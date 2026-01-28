Claves para el miércoles 28 de enero

28 ene (Reuters) -

EMPRESAS

* HBX publica resultados del primer trimestre antes de la apertura de mercado.

BANCOS CENTRALES

* El Riksbank celebra reunión de política monetaria en la que el Consejo Ejecutivo toma una decisión sobre la política monetaria, incluido el tipo oficial (0800 GMT).

* Frank Elderson, miembro del Consejo del BCE, presenta su declaración inicial en la audiencia de nombramiento ante la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) del Parlamento Europeo (1000 GMT).

* El Banco de Canadá anuncia su decisión sobre el tipo de interés oficial y publica su Informe de Política Monetaria (1445 GMT).

* Isabel Schnabel, miembro del Consejo del BCE, ofrece una presentación en la 4.ª Reunión de la Red de Mujeres de los Baden-Baden Entrepreneur Talks (BBUG) (1800 GMT).

* El Comité del Mercado Abierto de la Reserva Federal (FOMC, por sus siglas en inglés) anuncia su decisión sobre los tipos de interés y publica su comunicado (1900 GMT).

* Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, ofrece una rueda de prensa (1930 GMT).

OTROS EVENTOS

* António Costa, presidente del Consejo Europeo, realiza una visita oficial a Vietnam. (Hasta el 29 de enero)

* Panamá alberga el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026.

* Federico X y María, reyes de Dinamarca, realizan una visita de Estado a Lituania. (Hasta el 29 de enero)

* Friedrich Merz, canciller de Alemania, recibe a Ilie Bolojan, primer ministro de Rumanía (1300 GMT).

* Friedrich Merz y Ilie Bolojan ofrecen una rueda de prensa tras su reunión en la cancillería de Berlín (1400 GMT).

DATOS MACROECONÓMICOS

* 0800 Alemania – Sentimiento del consumidor GfK, feb: Previsto -26; Anterior -26,9.

* 1300 Estados Unidos – Solicitudes hipotecarias MBA, semana 23 ene: Anterior 14,1.

* 1300 Estados Unidos – Índice de mercado hipotecario, semana 23 ene: Anterior 397,2.

* 1300 Estados Unidos – Índice de compras MBA, semana 23 ene: Anterior 194,1.

* 1300 Estados Unidos – Índice de refinanciación MBA, semana 23 ene: Anterior 1.580,8.

* 1300 Estados Unidos – Tasa hipotecaria MBA a 30 años, semana 23 ene: Anterior 6,16.

* 1630 Estados Unidos – Inventario semanal de crudo EIA, semana 23 ene: Previsto 1.450.000; Anterior 3.602.000.

* 1630 Estados Unidos – Inventario semanal de destilados EIA, semana 23 ene: Previsto -1.550.000; Anterior 3.348.000.

* 1630 Estados Unidos – Inventario semanal de gasolina EIA, semana 23 ene: Previsto 126.000; Anterior 5.977.000.

* 1630 Estados Unidos – Utilización semanal de refinería EIA, semana 23 ene: Previsto -0,3; Anterior -2. (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)