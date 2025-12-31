Claves para el miércoles 31 de diciembre

31 dic (Reuters) -

MERCADOS

* Media sesión en varios mercados por Nochevieja, entre ellos en España, Francia (Euronext) y Reino Unido.

* Cierre del mercado en Alemania.

BANCOS CENTRALES

* El Comité Federal de Mercado Abierto publica las actas de su reunión del 9-10 de diciembre de 2025 (1900 GMT).

DATOS MACROECONÓMICOS

* 14:30 Estados Unidos – Solicitudes iniciales de desempleo, semana 27 dic: Previsto 220.000; Anterior 214.000.

* 14:30 Estados Unidos – Promedio de solicitudes de desempleo 4 semanas, semana 27 dic: Anterior 216.750.

* 14:30 Estados Unidos – Solicitudes continuas de desempleo, semana 20 dic: Anterior 1.923.000.

* 16:30 Estados Unidos – Inventario semanal de crudo EIA, semana 22 dic: Previsto -2.300.000; Anterior 405.000.

* 16:30 Estados Unidos – Inventario semanal de gasolina EIA, semana 22 dic: Previsto 1.550.000; Anterior 2.862.000.

* 16:30 Estados Unidos – Inventario semanal de destilados EIA, semana 22 dic: Previsto 1.750.000; Anterior 202.000.

* 16:30 Estados Unidos – Utilización semanal de refinería EIA, semana 22 dic: Previsto -0,6; Anterior -0,2. 18:00 Estados Unidos – Variación semanal de gas natural EIA (Bcf), semana 22 dic: Anterior -166.000.000.000.

* 18:00 Estados Unidos – Flujo implícito de gas natural EIA, semana 22 dic: Anterior -166.000.000.000. (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)