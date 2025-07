Claves para el miércoles 23 de julio

23 jul (Reuters) - EMPRESAS * Iberdrola publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. * Naturgy publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. * CIE Automotive publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. * Aedas Homes publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. * Global Dominion publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. * Indra publica resultados trimestrales tras el cierre del mercado. BANCOS CENTRALES * El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo inicia una reunión de política monetaria de dos días en Fráncfort, Alemania. (Hasta el 24 de julio) * El subgobernador del Banco de Japón, Shinichi Uchida, pronuncia un discurso en una reunión con líderes locales en Kochi. (0130 GMT) OTROS EVENTOS * El canciller de Alemania, Friedrich Merz, recibe en Berlín al presidente de Francia, Emmanuel Macron. * El primer ministro de Japón, Shigeru Ishiba, recibe a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y al presidente del Consejo, António Costa, en su cumbre anual. * 30ª Cumbre UE-Japón. * El primer ministro de India, Narendra Modi, visita Reino Unido y Maldivas para estrechar lazos diplomáticos y económicos. (Hasta el 26 de julio) DATOS MACROECONÓMICOS Loca Country RIC Indicator Period Reute Prior l /Region Name rs Time Poll 09:0 Spain ESONS= Overnight Jun 35.565,8 0 ECI Stays 62 13:0 United USMGA= MBA Mortgage 18 -10.0% 0 States ECI Applications Jul, w/e 13:0 United USMGM= Mortgage 18 253.5 0 States ECI Market Index Jul, w/e 13:0 United USMGPI MBA Purchase 18 159.6 0 States =ECI Index Jul, w/e 13:0 United USMGR= Mortgage 18 767.6 0 States ECI Refinance Jul, Index w/e 13:0 United USMG=E MBA 30-Yr 18 6.82% 0 States CI Mortgage Rate Jul, w/e 16:0 Euro EUCONF Consumer Jul -15.0 -15.3 0 Zone =ECI Confid. Flash 16:0 United USEHS= Existing Home Jun 4,00M 4,03M 0 States ECI Sales 16:0 United USEHSP Exist. Home Jun 0,8% 0 States =ECI Sales% Chg 16:3 United USOILC EIA Wkly 18 -0,64 -3,859M 0 States =ECI Crude Stk Jul, 6M w/e 16:3 United USOILD EIA Wkly 18 -1,08 4,173M 0 States =ECI Dist. Stk Jul, 0M w/e 16:3 United USOILG EIA Wkly Gsln 18 -1,00 3,399M 0 States =ECI Stk Jul, 0M w/e 16:3 United USOIRU EIA Wkly Refn 18 -0,6% -0,8% 0 States =ECI Util Jul, w/e 19:0 United USBYTT 20Y Bond Auc 23 Jul 13.000,0 0 States =ECI - TA 02.700,0 00 19:0 United USBYTH 20Y Bond Auc 23 Jul 4,942% 0 States =ECI - HY 19:0 United USBYTB 20Y Bond Auc 23 Jul 2,680 0 States =ECI - BTC 19:0 United USBYTA 20Y Bond Auc 23 Jul 17,960% 0 States =ECI - HAP (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)