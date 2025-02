Claves para el miércoles 26 de febrero

26 feb (Reuters) - EMPRESAS * Cellnex publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. * Aena presenta resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. * CAF publica resultados trimestrales. * Neinor publica resultados trimestrales. * Redeia publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. * Indra publica resultados trimestrales. * Grifols publica resultados trimestrales. * Global Dominion presenta resultados trimestrales. BANCOS CENTRALES * La integrante externa del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra, Swati Dhingra, da un discurso sobre la fragmentación comercial y la política monetaria en el Instituto Nacional de Investigación Económica y Social de Reino Unido (1630 GMT). * El presidente del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, participa en una conversación sobre las perspectivas económicas y la vivienda antes de la Conferencia Anual de Oportunidades de Vivienda del Urban Land Institute (1700 GMT). * El presidente del Banco de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin, habla sobre "La inflación entonces y ahora" ante la Cámara de Comercio del Norte de Virginia (1330 GMT). OTROS EVENTOS * El presidente del Consejo Europeo, António Costa, emprende una visita oficial a Ghana (1700 GMT). * Reunión Ministerial de Finanzas y Bancos Centrales del G20 en Ciudad del Cabo (hasta el 27 de febrero). DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region RIC Indicator Name Period Reuters Poll Prior 08:00 Germany DECONS=ECI GfK Consumer Sentiment Mar -21,4 -22,4 08:45 France FRCONC=ECI Consumer Confidence Feb 93 92 13:00 United States USMGA=ECI MBA Mortgage Applications 21 Feb, w/e -6,6% 13:00 United States USMGM=ECI Mortgage Market Index 21 Feb, w/e 214,9 13:00 United States USMGPI=ECI MBA Purchase Index 21 Feb, w/e 144,0 13:00 United States USMGR=ECI Mortgage Refinance Index 21 Feb, w/e 593,6 13:00 United States USMG=ECI MBA 30-Yr Mortgage Rate 21 Feb, w/e 6,93% 14:00 United States USBPR=ECI Build Permits R Numb Jan 1,483M 14:00 United States USBPRP=ECI Build Permits R Chg MM Jan 0,1% 16:00 United States USOILC=ECI EIA Wkly Crude Stk 21 Feb, w/e 2,493M 4,633M 16:00 United States USOILD=ECI EIA Wkly Dist. Stk 21 Feb, w/e -0,736M -2,051M 16:00 United States USOILG=ECI EIA Wkly Gsln Stk 21 Feb, w/e -0,602M -0,151M 16:00 United States USOIRU=ECI EIA Wkly Refn Util 21 Feb, w/e 0,1% -0,1% 16:00 United States USHNS=ECI New Home Sales-Units Jan 0,680M 0,698M 16:00 United States USHNSP=ECI New Home Sales Chg MM Jan 3,6% 19:00 United States USRMAT=ECI 7Y Note Auc - TA 26 Feb 44.000.015.400,00 19:00 United States USRMAH=ECI 7Y Note Auc - HY 26 Feb 4,457% 19:00 United States USRMAB=ECI 7Y Note Auc - BTC 26 Feb 2,640 19:00 United States USRMAA=ECI 7Y Note Auc - HAP 26 Feb 49,840% 20:00 United States US5YNT=ECI 2Y FRN Total Accp 26 Feb 30.000.011.000,000 20:00 United States US5YNH=ECI 2Y FRN HY 26 Feb 0,098% 20:00 United States US5YNB=ECI 2Y FRN BTC Ratio 26 Feb 3,010 20:00 United States US5YNA=ECI 2Y FRN HAP 26 Feb 88,620% (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)

