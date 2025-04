Claves para el miércoles 2 de abril

2 abr (Reuters) - BANCOS CENTRALES * Isabel Schnabel, miembro del Comité Ejecutivo del BCE, da un discurso en la Masterclass de Sciences Po en París (1030 GMT). * Philip Lane, miembro del Comité Ejecutivo del BCE, modera la mesa redonda "Aprovechando al máximo la IA: cómo fomentar la difusión y abordar los riesgos", en el marco de la conferencia del BCE "El poder transformador de la IA: implicaciones económicas y desafíos" (1405 GMT). * La presidenta del BCE, Christine Lagarde, habla en un evento en Dublín (1700 GMT). OTROS EVENTOS * Reunión informal de ministros de Defensa de la UE en Varsovia (hasta el 3 de abril). DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region RIC Indicator Name Period Reuters Poll Prior 08:45 France FRBUDY=ECI Budget Balance Feb -17,30B 13:00 United States USMGA=ECI MBA Mortgage Applications 28 Mar, w/e -2,0% 13:00 United States USMGM=ECI Mortgage Market Index 28 Mar, w/e 247,5 13:00 United States USMGPI=ECI MBA Purchase Index 28 Mar, w/e 155,8 13:00 United States USMGR=ECI Mortgage Refinance Index 28 Mar, w/e 752,4 13:00 United States USMG=ECI MBA 30-Yr Mortgage Rate 28 Mar, w/e 6,71% 14:15 United States USADP=ECI ADP National Employment Mar 115k 77k 16:00 United States USDGNR=ECI Durables Ex-Def, R MM Feb 0,8% 16:00 United States USDGR=ECI Durable Goods, R MM Feb 0,9% 16:00 United States USFORD=ECI Factory Orders MM Feb 0,5% 1,7% 16:00 United States USDGNT=ECI Durables Ex-Transpt R MM Feb 0,7% 16:00 United States USNDCG=ECI Nondef Cap Ex-Air R MM Feb -0,3% 16:00 United States USFXTR=ECI Factory Ex-Transp MM Feb 0,2% 16:30 United States USOILC=ECI EIA Wkly Crude Stk 28 Mar, w/e -2,060M -3,341M 16:30 United States USOILD=ECI EIA Wkly Dist. Stk 28 Mar, w/e -1,088M -0,421M 16:30 United States USOILG=ECI EIA Wkly Gsln Stk 28 Mar, w/e -1,933M -1,446M 16:30 United States USOIRU=ECI EIA Wkly Refn Util 28 Mar, w/e 0,7% 0,1% (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)

