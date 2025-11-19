Claves para el miércoles 19 de noviembre
19 nov (Reuters) -
EMPRESAS
* eDreams ODIGEO publica resultados del 1SEM antes de la apertura del mercado.
BANCOS CENTRALES
* El Consejo de Gobierno del BCE celebra una reunión no monetaria (virtual).
* La presidenta de la Fed de Dallas, Lorie Logan, pronuncia las palabras de clausura en el evento híbrido “Perspectivas globales con Gretchen Watkins” (0055 GMT).
* Discurso principal de la supervisora jefe del BCE, Claudia Buch, en el taller de investigación de políticas de la EBA 2025 (1130 GMT).
* El gobernador de la Junta de la Reserva Federal Stephen Miran habla sobre “Regulación bancaria y el balance de la Fed” ante el Bank Policy Institute y el Small Business & Entrepreneurship Council (1500 GMT).
* El presidente de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, interviene en un almuerzo organizado por VACEOs (1745 GMT).
* Discurso del vicegobernador externo del Banco de Canadá, Nicolas Vincent, en ASDEQ (1745 GMT).
* La Reserva Federal publica las actas del Comité Federal de Mercado Abierto de la reunión del 28-29 de octubre (1800 GMT).
* El presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, interviene en el evento híbrido “Creando mercados inexistentes: conectando comunidades y capital” (1900 GMT).
OTROS EVENTOS
* El ministro de Exteriores de China, Wang Yi, visita Kirguistán, Uzbekistán y Tayikistán y mantiene diálogos estratégicos con sus homólogos. (Hasta el 22 de noviembre)
* El primer ministro chino, Li Qiang, visita Zambia. (Hasta el 20 de noviembre)
* El ministro de Finanzas de Alemania pronuncia un discurso en Shanghái (0530 GMT).
* El canciller alemán, Friedrich Merz, recibe con honores militares al primer ministro sueco, Ulf Kristersson, en Berlín (1300 GMT).
DATOS MACROECONÓMICOS
* 0800 Reino Unido – IPC mensual, oct: Previsto 0,4; Anterior 0,0.
* 0800 Reino Unido – IPC interanual, oct: Previsto 3,6; Anterior 3,8.
* 0800 Reino Unido – IPC subyacente mensual, oct: Previsto 0,4; Anterior 0,0.
* 0800 Reino Unido – IPC subyacente interanual, oct: Previsto 3,4; Anterior 3,5.
* 0800 Reino Unido – IPC servicios mensual, oct: Previsto 0,4; Anterior -0,3.
* 0800 Reino Unido – IPC servicios interanual, oct: Previsto 4,6; Anterior 4,7.
* 0800 Reino Unido – RPI mensual, oct: Previsto 0,3; Anterior -0,4.
* 0800 Reino Unido – RPI interanual, oct: Previsto 4,3; Anterior 4,5.
* 0800 Reino Unido – RPI-X (índice de precios minoristas) mensual, oct: Anterior -0,4.
* 0800 Reino Unido – RPIX interanual, oct: Anterior 4,4.
* 0800 Reino Unido – Índice RPI, oct: Anterior 406,1.
* 0800 Reino Unido – Precios de insumos IPP mensual sin desestacionalizar, oct: Previsto 0,0; Anterior -0,1.
* 0800 Reino Unido – Precios de insumos IPP interanual sin desestacionalizar, oct: Previsto 0,7; Anterior 0,8.
* 0800 Reino Unido – Precios de producción IPP mensual sin desestacionalizar, oct: Previsto 0,0; Anterior 0,0.
* 0800 Reino Unido – Precios de producción IPP interanual sin desestacionalizar, oct: Previsto 3,4; Anterior 3,4.
* 0800 Reino Unido – Índice de producción central IPP mensual sin desestacionalizar, oct: Anterior 0,1.
* 0800 Reino Unido – Índice de producción central IPP interanual sin desestacionalizar, oct: Anterior 3,6.
* 0900 eurozona – Cuenta corriente sin desestacionalizar, EUR, sep: Anterior 13.000.000.000.
* 0900 eurozona – Cuenta corriente desestacionalizado, EUR, sep: Anterior 11.900.000.000.
* 1100 eurozona – IPC armonizado final mensual, oct: Previsto 0,2; Anterior 0,1.
* 1100 eurozona – IPC armonizado final interanual, oct: Previsto 2,1; Anterior 2,1.
* 1100 eurozona – IPC armonizado sin alimentos y energía mensual, oct: Previsto 0,1; Anterior 0,1.
* 1100 eurozona – IPC armonizado sin alimentos y energía final interanual, oct: Previsto 2,4; Anterior 2,4.
* 1100 eurozona – IPC armonizado sin tabaco mensual, oct: Anterior 0,1.
* 1100 eurozona – IPC armonizado sin tabaco interanual, oct: Anterior 2,2.
* 1100 eurozona – IPC armonizado sin alimentos, energía, alcohol y tabaco final mensual, oct: Previsto 0,3; Anterior 0,3.
* 1100 eurozona – IPC armonizado sin alimentos, energía, alcohol y tabaco final interanual, oct: Previsto 2,4; Anterior 2,4.
* 1300 Estados Unidos – Solicitudes hipotecarias MBA, semana 14 nov: Anterior 0,6.
* 1300 Estados Unidos – Índice de mercado hipotecario, semana 14 nov: Anterior 334,2.
* 1300 Estados Unidos – Índice de compras MBA, semana 14 nov: Anterior 172,7.
* 1300 Estados Unidos – Índice de refinanciación hipotecaria, semana 14 nov: Anterior 1.247,5.
* 1300 Estados Unidos – Tasa hipotecaria MBA a 30 años, semana 14 nov: Anterior 6,34.
* 1430 Estados Unidos – Comercio internacional $ , ago: Previsto -61.000.000.000; Anterior -78.300.000.000.
* 1630 Estados Unidos – Inventario semanal de crudo EIA, semana 14 nov: Anterior 6.413.000.
* 1630 Estados Unidos – Inventario semanal de destilados EIA, semana 14 nov: Anterior -637.000.
* 1630 Estados Unidos – Inventario semanal de gasolina EIA, semana 14 nov: Anterior -945.000.
* 1630 Estados Unidos – Utilización semanal de refinería EIA, semana 14 nov: Anterior 3,4.
(Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)
