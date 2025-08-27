Claves para el miércoles 27 de agosto

27 ago (Reuters) - BANCOS CENTRALES * El presidente del Banco de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin, pronuncia un discurso ante la Cámara de Comercio de Greensboro en el almuerzo "Estado de nuestra comunidad 2025" (1645 GMT) OTROS EVENTOS * El presidente de Francia, Emmanuel Macron, el canciller de Alemania, Friedrich Merz, y el primer ministro de Polonia, Donald Tusk, visitan Moldavia. * El presidente de Bulgaria, Rumen Radev, inicia una visita de trabajo de dos días a Alemania (hasta el 28 de agosto). * Reunión ministerial de Energía de la APEC, en Busán, Corea del Sur (hasta el 28 de agosto). * Elecciones al Senado de Egipto. * 82º Festival Internacional de Cine de Venecia (hasta el 6 de septiembre). DATOS MACROECONÓMICOS Loca Country RIC Indicator Period Reute Prior l /Region Name rs Time Poll 08:0 Germany DECONS GfK Consumer Sep -22,0 -21,5 0 =ECI Sentiment 12:0 France FRUEMP Unemp Class-A Jul 2.980,6k 0 =ECI SA 12:0 United GBCBIS CBI Aug -34 0 Kingdom =ECI Distributive Trades 13:0 United USMGA= MBA Mortgage 22 -1,4% 0 States ECI Applications Aug, w/e 13:0 United USMGM= Mortgage 22 277,1 0 States ECI Market Index Aug, w/e 13:0 United USMGPI MBA Purchase 22 160,3 0 States =ECI Index Aug, w/e 13:0 United USMGR= Mortgage 22 926,1 0 States ECI Refinance Aug, Index w/e 13:0 United USMG=E MBA 30-Yr 22 6,68% 0 States CI Mortgage Rate Aug, w/e 16:3 United USOILC EIA Wkly 22 -1,72 -6,014M 0 States =ECI Crude Stk Aug, 5M w/e 16:3 United USOILD EIA Wkly 22 1,305 2,343M 0 States =ECI Dist.

Stk Aug, M

w/e

16:30 United USOILG EIA Wkly Gsln 22 -2,57 -2,720M

States =ECI Stk Aug, 5M

w/e

16:30 United USOIRU EIA Wkly Refn 22 -0,5% 0,2%

States =ECI Util Aug,

w/e

19:00 United US3YNT 2Y Note Auc - 27 Aug 69.000.188.400,00

States =ECI TA

19:00 United US3YNH 2Y Note Auc - 27 Aug 3,920%

States =ECI HY

19:00 United US3YNB 2Y Note Auc - 27 Aug 2,620

States =ECI BTC

19:00 United US3YNA 2Y Note Auc - 27 Aug 58,430%

States =ECI HAP

19:00 United US5YTT 5Y Note Auc - 27 Aug 70.000.034.400,00

States =ECI TA

19:00 United US5YTH 5Y Note Auc - 27 Aug 3,983%

States =ECI HY

19:00 United US5YTB 5Y Note Auc - 27 Aug 2,310

States =ECI BTC

19:00 United US5YTA 5Y Note Auc - 27 Aug 67,800%

States =ECI HAP

20:00 United US5YNT 2Y FRN Total 27 Aug 30.000.002.000,000

States =ECI Accp

20:00 United US5YNH 2Y FRN HY 27 Aug 0,159%

States =ECI

20:00 United US5YNB 2Y FRN BTC 27 Aug 2,810

States =ECI Ratio

20:00 United US5YNA 2Y FRN HAP 27 Aug 33,430%

States =ECI

(Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)