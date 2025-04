Claves para el miércoles 30 de abril

30 abr (Reuters) - EMPRESAS * Caixabank publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. * Santander publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. * Enagás publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. * Iberdrola publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. * Repsol publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. * Redeia publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. * Aena publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. * Sacyr publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. * Ebro Foods publica resultados trimestrales. * Grupo Catalana Occidente publica resultados trimestrales. BANCOS CENTRALES * Discurso del director ejecutivo de Política Prudencial del Banco de Inglaterra, David Bailey, en un Foro de Riesgo Financiero Climático. (0915 GMT) * Participación del miembro del consejo del BCE, Patrick Montagner, en una charla informal en la Reunión Global sobre Riesgos y Cumplimiento Normativo organizada por Boston Consulting Group (BCG). (0915 GMT) * El Banco de Japón comienza una reunión de política monetaria. (Hasta el 1 de mayo) * El gobernador del Banco Central de Irlanda, Gabriel Makhlouf, pronuncia un discurso en la asociación empresarial de la Cámara de Comercio de Dublín. Cerrado a los medios de comunicación, pero el Banco Central podría publicar el discurso. (1700 GMT) * El Banco de la Reserva Federal de Dallas publica el índice medio ajustado de precios del consumo personal (PCE) correspondiente a marzo. * La vicegobernadora del Banco de Inglaterra, Clare Lombardelli, habla en la Universidad de Manchester. OTROS EVENTOS * Elecciones de la Asamblea Legislativa de las Islas Caimán. * El ministro de Asuntos Exteriores japonés, Takeshi Iwaya, visitará Arabia Saudí para debatir cuestiones como la situación en Gaza, Siria, Irán y el mar Rojo, así como el refuerzo de la coordinación entre Japón y Arabia Saudí y otros países árabes (hasta el 1 de mayo). DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region RIC Indicator Name Period Reuters Poll Prior 07:30 France FRGPC=ECI Consumer Spending MM Mar 0.0% -0.1% 07:30 France FRGDPP=ECI GDP Preliminary QQ Q1 0.1% -0.1% 07:30 France FRGDYP=ECI GDP YY Prelim Q1 0.7% 0.6% 08:00 Germany DEIMP=ECI Import Prices MM Mar -0.8% 0.3% 08:00 Germany DEIMPY=ECI Import Prices YY Mar 2.6% 3.6% 08:00 Germany DERSL=ECI Retail Sales MM Real Mar -0.4% 0.8% 08:00 Germany DERSLY=ECI Retail Sales YY Real Mar 2.4% 4.9% 08:00 United Kingdom GBNWHP=ECI Nationwide house price mm Apr 0.0% 0.0% 08:00 United Kingdom GBNHP=ECI Nationwide house price yy Apr 4.1% 3.9% 08:45 France FRCPIP=ECI CPI (EU Norm) Prelim YY Apr 0.7% 0.9% 08:45 France FRHICF=ECI CPI (EU Norm) Prelim MM Apr 0.4% 0.2% 08:45 France FRCPFY=ECI CPI Prelim YY NSA Apr 0.6% 0.8% 08:45 France FRCPFM=ECI CPI Prelim MM NSA Apr 0.4% 0.2% 08:45 France FRPPI=ECI Producer Prices MM Mar -0.8% 08:45 France FRPPIY=ECI Producer Prices YY Mar -1.4% 09:55 Germany DEUNRT=ECI Unemployment Chg SA Apr 15k 26k 09:55 Germany DEUEMN=ECI Unemployment Total NSA Apr 2.967M 09:55 Germany DEUNR=ECI Unemployment Rate SA Apr 6.3% 6.3% 09:55 Germany DEUEMP=ECI Unemployment Total SA Apr 2.922M 10:00 Germany DEGDF=ECI GDP Flash QQ SA Q1 0.2% -0.2% 10:00 Germany DEGDFY=ECI GDP Flash YY NSA Q1 -0.4% -0.4% 10:00 Germany DEGDFS=ECI GDP Flash YY SA Q1 -0.2% -0.2% 11:00 Euro Zone EUGDQY=ECI GDP Flash Prelim YY Q1 1.1% 1.2% 11:00 Euro Zone EUGDPP=ECI GDP Flash Prelim QQ Q1 0.2% 0.2% 13:00 United States USMGA=ECI MBA Mortgage Applications 25 Apr, w/e -12.7% 13:00 United States USMGM=ECI Mortgage Market Index 25 Apr, w/e 233.5 13:00 United States USMGPI=ECI MBA Purchase Index 25 Apr, w/e 153.4 13:00 United States USMGR=ECI Mortgage Refinance Index 25 Apr, w/e 673.6 13:00 United States USMG=ECI MBA 30-Yr Mortgage Rate 25 Apr, w/e 6.90% 14:00 Germany DECPP=ECI CPI Prelim MM Apr 0.3% 0.3% 14:00 Germany DECPPY=ECI CPI Prelim YY Apr 2.0% 2.2% 14:00 Germany DEHIP=ECI HICP Prelim MM Apr 0.4% 0.4% 14:00 Germany DEHIPY=ECI HICP Prelim YY Apr 2.1% 2.3% 14:15 United States USADP=ECI ADP National Employment Apr 115k 155k 14:30 United States USGDPA=ECI GDP Advance Q1 0.3% 2.4% 14:30 United States USGFSA=ECI GDP Sales Advance Q1 3.3% 14:30 United States USGSPA=ECI GDP Cons Spending Advance Q1 4.0% 14:30 United States USDGEA=ECI GDP Deflator Advance Q1 3.0% 2.3% 14:30 United States USCPPA=ECI Core PCE Prices Advance Q1 3.3% 2.6% 14:30 United States USPCEA=ECI PCE Prices Advance Q1 2.4% 14:30 United States USPXFA=ECI PCE Ex Fd, Eng & Hsg (A) Q1 2.3% 14:30 United States USSXEA=ECI PCE Svs Exl Eng & Hsg (A) Q1 3.5% 14:30 United States USEMPW=ECI Employment Wages QQ Q1 0.9% 14:30 United States USEMPB=ECI Employment Benefits QQ Q1 0.8% 14:30 United States USEMPC=ECI Employment Costs Q1 0.9% 0.9% 15:00 United States USDALL=ECI Dallas Fed PCE Mar 3.0% 15:45 United States USCPMI=ECI Chicago PMI Apr 45.5 47.6 16:00 United States USGPY=ECI Personal Income MM Mar 0.4% 0.8% 16:00 United States USGPCR=ECI Personal Consump Real MM Mar 0.1% 16:00 United States USGPCS=ECI Consumption, Adjusted MM Mar 0.5% 0.4% 16:00 United States USPCEM=ECI Core PCE Price Index MM Mar 0.1% 0.4% 16:00 United States USPCE2=ECI Core PCE Price Index YY Mar 2.6% 2.8% 16:00 United States USPCE=ECI PCE Price Index MM Mar 0.0% 0.3% 16:00 United States USPCEY=ECI PCE Price Index YY Mar 2.2% 2.5% 16:00 United States USNAR=ECI Pending Homes Index Mar 72.0 16:00 United States USNCH=ECI Pending Sales Change MM Mar 1.0% 2.0% 16:30 United States USOILC=ECI EIA Wkly Crude Stk 25 Apr, w/e 0.462M 0.244M 16:30 United States USOILD=ECI EIA Wkly Dist. Stk 25 Apr, w/e -1.707M -2.353M 16:30 United States USOILG=ECI EIA Wkly Gsln Stk 25 Apr, w/e -1.164M -4.476M 16:30 United States USOIRU=ECI EIA Wkly Refn Util 25 Apr, w/e 0.1% 1.8% 17:30 United States US4WAT=ECI 4W Bill Auc - TA 30 Apr 85,279,304,000.00 17:30 United States US4WAH=ECI 4W Bill Auc - HR 30 Apr 4.220% 17:30 United States US4WAB=ECI 4W Bill Auc - BTC 30 Apr 2.900 17:30 United States US4WAA=ECI 4W Bill Auc - HAP 30 Apr 55.100% (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)

LA NACION servicio-de-noticias