Claves para el miércoles 29 de octubre
29 oct (Reuters) -
MERCADOS
* Festivo en Hong Kong. EMPRESAS
* Santander publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. * Endesa publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. * Aena publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. * Redeia publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. * Naturgy publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. * Vidrala publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. * Ebro Foods publica resultados trimestrales. * Inmobiliaria del Sur publica resultados trimestrales. * DESA - Dividendo de 0,2810 euros por acción. Fecha de descuento. BANCOS CENTRALES
* El Banco de Japón celebra su reunión de política monetaria (hasta el 30 de octubre).
* El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo inicia una reunión de dos días en Florencia. El gobernador del Banco de Italia se une al presidente y al vicepresidente del BCE en la rueda de prensa (hasta el 30 de octubre).
* El gobernador del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda, Christian Hawkesby, habla sobre la importancia crucial de la independencia operativa de los bancos centrales y destaca la necesidad de colaboración para facilitar el bienestar económico de los neozelandeses (0330 GMT).
* El Banco de Canadá anuncia su decisión sobre el tipo de interés oficial y publica su Informe de Política Monetaria (1345 GMT).
* El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal de EEUU anuncia su decisión sobre los tipos de interés, seguida de un comunicado (1800 GMT) y una rueda de prensa del presidente del organismo (1830 GMT). OTROS EVENTOS
* El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, visita Suiza para reforzar los lazos comerciales y de innovación (hasta el 30 de octubre). * El presidente de EEUU, Donald Trump, se reunirá con el presidente surcoreano, Lee Jae-myung, antes de la cumbre de la APEC en Gyeongju. También pronunciará un discurso de apertura en el almuerzo de directores ejecutivos de la APEC y participará en una cena de trabajo de líderes de EEUU y la APEC. * El primer ministro malasio, Anwar Ibrahim, y su homólogo australiano, Anthony Albanese, mantienen conversaciones bilaterales al margen de la 47ª Cumbre de Líderes de la ASEAN en Kuala Lumpur, Malasia (0300 GMT).
* Elecciones a la Segunda Cámara de Países Bajos. * Elecciones a la presidencia y la Asamblea Nacional de Tanzania.
Datos macroeconómicos
