Claves para el miércoles 3 de septiembre

3 sep (Reuters) -

BANCOS CENTRALES

* La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ofrece un discurso de bienvenida en la 9ª Conferencia de la Junta Europea de Riesgo Sistémico "Ampliando horizontes: la próxima década de impacto de la JERS". (0730 GMT)

* El presidente del Banco de la Reserva Federal de San Luis, Alberto Musalem, participa en una conversación sobre la economía estadounidense y la política monetaria ante el Instituto Peterson de Economía Internacional. (1300 GMT)

* El presidente del Banco de la Reserva Federal de Mineápolis, Neel Kashkari, participa en una charla informal organizada por la Mesa Redonda Económica de Mujeres de Minnesota, en Mineápolis, EEUU. (1730 GMT)

* La Reserva Federal publica el Libro Beige. (1800 GMT)

* Conferencia del Banco de Inglaterra sobre innovación en dinero y pagos. (Hasta el 4 de septiembre)

* Catherine Mann, miembro del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra, participa en una mesa redonda organizada por Signum Global. (0730 GMT)

* La vicegobernadora de estabilidad financiera del Banco de Inglaterra, Sarah Breeden, pronuncia el discurso inaugural en una conferencia sobre dinero y pagos organizada por el Banco de Inglaterra y la Warwick Business School. (0815 GMT)

* El director ejecutivo de estrategia de estabilidad financiera y riesgos del Banco de Inglaterra, Nathanaël Benjamin, participa en una mesa redonda sobre pruebas de resistencia en la conferencia anual de la Junta Europea de Riesgo Sistémico. (1315 GMT)

* Reunión del Comité Ejecutivo del Riksbank, el banco central de Suecia. (0700 GMT)

OTROS EVENTOS

* El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, visita Londres y se reúne con el primer ministro británico, Keir Starmer.

* El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibe en la Casa Blanca al nuevo presidente de Polonia, Karol Nawrocki.

* Elecciones a la Cámara de Representantes de Jamaica.

DATOS MACROECONÓMICOS

Loc Country RIC Indicator Name Perio Reuters Prior

al /Region d Poll

Time

09: Spain ESPMI Services PMI Sep

15 S=ECI

09: France FRPMI HCOB - Services Sep

50 S=ECI PMI

09: France FRCPM HCOB Composite PMI Sep

50 I=ECI

09: Germany DEPMI HCOB Services PMI Sep

55 S=ECI

09: Germany DEPMI HCOB Composite Sep

55 P=ECI Final PMI

10: Euro EUPMI HCOB Services Sep

00 Zone S=ECI Final PMI

10: Euro EUPMI HCOB - Composite Sep

00 Zone P=ECI Final PMI

10: United GBPMI S&P GLOBAL SERVICE Ago 53,6 53,6

30 Kingdom S=ECI PMI

10: United GBCPM S&P GLOBAL PMI: Ago 53,0 53,0

30 Kingdom I=ECI COMPOSITE - OUTPUT

10: United GBRAS Reserve Assets Ago 206.0

30 Kingdom T=ECI Total 63,62

M

11: Euro EUPPI Producer Prices MM Jul 0,2% 0,8%

00 Zone =ECI

11: Euro EUPPI Producer Prices YY Jul 0,1% 0,6%

00 Zone Y=ECI

13: United USMGA MBA Mortgage 29 -0,5%

00 States =ECI Applications Ago,

w/e

13: United USMGM Mortgage Market 29 275,8

00 States =ECI Index Ago,

w/e

13: United USMGP MBA Purchase Index 29 163,8

00 States I=ECI Ago,

w/e

13: United USMGR Mortgage Refinance 29 894,1

00 States =ECI Index Ago,

w/e

13: United USMG= MBA 30-Yr Mortgage 29 6,69%

00 States ECI Rate Ago,

w/e

14: United USRED Redbook YY 30 6,5%

55 States Y=ECI Ago,

w/e

16: United USDGN Durables Ex-Def, R Jul -2,5%

00 States R=ECI MM

16: United USDGR Durable Goods, R Jul -2,8%

00 States =ECI MM

16: United USFOR Factory Orders MM Jul -1,4% -4,8%

00 States D=ECI

16: United USDGN Durables Jul 1,1%

00 States T=ECI Ex-Transpt R MM

16: United USNDC Nondef Cap Ex-Air Jul 1,1%

00 States G=ECI R MM

16: United USFXT Factory Ex-Transp Jul 0,4%

00 States R=ECI MM

16: United USJOL JOLTS Job Openings Jul 7,377 7,437

00 States T=ECI M M

22: United USOIA API wkly crude Stk 25

30 States C=ECI Ago,

w/e

22: United USOIA API Wkly gsln stk 25

30 States G=ECI Ago,

w/e

22: United USOIA API Wkly dist.

Stk 25 30 States D=ECI Aug, w/e 22: United USOIA API Wkly crude 25 30 States R=ECI runs Aug, w/e (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)