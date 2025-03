Claves para el miércoles 26 de marzo

26 mar (Reuters) - EMPRESAS * Desa - Dividendo de 0,2809 euros por acción. Fecha de descuento. BANCOS CENTRALES * El presidente del Banco de la Reserva Federal de San Luis, Alberto Musalem, participa en una conversación moderada sobre la economía de EEUU y la política monetaria en un almuerzo de la Cámara de Comercio del Área de Paducah/Desarrollo Económico de Paducah (1710 GMT). * Piero Cipollone, miembro del consejo del BCE, participa en la 11ª Conferencia de Criptoactivos organizada por el Frankfurt School Blockchain Center (1740 GMT). OTROS EVENTOS * La ministra de Finanzas de Reino Unido, Rachel Reeves, anuncia las previsiones fiscales semestrales (1230 GMT). DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region RIC Indicator Name Period Reuters Poll Prior 08:00 United Kingdom GBCPXM=ECI Core CPI MM Feb 0,5% -0,4% 08:00 United Kingdom GBCPXY=ECI Core CPI YY Feb 3,6% 3,7% 08:00 United Kingdom GBHICM=ECI CPI MM Feb 0,5% -0,1% 08:00 United Kingdom GBHICY=ECI CPI YY Feb 2,9% 3,0% 08:00 United Kingdom GBRPIM=ECI RPI MM Feb 0,8% -0,1% 08:00 United Kingdom GBRPI=ECI RPI YY Feb 3,6% 3,6% 08:00 United Kingdom GBRPIX=ECI RPI-X (Retail Prices) MM Feb -0,1% 08:00 United Kingdom GBRPIY=ECI RPIX YY Feb 3,2% 08:00 United Kingdom GBRPIN=ECI RPI Index Feb 391,7 08:00 United Kingdom GBCPSM=ECI CPI Services MM Feb 0,5% -0,2% 08:00 United Kingdom GBCPSA=ECI CPI Services YY Feb 4,9% 5,0% 08:45 France FRCONC=ECI Consumer Confidence Mar 94 93 09:00 Spain ESGDPQ=ECI GDP Final QQ Q4 0,8% 0,8% 09:00 Spain ESGDPY=ECI GDP YY Q4 3,5% 3,5% 12:00 United States USMGA=ECI MBA Mortgage Applications 21 Mar, w/e -6,2% 12:00 United States USMGM=ECI Mortgage Market Index 21 Mar, w/e 252,5 12:00 United States USMGPI=ECI MBA Purchase Index 21 Mar, w/e 154,7 12:00 United States USMGR=ECI Mortgage Refinance Index 21 Mar, w/e 794,4 12:00 United States USMG=ECI MBA 30-Yr Mortgage Rate 21 Mar, w/e 6,72% 12:00 France FRUEMP=ECI Unemp Class-A SA Feb 3.161,6k 13:30 United States USDGN=ECI Durable Goods Feb -1,0% 3,2% 13:30 United States USDGXT=ECI Durables Ex-Transport Feb 0,2% 0,0% 13:30 United States USDGND=ECI Durables Ex-Defense MM Feb 3,5% 13:30 United States USNDXA=ECI Nondefe Cap Ex-Air Feb 0,2% 0,8% 14:30 United States USOILC=ECI EIA Wkly Crude Stk 21 Mar, w/e -1,074M 1,745M 14:30 United States USOILD=ECI EIA Wkly Dist. Stk 21 Mar, w/e -1,757M -2,812M 14:30 United States USOILG=ECI EIA Wkly Gsln Stk 21 Mar, w/e -1,993M -0,527M 14:30 United States USOIRU=ECI EIA Wkly Refn Util 21 Mar, w/e 0,5% 0,4% 18:00 United States US5YTT=ECI 5Y Note Auc - TA 26 Mar 70.000.031.100,00 18:00 United States US5YTH=ECI 5Y Note Auc - HY 26 Mar 4,123% 18:00 United States US5YTB=ECI 5Y Note Auc - BTC 26 Mar 2,420 18:00 United States US5YTA=ECI 5Y Note Auc - HAP 26 Mar 26,180% 19:00 United States US5YNT=ECI 2Y FRN Total Accp 26 Mar 30.822.172.600,000 19:00 United States US5YNH=ECI 2Y FRN HY 26 Mar 0,090% 19:00 United States US5YNB=ECI 2Y FRN BTC Ratio 26 Mar 2,720 19:00 United States US5YNA=ECI 2Y FRN HAP 26 Mar 15,160% (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)

LA NACION