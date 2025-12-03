Claves para el miércoles 3 de diciembre

3 dic (Reuters) -

EMPRESAS

* Inditex publica resultados del tercer trimestre antes de la apertura del mercado.

* Fluidra – Dividendo de 0,30 euros por acción. Fecha de abono.

* Línea Directa – Dividendo de 0,0138 euros por acción. Fecha de descuento.

BANCOS CENTRALES

* Reunión del consejo ejecutivo del Riksbank (0800 GMT).

* Discurso del director de Política Prudencial del Banco de Inglaterra, Philip Evans, en una conferencia de ISDA sobre “Implementación de Basilea III” (1000 GMT).

* El economista jefe del BCE Philip R. Lane pronuncia un discurso en el 15º Taller sobre Tipos de Cambio organizado conjuntamente por la Banca d'Italia, el Banco de Pagos Internacionales, el Banco Central Europeo y el Banco Nacional de Bélgica. (1030 GMT).

* Declaración introductoria de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, ante la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) del Parlamento Europeo en Bruselas (1330 GMT).

* Declaración introductoria de Christine Lagarde como presidenta de la JERS en audiencia ante la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) del Parlamento Europeo en Bruselas (1530 GMT).

OTROS EVENTOS

* Ministros de Exteriores de la OTAN se reúnen en Bruselas.

* El rey Carlos y la reina Camila de Reino Unido dan la bienvenida al presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, y a su esposa, Elke Büdenbender, en el Castillo de Windsor. (Hasta el 5 de diciembre)

* Elecciones a la Cámara de Representantes de Egipto.

* El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y su esposa, Brigitte Macron, visitan China, donde se reunirán con el presidente Xi Jinping. (Hasta el 5 de diciembre)

DATOS MACROECONÓMICOS

* 0900 España – Llegada de turistas internacionales, oct: Anterior 13.676.819.

* 0915 España – PMI de servicios, nov: Previsto 56,1; Anterior 56,6.

* 0950 Francia – PMI servicios HCOB, nov: Previsto 50,8; Anterior 50,8.

* 0950 Francia – PMI compuesto HCOB, nov: Previsto 49,9; Anterior 49,9.

* 0955 Alemania – PMI servicios HCOB, nov: Previsto 52,7; Anterior 52,7.

* 0955 Alemania – PMI compuesto final HCOB, nov: Previsto 52,1; Anterior 52,1.

* 1000 Eurozona – PMI servicios final HCOB, nov: Previsto 53,1; Anterior 53,1.

* 1000 Eurozona – PMI compuesto final HCOB, nov: Previsto 52,4; Anterior 52,4.

* 1030 Reino Unido – PMI de servicios S&P Global, nov: Previsto 50,5; Anterior 50,5.

* 1030 Reino Unido – PMI compuesto: producción S&P Global, nov: Previsto 50,5; Anterior 50,5.

* 1030 Reino Unido – Activos de reserva total, nov: Anterior 219.612.880.000.

* 1100 Eurozona – Precios al productor mensual, oct: Previsto 0,1%; Anterior -0,1%.

* 1100 Eurozona – Precios al productor interanual, oct: Previsto -0,4%; Anterior -0,2%.

* 1300 Estados Unidos – Solicitudes hipotecarias MBA, semana 28 nov: Anterior 0,2.

* 1300 Estados Unidos – Índice de mercado hipotecario, semana 28 nov: Anterior 317,6.

* 1300 Estados Unidos – Índice de compras MBA, semana 28 nov: Anterior 181,6.

* 1300 Estados Unidos – Índice de refinanciación MBA, semana 28 nov: Anterior 1.090,4.

* 1300 Estados Unidos – Tasa hipotecaria MBA a 30 años, semana 28 nov: Anterior 6,4%.

* 1415 Estados Unidos – Empleo nacional ADP, nov: Previsto 10.000; Anterior 42.000.

* 1430 Estados Unidos – Precios de importación mensual, sep: Previsto 0,1%; Anterior 0,3%.

* 1430 Estados Unidos – Precios de exportación mensual, sep: Previsto 0,1%; Anterior 0,3%.

* 1430 Estados Unidos – Precios de importación interanual, sep: Anterior 0,0%.

* 1515 Estados Unidos – Producción industrial mensual, sep: Previsto 0,0%; Anterior 0,1%.

* 1515 Estados Unidos – Producción manufacturera mensual, sep: Previsto 0,1%; Anterior 0,2%.

* 1515 Estados Unidos – Utilización de capacidad desestacionalizado, sep: Previsto 77,3%; Anterior 77,4%.

* 1545 Estados Unidos – PMI compuesto final S&P Global, nov: Anterior 54,8.

* 1545 Estados Unidos – PMI de servicios final S&P Global, nov: Anterior 55,0.

* 1600 Estados Unidos – PMI no manufacturero ISM, nov: Previsto 52,1; Anterior 52,4.

* 1600 Estados Unidos – Actividad empresarial no manufacturera ISM, nov: Anterior 54,3.

* 1600 Estados Unidos – Índice de empleo no manufacturero ISM, nov: Anterior 48,2.

* 1600 Estados Unidos – Índice de nuevos pedidos no manufacturero ISM, nov: Anterior 56,2.

* 1600 Estados Unidos – Índice de precios pagados no manufacturero ISM, nov: Anterior 70,0.

* 1630 Estados Unidos – Inventario semanal de crudo EIA, semana 28 nov: Anterior 2.774.000.

* 1630 Estados Unidos – Inventario semanal de destilados EIA, semana 28 nov: Anterior 1.147.000.

* 1630 Estados Unidos – Inventario semanal de gasolina EIA, semana 28 nov: Anterior 2.513.000.

* 1630 Estados Unidos – Utilización semanal de refinería EIA, semana 28 nov: Anterior 2,3.

