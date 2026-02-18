Claves para el miércoles 18 de febrero
18 feb (Reuters) -
MERCADOS
* Cierre por festivo en bolsas de Shenzhen y Shanghái.
EMPRESAS
* Naturgy publica resultados anuales antes de la apertura del mercado.
* Puig publica resultados anuales antes de la apertura del mercado.
BANCOS CENTRALES
* El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda publica su Informe de Política Monetaria de febrero y su tipo de interés oficial. (0100 GMT)
* Reunión del Consejo Ejecutivo del Riksbank. (0800 GMT)
* Piero Cipollone, miembro del Consejo del BCE, participa en la reunión del Comité Ejecutivo de la ABI. (0900 GMT)
* Isabel Schnabel, miembro del Consejo del BCE, interviene en un panel en la Academia de Ciencias y Humanidades de Berlín-Brandeburgo (BBAW). (1700 GMT)
* Michelle Bowman, vicepresidenta de Supervisión de la Reserva Federal, participa en un coloquio ante el Exchequer Club. (1800 GMT)
* La Reserva Federal publica las actas del Comité Federal de Mercado Abierto de su reunión del 27-28 de enero. (1900 GMT)
OTROS EVENTOS
* Los ministros para la cooperación nórdica se reúnen en Copenhague, Dinamarca. La agenda incluye la posible actualización del Tratado de Cooperación entre los países nórdicos, conocido como el Tratado de Helsinki.
DATOS MACROECONÓMICOS
* 0800 Reino Unido – IPC subyacente mensual, ene: Previsto -0,7%; Anterior 0,3%.
* 0800 Reino Unido – IPC subyacente interanual, ene: Previsto 3,0%; Anterior 3,2%.
* 0800 Reino Unido – IPC mensual, ene: Previsto -0,5%; Anterior 0,4%.
* 0800 Reino Unido – IPC interanual, ene: Previsto 3,0%; Anterior 3,4%.
* 0800 Reino Unido – RPI mensual, ene: Previsto -0,4%; Anterior 0,7%.
* 0800 Reino Unido – RPI interanual, ene: Previsto 3,8%; Anterior 4,2%.
* 0800 Reino Unido – RPI-X (índice de precios minoristas) mensual , ene: Anterior 0,7%.
* 0800 Reino Unido – RPIX interanual, ene: Anterior 4,1%.
* 0800 Reino Unido – Índice RPI, ene: Anterior 408,5.
* 0800 Reino Unido – IPC servicios mensual, ene: Anterior 0,4%.
* 0800 Reino Unido – IPC servicios interanual, ene: Previsto 4,3%; Anterior 4,5%.
* 0800 Reino Unido – Precios de insumos IPP mensual sin desestacionalizar, ene: Previsto 0,3%; Anterior -0,2%.
* 0800 Reino Unido – Precios de insumos IPP interanual sin desestacionalizar, ene: Previsto 0,3%; Anterior 0,8%.
* 0800 Reino Unido – Precios de producción IPP mensual sin desestacionalizar, ene: Previsto 0,2%; Anterior 0,0%.
* 0800 Reino Unido – Precios de producción IPP interanual sin desestacionalizar, ene: Previsto 2,9%; Anterior 3,4%.
* 0800 Reino Unido – Índice de producción central IPP mensual sin desestacionalizar, ene: Anterior -0,1%.
* 0800 Reino Unido – Índice de producción central IPP interanual sin desestacionalizar, ene: Anterior 3,2%.
* 0845 Francia – IPC (norma UE) final mensual, ene: Previsto -0,4%; Anterior -0,4%.
* 0845 Francia – IPC (norma UE) final interanual , ene: Previsto 0,4%; Anterior 0,4%.
* 0845 Francia – Inflación sin tabaco mensual, ene: Anterior 0,1%.
* 0845 Francia – Inflación sin tabaco interanual , ene: Anterior 0,7%.
* 0845 Francia – Índice de inflación sin tabaco , ene: Anterior 119,76.
* 0845 Francia – IPC interanual sin desestacionalizar , feb.
* 0845 Francia – IPC mensual sin desestacionalizar , feb.
* 1300 Estados Unidos – Solicitudes hipotecarias MBA , semana 13 feb: Anterior -0,3.
* 1300 Estados Unidos – Índice de mercado hipotecario , semana 13 feb: Anterior 329,9.
* 1300 Estados Unidos – Índice de compras MBA, semana 13 feb: Anterior 161,5.
* 1300 Estados Unidos – Índice de refinanciación MBA , semana 13 feb: Anterior 1.284,6.
* 1300 Estados Unidos – Tasa hipotecaria MBA a 30 años , semana 13 feb: Anterior 6,21%.
* 1430 Estados Unidos – Bienes duraderos, dic: Previsto -2,0%; Anterior 5,3%.
* 1430 Estados Unidos – Bienes duraderos sin transporte , dic: Previsto 0,3%; Anterior 0,4%.
* 1430 Estados Unidos – Bienes duraderos sin defensa mensual , dic: Anterior 6,5%.
* 1430 Estados Unidos – Gasto en bienes de capital no defensa excluyendo aeronaves, dic: Previsto 0,4%; Anterior 0,4%.
* 1430 Estados Unidos – Permisos de construcción: número , dic: Previsto 1.408.000; Anterior 1.411.000.
* 1430 Estados Unidos – Permisos de construcción: variación mensual, dic: Anterior -0,3%.
* 1430 Estados Unidos – Número de inicios de vivienda , dic: Previsto 1.307.000; Anterior 1.246.000.
* 1430 Estados Unidos – Inicios de vivienda mensual: variación , dic: Anterior -4,6%.
* 1455 Estados Unidos – Redbook interanual, semana 14 feb: Anterior 6,5%.
* 1515 Estados Unidos – Producción industrial mensual , ene: Previsto 0,4%; Anterior 0,4%.
* 1515 Estados Unidos – Utilización de capacidad desestacionalizado, ene: Previsto 76,5%; Anterior 76,3%.
* 1515 Estados Unidos – Producción manufacturera mensual , ene: Previsto 0,4%; Anterior 0,2%.
* 2200 Estados Unidos – Flujos netos a largo plazo, excluyendo swaps, dic: Anterior 220.200.000.000.
* 2200 Estados Unidos – Compra extranjera de bonos del Tesoro , dic: Anterior 85.600.000.000.
* 2200 Estados Unidos – Flujos netos de capital general , dic: Anterior 212.000.000.000.
* 2200 Estados Unidos – Flujos netos a largo plazo, incluyendo swaps, dic: Anterior 220.200.000.000.
* 2230 Estados Unidos – Inventario semanal de crudo API , semana 9 feb.
* 2230 Estados Unidos – Inventario semanal de gasolina API , semana 9 feb.
* 2230 Estados Unidos – Inventario semanal de destilados API , semana 9 feb.
* 2230 Estados Unidos – Operaciones semanales de refinación de crudo API, semana 9 feb. (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)