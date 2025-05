Claves para el miércoles 21 de mayo

21 de mayo (Reuters) - BANCOS CENTRALES * El BCE publica el Informe de Estabilidad Financiera. (0800 GMT) * La subgobernadora del Riksbank, Anna Seim, discute sobre la política monetaria actual y la situación económica en Handelsbanken de Västerås. (0600 GMT) * El miembro del Consejo del BCE, Philip Lane, participa en un panel de discusión sobre "Tipos de interés negativos y el impacto de la política monetaria" en el Journal of the European Economic Association (JEEA)/Fundación BBVA en Madrid, España. (1600 GMT) * El presidente del Banco de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin, participa en un evento "Fed Listens" como parte de la conferencia "Elevating What Works 2025 Investing in Rural America", organizada por el Banco de la Reserva Federal de Richmond, en Roanoke, Virginia. (1600 GMT) * La vicegobernadora del Banco de Finlandia, Marja Nykänen, comenta sobre la estabilidad financiera del país en una conferencia de prensa. (0800 GMT) * El Consejo de Gobierno del BCE celebra una reunión de política no monetaria (virtual). OTROS EVENTOS * El vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, y José Luis Escrivá hablan en un evento en Madrid. (Hasta el 22 de mayo) * El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, viaja a Estados Unidos en una visita de trabajo y se reúne con el presidente de EEUU, Donald Trump. * El ministro de Asuntos Exteriores de Países Bajos, Caspar Veldkamp, visita China invitado por el ministro chino de Asuntos Exteriores, Wang Yi. (Hasta el 22 de mayo) * El presidente de Kazajistán, Kassym-Jomart Tokáyev, visita Hungría. * El rey Guillermo Alejandro de Países Bajos visita Japón para asistir a la Expo 2025 Osaka, Kansai, Japón. (Hasta el 22 de mayo) * 3ª Reunión Ministerial Unión Europea Unión Africana. * La presidenta de Kosovo, Vjosa Osmani Sadriu, visita Suiza en una visita de Estado por invitación del Gobierno federal. (Hasta el 22 de mayo) DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region RIC Indicator Name Period Reuters Poll Prior 08:00 United Kingdom GBCPXM=ECI Core CPI MM Apr 1,2% 0,5% 08:00 United Kingdom GBCPXY=ECI Core CPI YY Apr 3,6% 3,4% 08:00 United Kingdom GBHICM=ECI CPI MM Apr 1,1% 0,3% 08:00 United Kingdom GBHICY=ECI CPI YY Apr 3,3% 2,6% 08:00 United Kingdom GBRPIM=ECI RPI MM Apr 1,5% 0,3% 08:00 United Kingdom GBRPI=ECI RPI YY Apr 4,2% 3,2% 08:00 United Kingdom GBRPIX=ECI RPI-X (Retail Prices) MM Apr 0,3% 08:00 United Kingdom GBRPIY=ECI RPIX YY Apr 2,8% 08:00 United Kingdom GBRPIN=ECI RPI Index Apr 395,3 08:00 United Kingdom GBCPSM=ECI CPI Services MM Apr 1,7% 0,4% 08:00 United Kingdom GBCPSA=ECI CPI Services YY Apr 4,8% 4,7% 13:00 United States USMGA=ECI MBA Mortgage Applications 16 May, w/e 1,1% 13:00 United States USMGM=ECI Mortgage Market Index 16 May, w/e 251,2 13:00 United States USMGPI=ECI MBA Purchase Index 16 May, w/e 166,5 13:00 United States USMGR=ECI Mortgage Refinance Index 16 May, w/e 718,1 13:00 United States USMG=ECI MBA 30-Yr Mortgage Rate 16 May, w/e 6,86% 16:30 United States USOILC=ECI EIA Wkly Crude Stk 16 May, w/e -1,449M 3,454M 16:30 United States USOILD=ECI EIA Wkly Dist. Stk 16 May, w/e -1,400M -3,155M 16:30 United States USOILG=ECI EIA Wkly Gsln Stk 16 May, w/e -0,853M -1,022M 16:30 United States USOIRU=ECI EIA Wkly Refn Util 16 May, w/e 1,0% 1,2% 19:00 United States USBYTT=ECI 20Y Bond Auc - TA 21 May 13.000.010.800,000 19:00 United States USBYTH=ECI 20Y Bond Auc - HY 21 May 4,810% 19:00 United States USBYTB=ECI 20Y Bond Auc - BTC 21 May 2,630 19:00 United States USBYTA=ECI 20Y Bond Auc - HAP 21 May 6,470% (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)

