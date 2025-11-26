Claves para el miércoles 26 de noviembre

26 nov (Reuters) -

EMPRESAS

* HBX Group publica resultados anuales antes de la apertura del mercado.

* Mapfre – Dividendo de 0,0704 euros por acción. Fecha de descuento.

BANCOS CENTRALES

* Banco de la Reserva de Nueva Zelanda anuncia su decisión sobre el tipo de efectivo oficial (OCR) y publica su Informe de Política Monetaria (0100 GMT).

* Reunión del consejo ejecutivo del Riksbank. (0800 GMT)

* La gobernadora del Norges Bank, Ida Wolden Bache, ofrece un discurso para la junta en Fellesforbundet. (1000 GMT)

* El consejero del BCE Boris Vujcic interviene en una conferencia de Danske Bank. (1400 GMT)

* El economista jefe del BCE, Philip Lane, participa en una charla en la conferencia "Perspectivas del Mercado Global" organizada por Santander CIB. (1605 GMT)

* La presidenta del BCE, Christine Lagarde, pronuncia un discurso de aceptación en la ceremonia del Premio Transatlántico 2025 de la Steuben-Schurz-Gesellschaft. (1700 GMT)

* La Reserva Federal publica el Libro Beige. (1900 GMT)

OTROS EVENTOS

* El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, realiza una visita de dos días a Baréin. (Hasta el 27 de noviembre)

* El primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, realiza una visita oficial a Malasia.

* La ministra de Finanzas del Reino Unido, Rachel Reeves, presenta el discurso presupuestario en el Parlamento.

* La OCDE presenta su Estudio Económico de España. (1100 GMT)

* El presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, visita España. (Hasta el 28 de noviembre)

DATOS MACROECONÓMICOS

* 1300 Estados Unidos – Solicitudes hipotecarias MBA, semana 21 nov: Anterior -5,2.

* 1300 Estados Unidos – Índice de mercado hipotecario, semana 21 nov: Anterior 316,9.

* 1300 Estados Unidos – Índice de compras MBA, semana 21 nov: Anterior 168,7.

* 1300 Estados Unidos – Índice de refinanciación hipotecaria, semana 21 nov: Anterior 1.156,8.

* 1300 Estados Unidos – Tasa hipotecaria MBA a 30 años, semana 21 nov: Anterior 6,37.

* 1430 Estados Unidos – Bienes duraderos, sep: Previsto 0,3; Anterior 2,9.

* 1430 Estados Unidos – Bienes duraderos sin transporte, sep: Previsto 0,2; Anterior 0,3.

* 1430 Estados Unidos – Bienes duraderos sin defensa mensual, sep: Anterior 1,9.

* 1430 Estados Unidos – Gasto en bienes de capital no defensa excluyendo aeronaves, sep: Previsto 0,2; Anterior 0,4.

* 1430 Estados Unidos – Solicitudes iniciales de desempleo, semana 22 nov: Previsto 225.000; Anterior 220.000.

* 1430 Estados Unidos – Promedio de solicitudes de desempleo 4 semanas, semana 22 nov: Anterior 224.250.

* 1430 Estados Unidos – Solicitudes continuas de desempleo, semana 15 nov: Previsto 1.969.000; Anterior 1.974.000.

* 1630 Estados Unidos – Inventario semanal de crudo EIA, semana 21 nov: Anterior -3.426.000.

* 1630 Estados Unidos – Inventario semanal de destilados EIA, semana 21 nov: Anterior 171.000.

* 1630 Estados Unidos – Inventario semanal de gasolina EIA, semana 21 nov: Anterior 2.327.000.

* 1630 Estados Unidos – Utilización semanal de refinería EIA, semana 21 nov: Anterior 0,6.

