Claves para el miércoles 22 de octubre

22 oct (Reuters) -

EMPRESAS

* CIE Automotive publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. * Naturhouse Health - Dividendo ordinario de 0,1000 euros. Fecha de descuento.

BANCOS CENTRALES

* La presidenta del BCE, Christine Lagarde, y la consejera delegada de Commerzbank, Bettina Orlopp, entre otros altos ejecutivos del sector bancario, intervienen en la Cumbre de Finanzas y Futuro de Fráncfort. * Reunión del comité ejecutivo del Riksbank, el banco central sueco. (0700 GMT)

* Luis de Guindos, vicepresidente del BCE, participa en el Barcelona Real Assets Meeting 2025 en Barcelona, España. (1100 GMT)

* El vicegobernador del Riksbank, Per Jansson, habla sobre política monetaria en la conferencia de la Oficina Nacional de Mediación de Suecia sobre las condiciones económicas para la formación de salarios. (1105 GMT)

* Christine Lagarde, presidenta del BCE, pronuncia el discurso inaugural de la Frankfurt Finance & Future Summit en Fráncfort, Alemania. (1225 GMT)

* Claudia Buch, presidenta del Consejo de Supervisión del BCE, imparte una conferencia en la Frankfurt School of Finance & Management en Fráncfort, Alemania. (1500 GMT)

* El gobernador del Riksbank, Erik Thedéen, ofrece su visión sobre la economía, los pagos y la estabilidad financiera en tiempos de incertidumbre. (1600 GMT)

* Michael Barr, gobernador de la Reserva Federal, da un discurso pregrabado sobre "Inclusión financiera" antes de la conferencia "Cruzando la barrera del crédito" organizada por el Banco de la Reserva Federal de San Luis. (2000 GMT)

* Sam Woods, miembro del Consejo de Administración del Banco de Inglaterra, pronuncia un discurso en el Banquete Anual de la City en Mansion House. Woods es también vicegobernador de Regulación Prudencial y consejero delegado de la Autoridad de Regulación Prudencial. (2000 GMT)

OTROS EVENTOS

* El presidente de Turquía, Tayyip Erdogan, visita Qatar en la segunda etapa de un viaje por el golfo Pérsico, en el que la situación en Gaza ocupará probablemente un lugar destacado. * El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, inicia una visita a tres países de Asia, que incluye visitas de Estado a Indonesia y Vietnam, seguida de la participación del presidente en la 47ª Cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) como invitado de la presidencia en Kuala Lumpur, Malasia. (Hasta el 28 de octubre)

* El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, recibe en Moscú a su homólogo kazajo, Yermek Kosherbayev. * 14º aniversario de la muerte del príncipe heredero de Arabia Saudí. * El presidente de Egipto, Abdelfatah al-Sisi, se reúne con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, en la primera cumbre UE-Egipto centrada en las relaciones bilaterales, la situación en Oriente Próximo, Ucrania, el comercio y la migración.

El rey Carlos III y la reina Camilla de Reino Unido se reúnen con el papa León XIV en la Ciudad del Vaticano, en una visita que se considera una señal del estrechamiento de lazos entre la Iglesia católica y la Comunión anglicana. (Hasta el 23 de octubre) DATOS MACROECONÓMICOS Loca Country RIC Indicator Period Reute Prior l /Region Name rs Time Poll 08:0 United GBCPXM Core CPI MM Sep 0,2% 0,3% 0 Kingdom =ECI 08:0 United GBCPXY Core CPI YY Sep 3,7% 3,6% 0 Kingdom =ECI 08:0 United GBHICM CPI MM Sep 0,2% 0,3% 0 Kingdom =ECI 08:0 United GBHICY CPI YY Sep 4,0% 3,8% 0 Kingdom =ECI 08:0 United GBRPIM RPI MM Sep -0,2% 0,4% 0 Kingdom =ECI 08:0 United GBRPI= RPI YY Sep 4,7% 4,6% 0 Kingdom ECI 08:0 United GBRPIX RPI-X (Retail Sep 0,4% 0 Kingdom =ECI Prices) MM 08:0 United GBRPIY RPIX YY Sep 4,4% 0 Kingdom =ECI 08:0 United GBRPIN RPI Index Sep 407,7 0 Kingdom =ECI 08:0 United GBCPSM CPI Services Sep 0,2% 0 Kingdom =ECI MM 08:0 United GBCPSA CPI Services Sep 4,9% 4,7% 0 Kingdom =ECI YY 08:0 United GBPIPM PPI Input Sep 0,8% 0 Kingdom =ECI Prices MM NSA 08:0 United GBPIP1 PPI Input Sep -0,1% 0 Kingdom =ECI Prices YY NSA 08:0 United GBPPI= PPI Output Sep 0,5% 0 Kingdom ECI Prices MM NSA 08:0 United GBPPIY PPI Output Sep 0,3% 0 Kingdom =ECI Prices YY NSA 08:0 United GBPCOM PPI Core Sep 0,3% 0 Kingdom =ECI Output MM NSA 08:0 United GBPCOY PPI Core Sep 1,5% 0 Kingdom =ECI Output YY NSA 13:0 United USMGA= MBA Mortgage 17 -1,8% 0 States ECI Applications Oct, w/e 13:0 United USMGM= Mortgage 17 317,2 0 States ECI Market Index Oct, w/e 13:0 United USMGPI MBA Purchase 17 166,0 0 States =ECI Index Oct, w/e 13:0 United USMGR= Mortgage 17 1.168,0 0 States ECI Refinance Oct, Index w/e 13:0 United USMG=E MBA 30-Yr 17 6,42% 0 States CI Mortgage Rate Oct, w/e 16:3 United USOILC EIA Wkly 17 3,524M 0 States =ECI Crude Stk Oct, w/e 16:3 United USOILD EIA Wkly 17 -4,529M 0 States =ECI Dist. Stk Oct, w/e 16:30 United USOILG EIA Wkly Gsln 17 -0,267M States =ECI Stk Oct, w/e 16:30 United USOIRU EIA Wkly Refn 17 -6,7% States =ECI Util Oct, w/e 19:00 United USBYTT 20Y Bond Auc 22 Oct 13.000.0 States =ECI - TA 34.100,0 00 19:00 United USBYTH 20Y Bond Auc 22 Oct 4,613% States =ECI - HY 19:00 United USBYTB 20Y Bond Auc 22 Oct 2,740 States =ECI - BTC 19:00 United USBYTA 20Y Bond Auc 22 Oct 14,960% States =ECI - HAP *NOTA: La publicación de algunos indicadores macroeconómicos de Estados Unidos podría verse afectada por el cierre de la Administración. (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)