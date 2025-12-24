Claves para el miércoles 24 de diciembre

24 dic (Reuters) -

MERCADOS

* Media sesión en varios mercados por Nochebuena, entre ellos en España, Francia (Euronext), Reino Unido y EEUU. Cierre del mercado en Alemania.

OTROS EVENTOS

* Responsables de defensa de Tailandia y Camboya se reunirán para debatir la posibilidad de reanudar un alto el fuego entre ambos países.

DATOS MACROECONÓMICOS

* 13:00 Estados Unidos – Solicitudes hipotecarias MBA, semana 19 dic: Anterior -3,8.

* 13:00 Estados Unidos – Índice de mercado hipotecario, semana 19 dic: Anterior 315,6.

* 13:00 Estados Unidos – Índice de compras MBA, semana 19 dic: Anterior 176,5.

* 13:00 Estados Unidos – Índice de refinanciación hipotecaria, semana 19 dic: Anterior 1.148,3.

* 13:00 Estados Unidos – Tasa hipotecaria MBA a 30 años, semana 19 dic: Anterior 6,38.

* 14:30 Estados Unidos – Solicitudes iniciales de desempleo, semana 20 dic: Previsto 224.000; Anterior 224.000.

* 14:30 Estados Unidos – Promedio de solicitudes de desempleo 4 semanas, semana 20 dic: Anterior 217.500.

* 14:30 Estados Unidos – Solicitudes continuas de desempleo, semana 13 dic: Previsto 1.900.000; Anterior 1.897.000. (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)