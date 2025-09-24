Claves para el miércoles 24 de septiembre
24 sep (Reuters) -
BANCOS CENTRALES
* Palabras de apertura de Pedro Machado, miembro del Consejo de Supervisión del BCE, en la sesión "La IA en acción: configurando el futuro de la banca y la supervisión bancaria" de la Supervision Innovators Conference 2025. (0715 GMT)
* Discurso de Megan Greene, miembro del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra, en la Universidad de Glasgow Business School y Adam Smith Business School ‘Choques de oferta y política monetaria’. (1630 GMT)
* La presidenta del Banco de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, habla sobre las perspectivas económicas en el Spencer Fox Eccles Convocation en Salt Lake City, Utah. (2010 GMT)
* El Banco de Japón publica las actas de la reunión de política monetaria celebrada el 30 y 31 de julio. (2350 GMT)
* Reunión del Consejo de Gobierno del BCE sin decisión de política monetaria (virtual). OTROS EVENTOS
* El comisario de Economía y Productividad de la UE, Valdis Dombrovskis, mantiene una videoconferencia con el ministro de Defensa ucraniano, Denys Shmyhal.
* La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pronuncia un discurso en la Cumbre del Clima de la ONU 2025.
* Guinea-Bisáu celebra el 52º aniversario de su independencia de Portugal.
* El ministro alemán de Finanzas, Lars Klingbeil, habla sobre la estrategia de inversión de Alemania y el futuro de la UE en la Hertie School. (1430 GMT)
* El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, interviene en el Council of Foreign Relations.
(1830 GMT) DATOS MACROECONÓMICOS Loc Country RIC Indicator Perio Reuters Prior al /Region Name d Poll Time 10: Germany DEBUS= Ifo Business Sep 89.3 89.0 00 ECI Climate New 10: Germany DEBUCS Ifo Curr Sep 86.5 86.4 00 =ECI Conditions New 10: Germany DEBUES Ifo Sep 92.0 91.6 00 =ECI Expectations New 13: United USMGA= MBA Mortgage 19 29,7% 00 States ECI Applications Sep, w/e 13: United USMGM= Mortgage 19 386.1 00 States ECI Market Index Sep, w/e 13: United USMGPI MBA Purchase 19 174.0 00 States =ECI Index Sep, w/e 13: United USMGR= Mortgage 19 1596.7 00 States ECI Refinance Sep, Index w/e 13: United USMG=E MBA 30-Yr 19 6,39% 00 States CI Mortgage Sep, Rate w/e 14: United USBPR= Build Aug 1.312M 00 States ECI Permits R Numb 14: United USBPRP Build Aug -3,7% 00 States =ECI Permits R Chg MM 16: United USHNS= New Home Aug 0.650 0,652M 00 States ECI Sales-Units M 16: United USHNSP New Home Aug -0,6% 00 States =ECI Sales Chg MM 16: United USOILC EIA Wkly 19 -9,285M 30 States =ECI Crude Stk Sep, w/e 16: United USOILD EIA Wkly 19 4,046M 30 States =ECI Dist. Stk Sep, w/e 16: United USOILG EIA Wkly 19 -2.347M 30 States =ECI Gsln Stk Sep, w/e 16: United USOIRU EIA Wkly 19 -1.6% 30 States =ECI Refn Util Sep, w/e 19: United US5YTT 5Y Note Auc 24 70.000.057 00 States =ECI - TA Sep ,500.00 19: United US5YTH 5Y Note Auc 24 3.724% 00 States =ECI - HY Sep 19: United US5YTB 5Y Note Auc 24 2.360 00 States =ECI - BTC Sep 19: United US5YTA 5Y Note Auc 24 84.430% 00 States =ECI - HAP Sep 20: United US5YNT 2Y FRN Total 24 28.000.072 00 States =ECI Accp Sep ,000.000 20: United US5YNH 2Y FRN HY 24 0.195% 00 States =ECI Sep 20: United US5YNB 2Y FRN BTC 24 3.220 00 States =ECI Ratio Sep 20: United US5YNA 2Y FRN HAP 24 77.450% 00 States =ECI Sep (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)
