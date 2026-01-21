Claves para el miércoles 21 de enero
21 ene (Reuters) -
EMPRESAS
* Acerinox – Dividendo de 0,3100 euros por acción. Fecha de descuento.
BANCOS CENTRALES
* Reunión del consejo ejecutivo del Riksbank (1200 GMT).
OTROS EVENTOS
* Mahmud Abás, presidente de Palestina, visita Moscú. (Hasta el 22 de enero)
* Reunión de jefes de defensa de la OTAN en la sede de la alianza en Bruselas. (Hasta el 22 de enero)
* Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, y Laurence Fink, consejero delegado de BlackRock, intervienen en un panel del Foro Económico Mundial titulado "Década de 'déjà vu': ¿Los años 2020 son los nuevos años 1920?" (0730 GMT).
* Panel del Foro Económico Mundial titulado "¿Puede Europa defenderse?" con Karol Nawrocki, presidente de Polonia, y Mark Rutte, secretario general de la OTAN, junto a Alexander Stubb, presidente de Finlandia; Nadia Calviño, presidenta del Banco Europeo de Inversiones; y Paul Hudson, consejero delegado de Sanofi (1015 GMT).
* Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, participa en un diálogo con partes interesadas titulado "Segundo acto del mercado único de la UE" durante la reunión anual del Foro Económico Mundial (Davos) (1645 GMT).
DATOS MACROECONÓMICOS
* 0800 Reino Unido – IPC subyacente mensual, dic: previsto 0,3; anterior -0,2.
* 0800 Reino Unido – IPC subyacente interanual, dic: previsto 3,3; anterior 3,2.
* 0800 Reino Unido – IPC mensual, dic: previsto 0,4; anterior -0,2.
* 0800 Reino Unido – IPC interanual, dic: previsto 3,3; anterior 3,2.
* 0800 Reino Unido – IPC servicios mensual, dic: anterior -0,2.
* 0800 Reino Unido – IPC servicios interanual, dic: previsto 4,5; anterior 4,4.
* 0800 Reino Unido – RPI mensual, dic: previsto 0,6; anterior -0,4.
* 0800 Reino Unido – RPI interanual, dic: previsto 4,1; anterior 3,8.
* 0800 Reino Unido – RPI-X (índice de precios minoristas) mensual , dic: anterior -0,5.
* 0800 Reino Unido – RPIX interanual, dic: anterior 3,7.
* 0800 Reino Unido – Índice RPI, dic: anterior 405,6.
* 0800 Reino Unido – Precios de insumos IPP mensual sin desestacionalizar, dic: anterior 0,3.
* 0800 Reino Unido – Precios de insumos IPP interanual sin desestacionalizar, dic: anterior 1,1.
* 0800 Reino Unido – Precios de producción IPP mensual sin desestacionalizar, dic: anterior 0,1.
* 0800 Reino Unido – Precios de producción IPP interanual sin desestacionalizar, dic: anterior 3,4.
* 0800 Reino Unido – Índice de producción central IPP mensual sin desestacionalizar, dic: anterior 0,0.
* 0800 Reino Unido – Índice de producción central IPP interanual sin desestacionalizar, dic: anterior 3,5.
* 1200 Reino Unido – Tendencias de pedidos CBI, ene: anterior -32.
* 1200 Reino Unido – Optimismo empresarial CBI, 1TR: anterior -31.
* 1300 Estados Unidos – Solicitudes hipotecarias MBA , semana 16 ene: anterior 28,5.
* 1300 Estados Unidos – Índice de mercado hipotecario , semana 16 ene: anterior 348.
* 1300 Estados Unidos – Índice de compras MBA, semana 16 ene: anterior 184,6.
* 1300 Estados Unidos – Índice de refinanciación hipotecaria , semana 16 ene: anterior 1313,1.
* 1300 Estados Unidos – Tasa hipotecaria MBA a 30 años , semana 16 ene: anterior 6,18.
* 1455 Estados Unidos – Redbook interanual, semana 17 ene: anterior 5,7.
* 1600 Estados Unidos – Gasto en construcción mensual , oct: previsto 0,1; anterior 0,2.
* 1600 Estados Unidos – Índice de ventas pendientes de viviendas , dic: anterior 79,2.
* 1600 Estados Unidos – Cambio mensual ventas pendientes , dic: previsto 0,2; anterior 3,3.
* 2230 Estados Unidos – Inventario semanal de crudo API , semana 12 ene.
* 2230 Estados Unidos – Inventario semanal de gasolina API , semana 12 ene.
* 2230 Estados Unidos – Inventario semanal de destilados API , semana 12 ene.
* 2230 Estados Unidos – Operaciones semanales de refinación de crudo API, semana 12 ene. (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)