800 GMT)
OTROS EVENTOS * Visita de Estado del presidente de EEUU, Donald Trump, a Reino Unido. (Hasta el 19 de septiembre) * El ministro de Asuntos Exteriores de la República de Corea, Cho Hyun, visita China por invitación de Wang Yi, ministro de Asuntos Exteriores de China. * La nueva presidenta de la Asamblea General de la ONU, Annalena Baerbock, ofrece una conferencia de prensa. (1600 GMT) * El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, interviene en la Academia Diplomática de Moscú sobre la guerra en Ucrania.
DATOS MACROECONÓMICOS
Loca Country RIC Indicator Name Period Reute Prior
l /Region rs
Time Poll
08:0 United GBCPXM Core CPI MM Aug 0,2%
0 Kingdom =ECI
08:0 United GBCPXY Core CPI YY Aug 3,6% 3,8%
0 Kingdom =ECI
08:0 United GBHICM CPI MM Aug 0,3% 0,1%
0 Kingdom =ECI
08:0 United GBHICY CPI YY Aug 3,8% 3,8%
0 Kingdom =ECI
08:0 United GBRPIM RPI MM Aug 0,5% 0,4%
0 Kingdom =ECI
08:0 United GBRPI= RPI YY Aug 4,6% 4,8%
0 Kingdom ECI
08:0 United GBRPIX RPI-X (Retail Aug 0,4%
0 Kingdom =ECI Prices) MM
08:0 United GBRPIY RPIX YY Aug 4,7%
0 Kingdom =ECI
08:0 United GBRPIN RPI Index Aug 406.2
0 Kingdom =ECI
08:0 United GBCPSM CPI Services Aug 0,7%
0 Kingdom =ECI MM
08:0 United GBCPSA CPI Services Aug 4,8% 5,0%
0 Kingdom =ECI YY
08:0 Sweden SEM12M Money Mkt CPIF Sep 2,1%
0 =ECI Infl 1 Yr
11:0 Euro EUHIC= HICP Final MM Aug 0,2% 0,0%
0 Zone ECI
11:0 Euro EUHICY HICP Final YY Aug 2,1% 2,1%
0 Zone =ECI
11:0 Euro EUHIX= HICP-X F&E MM Aug -0,1%
0 Zone ECI
11:0 Euro EUHIXY HICP-X F&E Aug 2,3% 2,3%
0 Zone =ECI Final YY
11:0 Euro EUXTOB HICP-X Tobacco Aug 0,0%
0 Zone =ECI MM
11:0 Euro EUXTOY HICP-X Tobacco Aug 2,0%
0 Zone =ECI YY
11:0 Euro EUCPIX HICP-X F, E, Aug 0,3% 0,3%
0 Zone =ECI A, T Final MM
11:0 Euro EUCPXY HICP-X F,E,A&T Aug 2,3% 2,3%
0 Zone =ECI Final YY
13:0 United USMGA= MBA Mortgage 12 9,2%
0 States ECI Applications Sep,
w/e
13:0 United USMGM= Mortgage 12 297.7
0 States ECI Market Index Sep,
w/e
13:0 United USMGPI MBA Purchase 12 169.1
0 States =ECI Index Sep,
w/e
13:0 United USMGR= Mortgage 12 1012.4
0 States ECI Refinance Sep,
Index w/e
13:0 United USMG=E MBA 30-Yr 12 6.49%
0 States CI Mortgage Rate Sep,
w/e
14:3 United USBPE= Building Aug 1.370 1.362
0 States ECI Permits: M M
Number
14:3 United USBPP= Build Permits: Aug -2.2%
0 States ECI Change MM
14:3 United USHST= Housing Starts Aug 1.365 1.428
0 States ECI Number M M
14:3 United USHSTM House Starts Aug 5.2%
0 States =ECI MM: Change
16:3 United USOILC EIA Wkly Crude 12 -1.56 3.939
0 States =ECI Stk Sep, 5M M
w/e
16:3 United USOILD EIA Wkly Dist.
12 0.363 4.715 0 States =ECI Stk Sep, M M w/e 16:3 United USOILG EIA Wkly Gsln 12 -0.13 1.458 0 States =ECI Stk Sep, 8M M w/e 16:3 United USOIRU EIA Wkly Refn 12 -0.5% 0.6% 0 States =ECI Util Sep, w/e 20:0 United USFOMC Fed Funds Tgt 17 Sep 4-4.2 4.25- 0 States =ECI Rate 5 4.5 20:0 United USIOR= Fed Int On 17 Sep 4.40% 0 States ECI Excess Reserves
(Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)
