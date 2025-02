Claves para el miércoles 19 de febrero

19 feb (Reuters) - EMPRESAS * Metrovacesa publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. BANCOS CENTRALES * Conferencia de prensa del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) sobre la decisión de política monetaria (0200 GMT). * El Comité Federal de Mercado Abierto de EEUU publica las actas de su reunión del 28-29 de enero de 2025 (1900 GMT). * El vicepresidente de la Reserva Federal, Philip Jefferson, habla sobre los balances de los hogares antes de la conferencia sobre economía Martin H. Crego, organizada por el Vassar College (2200 GMT). DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region RIC Indicator Name Period Reuters Poll Prior 08:00 United Kingdom GBCPXM=ECI Core CPI MM Jan -0.5% 0.3% 08:00 United Kingdom GBCPXY=ECI Core CPI YY Jan 3.7% 3.2% 08:00 United Kingdom GBHICM=ECI CPI MM Jan -0.3% 0.3% 08:00 United Kingdom GBHICY=ECI CPI YY Jan 2.8% 2.5% 08:00 United Kingdom GBRPIM=ECI RPI MM Jan -0.1% 0.3% 08:00 United Kingdom GBRPI=ECI RPI YY Jan 3.7% 3.5% 08:00 United Kingdom GBRPIX=ECI RPI-X (Retail Prices) MM Jan 0.3% 08:00 United Kingdom GBRPIY=ECI RPIX YY Jan 2.9% 08:00 United Kingdom GBRPIN=ECI RPI Index Jan 392.1 08:00 United Kingdom GBCPSM=ECI CPI Services MM Jan 0.3% 08:00 United Kingdom GBCPSA=ECI CPI Services YY Jan 5.2% 4.4% 08:00 United Kingdom GBPIPM=ECI PPI Input Prices MM NSA Jan 0.8% 0.1% 08:00 United Kingdom GBPIP1=ECI PPI Input Prices YY NSA Jan -0.5% -1.5% 08:00 United Kingdom GBPPI=ECI PPI Output Prices MM NSA Jan 0.2% 0.1% 08:00 United Kingdom GBPPIY=ECI PPI Output Prices YY NSA Jan 0.1% 0.1% 08:00 United Kingdom GBPCOM=ECI PPI Core Output MM NSA Jan 0.0% 08:00 United Kingdom GBPCOY=ECI PPI Core Output YY NSA Jan 1.5% 10:00 Euro Zone EUCURA=ECI Current Account NSA,EUR Dec 34.62B 10:00 Euro Zone EUCURU=ECI Current Account SA, EUR Dec 26.980B 13:00 United States USMGA=ECI MBA Mortgage Applications 14 Feb, w/e 2.3% 13:00 United States USMGM=ECI Mortgage Market Index 14 Feb, w/e 230.0 13:00 United States USMGPI=ECI MBA Purchase Index 14 Feb, w/e 153.1 13:00 United States USMGR=ECI Mortgage Refinance Index 14 Feb, w/e 640.6 13:00 United States USMG=ECI MBA 30-Yr Mortgage Rate 14 Feb, w/e 6.95% 14:30 United States USBPE=ECI Building Permits: Number Jan 1.460M 1.482M 14:30 United States USBPP=ECI Build Permits: Change MM Jan -0.7% 14:30 United States USHST=ECI Housing Starts Number Jan 1.390M 1.499M 14:30 United States USHSTM=ECI House Starts MM: Change Jan 15.8% 14:55 United States USREDY=ECI Redbook YY 15 Feb, w/e 5.3% 19:00 United States USBYTT=ECI 20Y Bond Auc - TA 19 Feb 13,000,034,500.000 19:00 United States USBYTH=ECI 20Y Bond Auc - HY 19 Feb 4.900% 19:00 United States USBYTB=ECI 20Y Bond Auc - BTC 19 Feb 2.750 19:00 United States USBYTA=ECI 20Y Bond Auc - HAP 19 Feb 98.740% 22:30 United States USOIAC=ECI API wkly crude Stk 10 Feb, w/e #N/P #N/P 22:30 United States USOIAG=ECI API Wkly gsln stk 10 Feb, w/e #N/P #N/P 22:30 United States USOIAD=ECI API Wkly dist. Stk 10 Feb, w/e #N/P #N/P 22:30 United States USOIAR=ECI API Wkly crude runs 10 Feb, w/e #N/P #N/P (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)

