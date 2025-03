Claves para el miércoles 19 de marzo

19 mar (Reuters) - BANCOS CENTRALES * Conferencia anual de finanzas europeas organizada por Morgan Stanley en Londres (1300 GMT). * El Banco de Japón anuncia decisión de su reunión de política monetaria de dos días (0230 GMT). * El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) de la Reserva Federal de EEUU anuncia su decisión sobre los tipos de interés, seguida de una declaración (1800 GMT). OTROS EVENTOS * V Observatorio de las Finanzas en Madrid. Participan, entre otros, Juan Bernal, director general de Inversiones de Mapfre (0945 GMT); Gonzalo Gortázar, CEO de CaixaBank (1140 GMT); y Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo (1200 GMT). DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region RIC Indicator Name Period Reuters Poll Prior 11:00 Euro Zone EUHIC=ECI HICP Final MM Feb 0,5% -0,3% 11:00 Euro Zone EUHICY=ECI HICP Final YY Feb 2,4% 2,4% 11:00 Euro Zone EUHIX=ECI HICP-X F&E MM Feb -0,7% 11:00 Euro Zone EUHIXY=ECI HICP-X F&E Final YY Feb 2,6% 2,6% 11:00 Euro Zone EUXTOB=ECI HICP-X Tobacco MM Feb -0,3% 11:00 Euro Zone EUXTOY=ECI HICP-X Tobacco YY Feb 2,4% 11:00 Euro Zone EUCPIX=ECI HICP-X F, E, A, T Final MM Feb 0,6% 0,6% 11:00 Euro Zone EUCPXY=ECI HICP-X F,E,A&T Final YY Feb 2,6% 2,6% 11:00 Euro Zone EULBRC=ECI Labour Costs YY Q4 4,6% 11:00 Euro Zone EUWAGY=ECI Wages In Euro Zone Q4 4,4% 12:00 United States USMGA=ECI MBA Mortgage Applications 14 Mar, w/e 11,2% 12:00 United States USMGM=ECI Mortgage Market Index 14 Mar, w/e 269,3 12:00 United States USMGPI=ECI MBA Purchase Index 14 Mar, w/e 154,6 12:00 United States USMGR=ECI Mortgage Refinance Index 14 Mar, w/e 911,3 12:00 United States USMG=ECI MBA 30-Yr Mortgage Rate 14 Mar, w/e 6,67% 14:30 United States USOILC=ECI EIA Wkly Crude Stk 14 Mar, w/e 0,887M 1,448M 14:30 United States USOILD=ECI EIA Wkly Dist. Stk 14 Mar, w/e -0,269M -1,559M 14:30 United States USOILG=ECI EIA Wkly Gsln Stk 14 Mar, w/e -2,350M -5,737M 14:30 United States USOIRU=ECI EIA Wkly Refn Util 14 Mar, w/e 0,0% 0,6% 19:00 United States USFOMC=ECI Fed Funds Tgt Rate 19 Mar 4.25-4.5 4.25-4.5 19:00 United States USIOR=ECI Fed Int On Excess Reserves 19 Mar 4,40% 21:00 United States USNCI=ECI Net L-T Flows,Exswaps Jan 72,0B 21:00 United States USFBT=ECI Foreign Buying, T-Bonds Jan -49,7B 21:00 United States USNCIO=ECI Overall Net Capital Flows Jan 87,1B 21:00 United States USNCIS=ECI Net L-T Flows,Incl.Swaps Jan 72,0B (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)

