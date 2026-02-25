Claves para el miércoles 25 de febrero

25 feb (Reuters) -

EMPRESAS

* Iberdrola publica resultados anuales antes de la apertura del mercado.

* Aena publica resultados anuales antes de la apertura del mercado.

* Laboratorios Rovi publica resultados anuales antes de la apertura del mercado.

* Vidrala publica ‌resultados anuales antes de la apertura del mercado.

* Ebro ‌Foods ⁠publica resultados anuales.

* ACS publica resultados anuales tras el cierre del mercado.

* Ferrovial publica resultados anuales tras el cierre del mercado.

* Indra publica resultados anuales tras el cierre del mercado.

* Meliá Hotels International publica resultados anuales tras el cierre del mercado.

* Neinor Homes publica ​resultados anuales tras ⁠el cierre del mercado.

* ⁠Banco Santander celebra su Día del Inversor.

BANCOS CENTRALES

* El Consejo de Gobierno del BCE celebra una reunión no dedicada a política monetaria (virtual).

* Per Jansson, ​subgobernador del Riksbank, visita Härnösand y analiza la economía sueca en un seminario organizado por la Cámara de Comercio de Mid Sweden. (0730 GMT)

* Pål Longva, ‌subgobernador del Banco de Noruega, recibe el informe Norges Bank Watch 2026 en BI – ​campus Oslo; el Centro de Economía Monetaria presentará el informe y ​Longva comentará sus conclusiones. (0900 GMT)

* Pedro Machado, miembro del Consejo del BCE, pronuncia un discurso de apertura en la Conferencia de PwC sobre crédito 2026 en Fráncfort. (0910 GMT)

* Ida Wolden Bache, gobernadora del Banco de Noruega, ofrece su discurso anual "Perspectivas económicas" ante estudiantes de la Universidad de Oslo. (1300 GMT)

* Thomas Barkin, presidente de la Reserva Federal de Richmond, interviene y participa en un panel en el acto anual "Estado de la región" de la Cámara del Norte de Virginia, en Tysons, Virginia. (1435 GMT)

* Jeffrey Schmid, presidente de la ​Reserva Federal de Kansas City, habla sobre política monetaria y perspectivas económicas en un coloquio con preguntas moderadas ante el Economic Club of Colorado, en Denver. (1600 GMT)

* Alberto Musalem, presidente de la Reserva Federal de San Luis, participa en un ⁠coloquio moderado sobre "El papel de la Reserva Federal en la región de San Luis". (1820 GMT)

OTROS EVENTOS

* Narendra Modi, primer ministro de India, realiza una visita de dos días a Israel. (Hasta el 26 de ‌febrero)

* George Gerapetritis, ministro de Exteriores de Grecia, se reúne con el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, y se dirige al centro de estudios Atlantic Council. Asiste a la firma de un acuerdo entre ONEX Shipyards y Hanwha Power Systems. (Hasta el 27 de febrero)

* Friedrich Merz, canciller de Alemania, realiza una visita oficial a China. (Hasta el 26 de febrero)

* Enoch Godongwana, ministro de Finanzas de Sudáfrica, presenta el presupuesto de 2026 a los legisladores. (1200 GMT)

* Johann Wadephul, ministro de Exteriores de Alemania, y su homólogo belga, Maxime Prévot, comparecen ante la prensa tras unas conversaciones a puerta cerrada, previsiblemente centradas en Ucrania. (1230 GMT)

DATOS MACROECONÓMICOS

* 0800 Alemania – PIB detallado trimestral ‌ajustado , 4TR: Previsto 0,3; Anterior 0,3.

* 0800 Alemania – PIB detallado interanual sin desestacionalizar , 4TR: Previsto 0,6; Anterior 0,6.

* 0800 Alemania – PIB detallado interanual ajustado , 4TR: Previsto 0,4; ⁠Anterior 0,4.

* 0800 Alemania – Sentimiento del consumidor GfK , mar: Previsto -23,1; Anterior -24,1.

* 0845 Francia – Confianza del consumidor, feb: Previsto 90,0; Anterior 90,0.

* 1100 Eurozona – IPC ‌armonizado final mensual, ene: Previsto -0,5; Anterior 0,2.

* 1100 Eurozona – IPC armonizado final interanual , ene: Previsto 1,7; Anterior 1,7.

* 1100 Eurozona – IPC armonizado ⁠sin alimentos y energía mensual , ene: Anterior 0,2.

* 1100 Eurozona – IPC armonizado sin alimentos y energía final interanual, ene: Previsto ⁠2,2; Anterior 2,2.

* 1100 Eurozona – IPC armonizado sin tabaco mensual , ene: Anterior 0,2.

* 1100 Eurozona – IPC armonizado sin tabaco interanual , ene: Anterior 1,9.

* 1100 Eurozona – IPC armonizado sin alimentos, energía, alcohol y tabaco final mensual, ene: Previsto -1,1; Anterior -1,1.

* 1100 Eurozona – IPC armonizado sin alimentos, energía, alcohol y tabaco final interanual, ene: Previsto 2,2; Anterior 2,2.

* 1300 Estados Unidos – Solicitudes hipotecarias MBA , semana 20 feb: Anterior 2,8.

* 1300 Estados Unidos – Índice de mercado hipotecario , semana 20 feb: Anterior 339,0.

* 1300 Estados ‌Unidos – Índice de compras MBA, semana 20 feb: Anterior 157,1.

* 1300 Estados Unidos – Índice ​de refinanciación MBA , semana 20 feb: Anterior 1.375,9.

* 1300 Estados Unidos – Tasa hipotecaria MBA a 30 años , semana 20 feb: Anterior 6,17.

* 1630 Estados Unidos – Inventario semanal de crudo EIA , semana 20 feb: Previsto 1.250.000,0; Anterior -9.014.000,0.

* 1630 Estados Unidos – Inventario semanal de destilados EIA , semana 20 feb: Previsto -1.900.000,0; Anterior -4.566.000,0.

* 1630 Estados Unidos – Inventario semanal de gasolina EIA , semana 20 feb: Previsto -591.000,0; Anterior -3.213.000,0.

* ‌1630 Estados Unidos – Utilización semanal de refinería EIA , semana 20 feb: Previsto 0,6; Anterior 1,6.

(Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)