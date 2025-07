Claves para el miércoles 30 de julio

30 jul (Reuters) - EMPRESAS * Santander publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. * Caixabank publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. * Telefónica publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. * Aena publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. * OHLA publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. * Viscofan publica resultados trimestrales tras el cierre del mercado. * ACS publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. * Redeia publica resultados trimestrales. * HBX publica resultados trimestrales. * Cox publica resultados trimestrales. * Vocento publica resultados trimestrales tras el cierre del mercado. * Merlin Properties publica resultados trimestrales tras el cierre del mercado. * Inmobiliaria del Sur publica resultados trimestrales tras el cierre del mercado. BANCOS CENTRALES * El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal de EEUU anuncia su decisión sobre los tipos de interés, seguida de un comunicado (1800 GMT). * El presidente de la Reserva Federal de EEUU ofrece una rueda de prensa (1830 GMT). * El Banco de Canadá anuncia el tipo de interés oficial y su informe de política monetaria (1345 GMT). * El Banco de Japón celebra su reunión de política monetaria. (Hasta el 31 de julio) DATOS MACROECONÓMICOS Loc Country RIC Indicator Name Period Reuters Poll Prior al /Region Tim e 07: France FRGPC= Consumer Jun -0,2% 0,2% 30 ECI Spending MM 07: France FRGDPP GDP Q2 0,1% 0,1% 30 =ECI Preliminary QQ 07: France FRGDYP GDP YY Prelim Q2 0,6% 30 =ECI 08: Germany DERSL= Retail Sales Jun 0,5% -1,6% 00 ECI MM Real 08: Germany DERSLY Retail Sales Jun 2,3% 1,6% 00 =ECI YY Real 09: Spain ESHICF HICP Flash YY Jul 2,7% 2,3% 00 =ECI 09: Spain ESCPIF CPI YY Flash Jul 2,6% 2,3% 00 =ECI NSA 09: Spain ESHCP= HICP Flash MM Jul -0,3% 0,7% 00 ECI 09: Spain ESCPIM CPI MM Flash Jul -0,40 0,70% 00 =ECI NSA% 10: Germany DEGDF= GDP Flash QQ Q2 -0,1% 0,4% 00 ECI SA 10: Germany DEGDFY GDP Flash YY Q2 0,1% -0,2% 00 =ECI NSA 10: Germany DEGDFS GDP Flash YY Q2 0,2% 0,0% 00 =ECI SA 11: Euro EUGDQY GDP Flash Q2 1,2% 1,5% 00 Zone =ECI Prelim YY 11: Euro EUGDPP GDP Flash Q2 0,0% 0,6% 00 Zone =ECI Prelim QQ 11: Euro EUBUSC Business Jul -0,78 00 Zone =ECI Climate 11: Euro EUECOS Economic Jul 94,5 94,0 00 Zone =ECI Sentiment 11: Euro EUBUSS Industrial Jul -11,0 -12,0 00 Zone =ECI Sentiment 11: Euro EUSERS Services Jul 3,3 2,9 00 Zone =ECI Sentiment 11: Euro EUCONS Consumer Jul -14,7 -14,7 00 Zone =ECI Confid. Final 11: Euro EUCOIN Cons Infl Jul 21,2 00 Zone =ECI Expec 11: Euro EUINSP Selling Price Jul 5,6 00 Zone =ECI Expec 13: United USMGA= MBA Mortgage 25 0,8% 00 States ECI Applications Jul, w/e 13: United USMGM= Mortgage 25 255,5 00 States ECI Market Index Jul, w/e 13: United USMGPI MBA Purchase 25 165,1 00 States =ECI Index Jul, w/e 13: United USMGR= Mortgage 25 747,5 00 States ECI Refinance Jul, Index w/e 13: United USMG=E MBA 30-Yr 25 6,84% 00 States CI Mortgage Rate Jul, w/e 14: United USADP= ADP National Jul 75k -33k 15 States ECI Employment 14: United USGDPA GDP Advance Q2 2,4% -0,5% 30 States =ECI 14: United USGFSA GDP Sales Q2 2,5% -3,1% 30 States =ECI Advance 14: United USGSPA GDP Cons Q2 0,5% 30 States =ECI Spending Advance 14: United USDGEA GDP Deflator Q2 2,2% 3,8% 30 States =ECI Advance 14: United USCPPA Core PCE Q2 2,3% 3,5% 30 States =ECI Prices Advance 14: United USPCEA PCE Prices Q2 2,9% 3,7% 30 States =ECI Advance 14: United USPXFA PCE Ex Fd, Eng Q2 3,5% 30 States =ECI & Hsg (A) 14: United USSXEA PCE Svs Exl Q2 4,3% 30 States =ECI Eng & Hsg (A) 16: United USNAR= Pending Homes Jun 72,6 00 States ECI Index 16: United USNCH= Pending Sales Jun 0,3% 1,8% 00 States ECI Change MM 16: United USOILC EIA Wkly Crude 25 -2,50 -3,16 30 States =ECI Stk Jul, 0M 9M w/e 16: United USOILD EIA Wkly Dist. 25 -0,90 2931 30 States =ECI Stk Jul, 6M M w/e 16: United USOILG EIA Wkly Gsln 25 -1,14 -1,73 30 States =ECI Stk Jul, 7M 8M w/e 16: United USOIRU EIA Wkly Refn 25 -0,1% 1,6% 30 States =ECI Util Jul, w/e 20: United USFOMC Fed Funds Tgt 30 Jul 4.25- 4.25- 00 States =ECI Rate 4.5 4.5 20: United USIOR= Fed Int On 30 Jul 4,40% 00 States ECI Excess Reserves (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)