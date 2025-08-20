Claves para el miércoles 20 de agosto

20 ago (Reuters) - BANCOS CENTRALES * El Comité Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal de EEUU (FOMC) publica las minutas de su reunión del 29 y 30 de julio de 2025. (1800 GMT) * El gobernador de la Reserva Federal Christopher Waller habla sobre "Pagos" antes del Simposio Blockchain de Wyoming 2025. (1500 GMT) * El presidente del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, debate las perspectivas económicas en el marco del evento Fintech South 2025. (1900 GMT) * El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) publica su Declaración de Política Monetaria. (0200 GMT) * El Riksbank, el banco central de Suecia, publica su decisión de política monetaria, incluido el tipo de interés, y la actualización de la política monetaria de agosto de 2025. (0730 GMT) * El Riksbank ofrece una conferencia de prensa sobre la decisión de política monetaria de agosto. (0900 GMT) * La presidenta del BCE, Christine Lagarde, asiste a la reunión del Consejo Empresarial Internacional del Foro Económico Mundial en Ginebra, Suiza. (0710 GMT) OTROS EVENTOS * El ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, viaja a Yakarta para reunirse con su homólogo de Indonesia.

DATOS MACROECONÓMICOS

Loca Country RIC Indicator Period Reuters Prior

/Region Name Time Poll

08:00 United GBCPXM Core CPI MM Jul 0,1% 0,4%

Kingdom =ECI

08:00 United GBCPXY Core CPI YY Jul 3,7% 3,7%

Kingdom =ECI

08:00 United GBHICM CPI MM Jul -0,1% 0,3%

Kingdom =ECI

08:00 United GBHICY CPI YY Jul 3,7% 3,6%

Kingdom =ECI

08:00 United GBRPIM RPI MM Jul 0,1% 0,4%

Kingdom =ECI

08:00 United GBRPI= RPI YY Jul 4,5% 4,4%

Kingdom ECI

08:00 United GBRPIN RPI-X (Retail Jul 0,4%

Kingdom =ECI Prices) MM

08:00 United GBRPIY RPIX YY Jul 4,3%

Kingdom =ECI

08:00 United GBRPIN RPI Index Jul 404.5

Kingdom =ECI

08:00 United GBCPSM CPI Services Jul 0,6% 0,6%

Kingdom =ECI MM

08:00 United GBCPSA CPI Services Jul 4,8% 4,7%

Kingdom =ECI YY

09:00 Germany DEPPI= Producer Jul 0,1% 0,1%

ECI Prices MM

09:00 Germany DEPPIY Producer Jul -1,3% -1,3%

=ECI Prices YY

11:00 Euro EUHIC= HICP Final MM Jul 0,0% 0,3%

Zone ECI

11:00 Euro EUHICY HICP Final YY Jul 2,0% 2,0%

Zone =ECI

11:00 Euro EUHIX= HICP-X F&E MM Jul 0,3%

Zone ECI

11:00 Euro EUHIXY HICP-X F&E Jul 2,4% 2,4%

Zone =ECI Final YY

11:00 Euro EUXTOB HICP-X Jul 0,3%

Zone =ECI Tobacco MM

11:00 Euro EUXTOY HICP-X Jul 1,9%

Zone =ECI Tobacco YY

11:00 Euro EUCPIX HICP-X F, E, Jul -0,2% -0,2%

Zone =ECI A, T Final MM

11:00 Euro EUCPXY HICP-X Jul 2,3% 2,3%

Zone =ECI F,E,A&T Final

YY

13:00 United USMGA= MBA Mortgage 15 10,9%

States ECI Applications Aug,

w/e

13:00 United USMGM= Mortgage 15 281.1

States ECI Market Index Aug,

w/e

13:00 United USMGPI MBA Purchase 15 160.2

States =ECI Index Aug,

w/e

13:00 United USMGR= Mortgage 15 956.2

States ECI Refinance Aug,

Index w/e

13:00 United USMG=E MBA 30-Yr 15 6.67%

States CI Mortgage Rate Aug,

w/e

16:30 United USOILC EIA Wkly 15 -1.58 3.036M

States =ECI Crude Stk Aug, 7M

w/e

16:30 United USOILD EIA Wkly 15 0.422 0.714M

States =ECI Dist.

Stk Aug, M w/e 16:30 United USOILG EIA Wkly Gsln 15 -0.96 -792.000 Estados =ECI Stk Aug, 3M w/e 16:30 United USOIRU EIA Wkly Refn 15 -0.3% -0.5% Estados =ECI Util Aug, w/e 19:00 United USBYTT 20Y Bond Auc 20 Aug 13.000.000 Estados =ECI - TA 10.900.000 19:00 United USBYTH 20Y Bond Auc 20 Aug 4.935% Estados =ECI - HY 19:00 United USBYTB 20Y Bond Auc 20 Aug 2.790 Estados =ECI - BTC 19:00 United USBYTA 20Y Bond Auc 20 Aug 85.300% Estados =ECI - HAP (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)