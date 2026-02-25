Claves para el miércoles 25 de febrero
25 feb (Reuters) -
EMPRESAS
* Iberdrola publica resultados anuales antes de la apertura del mercado.
* Aena publica resultados anuales antes de la apertura del mercado.
* Laboratorios Rovi publica resultados anuales antes de la apertura del mercado.
* Vidrala publica resultados anuales antes de la apertura del mercado.
* Ebro Foods publica resultados anuales.
* ACS publica resultados anuales tras el cierre del mercado.
* Ferrovial publica resultados anuales tras el cierre del mercado.
* Indra publica resultados anuales tras el cierre del mercado.
* Meliá Hotels International publica resultados anuales tras el cierre del mercado.
* Neinor Homes publica resultados anuales tras el cierre del mercado.
* Banco Santander celebra su Día del Inversor.
BANCOS CENTRALES
* El Consejo de Gobierno del BCE celebra una reunión no dedicada a política monetaria (virtual).
* Per Jansson, subgobernador del Riksbank, visita Härnösand y analiza la economía sueca en un seminario organizado por la Cámara de Comercio de Mid Sweden. (0730 GMT)
* Pål Longva, subgobernador del Banco de Noruega, recibe el informe Norges Bank Watch 2026 en BI – campus Oslo; el Centro de Economía Monetaria presentará el informe y Longva comentará sus conclusiones. (0900 GMT)
* Pedro Machado, miembro del Consejo del BCE, pronuncia un discurso de apertura en la Conferencia de PwC sobre crédito 2026 en Fráncfort. (0910 GMT)
* Ida Wolden Bache, gobernadora del Banco de Noruega, ofrece su discurso anual "Perspectivas económicas" ante estudiantes de la Universidad de Oslo. (1300 GMT)
* Thomas Barkin, presidente de la Reserva Federal de Richmond, interviene y participa en un panel en el acto anual "Estado de la región" de la Cámara del Norte de Virginia, en Tysons, Virginia. (1435 GMT)
* Jeffrey Schmid, presidente de la Reserva Federal de Kansas City, habla sobre política monetaria y perspectivas económicas en un coloquio con preguntas moderadas ante el Economic Club of Colorado, en Denver. (1600 GMT)
* Alberto Musalem, presidente de la Reserva Federal de San Luis, participa en un coloquio moderado sobre "El papel de la Reserva Federal en la región de San Luis". (1820 GMT)
OTROS EVENTOS
* Narendra Modi, primer ministro de India, realiza una visita de dos días a Israel. (Hasta el 26 de febrero)
* George Gerapetritis, ministro de Exteriores de Grecia, se reúne con el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, y se dirige al centro de estudios Atlantic Council. Asiste a la firma de un acuerdo entre ONEX Shipyards y Hanwha Power Systems. (Hasta el 27 de febrero)
* Friedrich Merz, canciller de Alemania, realiza una visita oficial a China. (Hasta el 26 de febrero)
* Enoch Godongwana, ministro de Finanzas de Sudáfrica, presenta el presupuesto de 2026 a los legisladores. (1200 GMT)
* Johann Wadephul, ministro de Exteriores de Alemania, y su homólogo belga, Maxime Prévot, comparecen ante la prensa tras unas conversaciones a puerta cerrada, previsiblemente centradas en Ucrania. (1230 GMT)
DATOS MACROECONÓMICOS
* 0800 Alemania – PIB detallado trimestral ajustado , 4TR: Previsto 0,3; Anterior 0,3.
* 0800 Alemania – PIB detallado interanual sin desestacionalizar , 4TR: Previsto 0,6; Anterior 0,6.
* 0800 Alemania – PIB detallado interanual ajustado , 4TR: Previsto 0,4; Anterior 0,4.
* 0800 Alemania – Sentimiento del consumidor GfK , mar: Previsto -23,1; Anterior -24,1.
* 0845 Francia – Confianza del consumidor, feb: Previsto 90,0; Anterior 90,0.
* 1100 Eurozona – IPC armonizado final mensual, ene: Previsto -0,5; Anterior 0,2.
* 1100 Eurozona – IPC armonizado final interanual , ene: Previsto 1,7; Anterior 1,7.
* 1100 Eurozona – IPC armonizado sin alimentos y energía mensual , ene: Anterior 0,2.
* 1100 Eurozona – IPC armonizado sin alimentos y energía final interanual, ene: Previsto 2,2; Anterior 2,2.
* 1100 Eurozona – IPC armonizado sin tabaco mensual , ene: Anterior 0,2.
* 1100 Eurozona – IPC armonizado sin tabaco interanual , ene: Anterior 1,9.
* 1100 Eurozona – IPC armonizado sin alimentos, energía, alcohol y tabaco final mensual, ene: Previsto -1,1; Anterior -1,1.
* 1100 Eurozona – IPC armonizado sin alimentos, energía, alcohol y tabaco final interanual, ene: Previsto 2,2; Anterior 2,2.
* 1300 Estados Unidos – Solicitudes hipotecarias MBA , semana 20 feb: Anterior 2,8.
* 1300 Estados Unidos – Índice de mercado hipotecario , semana 20 feb: Anterior 339,0.
* 1300 Estados Unidos – Índice de compras MBA, semana 20 feb: Anterior 157,1.
* 1300 Estados Unidos – Índice de refinanciación MBA , semana 20 feb: Anterior 1.375,9.
* 1300 Estados Unidos – Tasa hipotecaria MBA a 30 años , semana 20 feb: Anterior 6,17.
* 1630 Estados Unidos – Inventario semanal de crudo EIA , semana 20 feb: Previsto 1.250.000,0; Anterior -9.014.000,0.
* 1630 Estados Unidos – Inventario semanal de destilados EIA , semana 20 feb: Previsto -1.900.000,0; Anterior -4.566.000,0.
* 1630 Estados Unidos – Inventario semanal de gasolina EIA , semana 20 feb: Previsto -591.000,0; Anterior -3.213.000,0.
* 1630 Estados Unidos – Utilización semanal de refinería EIA , semana 20 feb: Previsto 0,6; Anterior 1,6.
(Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)