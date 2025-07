Claves para el miércoles 2 de julio

2 jul (Reuters) - EMPRESAS * Fluidra - Dividendo de 0,3000 euros por acción. Fecha de pago. BANCOS CENTRALES * La subgobernadora del Riksbank, Anna Seim, asiste al Foro sobre Banca Central del Banco Central Europeo en Sintra, donde habla en un panel sobre comunicación de los bancos centrales. * El supervisor del Banco Central Europeo, Patrick Montagner, pronuncia el discurso principal en la Frankfurt Banking Summit. (0825 GMT) * Discurso principal de Sasha Mills, directora ejecutiva de infraestructura del mercado financiero del Banco de Inglaterra, en la City Week 2025. (0820 GMT) * Los miembros del consejo del Banco Central Europeo Luis de Guindos, Piero Cipollone y Philip Lane moderan paneles en el Foro sobre Banca Central del BCE. * La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ofrece las palabras de clausura del Foro sobre Banca Central del BCE. DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region RIC Indicator Name Period Reuters Poll Prior 08:45 France FRBUDY=ECI Budget Balance May -69,30B 09:00 Spain ESITA=ECI Int'l Tourist Arrival May 12.542,815k 11:00 Euro Zone EUUNR=ECI Unemployment Rate May 6,2% 6,2% 13:00 United States USMGA=ECI MBA Mortgage Applications 27 Jun, w/e 1,1% 13:00 United States USMGM=ECI Mortgage Market Index 27 Jun, w/e 250,8 13:00 United States USMGPI=ECI MBA Purchase Index 27 Jun, w/e 165,2 13:00 United States USMGR=ECI Mortgage Refinance Index 27 Jun, w/e 713,4 13:00 United States USMG=ECI MBA 30-Yr Mortgage Rate 27 Jun, w/e 6,88% 13:30 United States USCHAL=ECI Challenger Layoffs Jun 93,816k 14:15 United States USADP=ECI ADP National Employment Jun 95k 37k 16:30 United States USOILC=ECI EIA Wkly Crude Stk 27 Jun, w/e -2,257M -5,836M 16:30 United States USOILD=ECI EIA Wkly Dist. Stk 27 Jun, w/e -1,650M -4,066M 16:30 United States USOILG=ECI EIA Wkly Gsln Stk 27 Jun, w/e 0,660M -2,075M 16:30 United States USOIRU=ECI EIA Wkly Refn Util 27 Jun, w/e 0,4% 1,5% (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)