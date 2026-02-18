LA NACION

Claves para el miércoles 18 de febrero

18 feb (Reuters) -

MERCADOS

* Cierre por festivo en bolsas de Shenzhen y Shanghái.

EMPRESAS

* Naturgy publica resultados anuales antes de la apertura del mercado.

* Puig publica resultados anuales antes de la apertura del mercado.

BANCOS CENTRALES

* El Banco de ‌la Reserva de Nueva Zelanda publica ‌su Informe de Política ⁠Monetaria de febrero y su tipo de interés oficial. (0100 GMT)

* Reunión del Consejo Ejecutivo del Riksbank. (0800 GMT)

* Piero Cipollone, miembro del Consejo del BCE, participa en la reunión del Comité Ejecutivo de la ABI. (0900 GMT)

* Isabel Schnabel, miembro del Consejo del BCE, ​interviene en un panel en ⁠la Academia de ⁠Ciencias y Humanidades de Berlín-Brandeburgo (BBAW). (1700 GMT)

* Michelle Bowman, vicepresidenta de Supervisión de la Reserva Federal, participa en un coloquio ante el Exchequer Club. (1800 GMT)

* La Reserva ​Federal publica las actas del Comité Federal de Mercado Abierto de su reunión del 27-28 de enero. (1900 GMT)

OTROS EVENTOS

* Los ministros para la ‌cooperación nórdica se reúnen en Copenhague, Dinamarca. La agenda incluye la posible actualización del Tratado de ​Cooperación entre los países nórdicos, conocido como el Tratado de Helsinki.

DATOS ​MACROECONÓMICOS

* 0800 Reino Unido – IPC subyacente mensual, ene: Previsto -0,7%; Anterior 0,3%.

* 0800 Reino Unido – IPC subyacente interanual, ene: Previsto 3,0%; Anterior 3,2%.

* 0800 Reino Unido – IPC mensual, ene: Previsto -0,5%; Anterior 0,4%.

* 0800 Reino Unido – IPC interanual, ene: Previsto 3,0%; Anterior 3,4%.

* 0800 Reino Unido – RPI mensual, ene: Previsto -0,4%; Anterior 0,7%.

* 0800 Reino Unido – RPI interanual, ene: Previsto 3,8%; Anterior 4,2%.

* 0800 Reino Unido – RPI-X (índice de precios minoristas) mensual , ene: Anterior 0,7%.

* 0800 Reino Unido – RPIX interanual, ene: Anterior 4,1%.

* 0800 Reino Unido – Índice RPI, ene: Anterior 408,5.

* 0800 Reino ​Unido – IPC servicios mensual, ene: Anterior 0,4%.

* 0800 Reino Unido – IPC servicios interanual, ene: Previsto 4,3%; Anterior 4,5%.

* 0800 Reino Unido – Precios de insumos IPP mensual sin desestacionalizar, ene: Previsto 0,3%; Anterior -0,2%.

* 0800 Reino Unido – Precios de insumos IPP interanual ⁠sin desestacionalizar, ene: Previsto 0,3%; Anterior 0,8%.

* 0800 Reino Unido – Precios de producción IPP mensual sin desestacionalizar, ene: Previsto 0,2%; Anterior 0,0%.

* 0800 Reino Unido – Precios de producción IPP interanual sin desestacionalizar, ene: Previsto 2,9%; Anterior 3,4%.

* ‌0800 Reino Unido – Índice de producción central IPP mensual sin desestacionalizar, ene: Anterior -0,1%.

* 0800 Reino Unido – Índice de producción central IPP interanual sin desestacionalizar, ene: Anterior 3,2%.

* 0845 Francia – IPC (norma UE) final mensual, ene: Previsto -0,4%; Anterior -0,4%.

* 0845 Francia – IPC (norma UE) final interanual , ene: Previsto 0,4%; Anterior 0,4%.

* 0845 Francia – Inflación sin tabaco mensual, ene: Anterior 0,1%.

* 0845 Francia – Inflación sin tabaco interanual , ene: Anterior 0,7%.

* 0845 Francia – Índice de inflación sin tabaco , ene: Anterior 119,76.

* 0845 Francia – IPC interanual sin desestacionalizar , feb.

* 0845 Francia – IPC mensual sin desestacionalizar , feb.

* 1300 Estados Unidos – Solicitudes hipotecarias MBA , semana 13 feb: Anterior -0,3.

* 1300 Estados Unidos – Índice de mercado hipotecario , semana 13 feb: Anterior 329,9.

* 1300 Estados Unidos – Índice ‌de compras MBA, semana 13 feb: Anterior 161,5.

* 1300 Estados Unidos – Índice de refinanciación MBA , semana 13 feb: Anterior 1.284,6.

* 1300 Estados Unidos – Tasa hipotecaria MBA a ⁠30 años , semana 13 feb: Anterior 6,21%.

* 1430 Estados Unidos – Bienes duraderos, dic: Previsto -2,0%; Anterior 5,3%.

* 1430 Estados Unidos – Bienes duraderos sin transporte , dic: Previsto ‌0,3%; Anterior 0,4%.

* 1430 Estados Unidos – Bienes duraderos sin defensa mensual , dic: Anterior 6,5%.

* 1430 Estados Unidos – Gasto en ⁠bienes de capital no defensa excluyendo aeronaves, dic: Previsto 0,4%; Anterior 0,4%.

* 1430 Estados Unidos – Permisos de construcción: número , dic: ⁠Previsto 1.408.000; Anterior 1.411.000.

* 1430 Estados Unidos – Permisos de construcción: variación mensual, dic: Anterior -0,3%.

* 1430 Estados Unidos – Número de inicios de vivienda , dic: Previsto 1.307.000; Anterior 1.246.000.

* 1430 Estados Unidos – Inicios de vivienda mensual: variación , dic: Anterior -4,6%.

* 1455 Estados Unidos – Redbook interanual, semana 14 feb: Anterior 6,5%.

* 1515 Estados Unidos – Producción industrial mensual , ene: Previsto 0,4%; Anterior 0,4%.

* 1515 Estados Unidos – Utilización de capacidad desestacionalizado, ene: Previsto 76,5%; Anterior 76,3%.

* 1515 Estados Unidos – Producción manufacturera mensual , ene: Previsto 0,4%; Anterior 0,2%.

* ‌2200 Estados Unidos – Flujos netos a largo plazo, excluyendo swaps, dic: Anterior 220.200.000.000.

* 2200 ​Estados Unidos – Compra extranjera de bonos del Tesoro , dic: Anterior 85.600.000.000.

* 2200 Estados Unidos – Flujos netos de capital general , dic: Anterior 212.000.000.000.

* 2200 Estados Unidos – Flujos netos a largo plazo, incluyendo swaps, dic: Anterior 220.200.000.000.

* 2230 Estados Unidos – Inventario semanal de crudo API , semana 9 feb.

* 2230 Estados Unidos – Inventario semanal de gasolina API , semana 9 feb.

* 2230 Estados Unidos – Inventario semanal de destilados ‌API , semana 9 feb.

* 2230 Estados Unidos – Operaciones semanales de refinación de crudo API, semana 9 feb. (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)

