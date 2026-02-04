Claves para el miércoles 4 de febrero
4 feb (Reuters) -
EMPRESAS
* Banco Santander publica resultados del cuarto trimestre antes de la apertura del mercado.
BANCOS CENTRALES
* El Consejo de Gobierno del BCE inicia su reunión de política monetaria en Fráncfort. (Hasta el 5 de febrero)
* Reunión del consejo ejecutivo del Riksbank (0800 GMT).
* El Riksbank publica las actas de la reunión de política monetaria del 28 de enero (0830 GMT).
* Thomas Barkin, presidente de la Reserva Federal de Richmond, interviene ante el Rotary Club of Aiken Economic Symposium (1700 GMT).
* Lisa Cook, miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal, habla sobre política monetaria y perspectivas económicas ante el Economic Club of Miami (2330 GMT).
OTROS EVENTOS
* Mary Simon, gobernadora general de Canadá, viaja a Dinamarca y Groenlandia. (Hasta el 7 de febrero)
* Kaja Kallas, alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, se reúne con Mihai Popsoi, ministro de Asuntos Exteriores de Moldavia, en Bruselas.
* Vivian Balakrishnan, ministro de Asuntos Exteriores de Singapur, visita Washington para la reunión ministerial sobre minerales críticos.
* John Dramani Mahama, presidente de Ghana, inicia una visita de Estado de tres días a Zambia. (Hasta el 6 de febrero)
* Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, se reúne con Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI, en Lovaina.
DATOS MACROECONÓMICOS
* 0915 España – PMI de servicios, ene: Anterior 57,1.
* 0950 Francia – PMI servicios HCOB, ene: Anterior 47,9.
* 0950 Francia – PMI compuesto HCOB, ene: Anterior 48,6.
* 0955 Alemania – PMI servicios HCOB, ene: Anterior 53,3.
* 0955 Alemania – PMI compuesto final HCOB, ene: Anterior 52,5.
* 1000 Eurozona – PMI servicios final HCOB, ene: Previsto 51,9; Anterior 51,9.
* 1000 Eurozona – PMI compuesto final HCOB, ene: Previsto 51,5; Anterior 51,5.
* 1030 Reino Unido – PMI de servicios S&P Global , ene: Anterior 54,3.
* 1030 Reino Unido – PMI compuesto: producción S&P Global , ene: Anterior 53,9.
* 1030 Reino Unido – Activos de reserva total, ene: Anterior 224.754.480.000.
* 1100 Eurozona – IPC armonizado avance interanual , ene: Previsto 1,7%; Anterior 1,9%.
* 1100 Eurozona – IPC armonizado sin alimentos, energía, alcohol y tabaco avance interanual, ene: Previsto 2,3%; Anterior 2,3%.
* 1100 Eurozona – IPC armonizado sin alimentos, energía, alcohol y tabaco avance mensual, ene: Anterior 0,3%.
* 1100 Eurozona – Precios al productor mensual, dic: Anterior 0,5%.
* 1100 Eurozona – Precios al productor interanual , dic: Anterior -1,7%.
* 1300 Estados Unidos – Solicitudes hipotecarias MBA , semana 30 ene: Anterior -8,5%.
* 1300 Estados Unidos – Índice de mercado hipotecario , semana 30 ene: Anterior 363,3.
* 1300 Estados Unidos – Índice de compras MBA, semana 30 ene: Anterior 193,3.
* 1300 Estados Unidos – Índice de refinanciación MBA , semana 30 ene: Anterior 1.332,2.
* 1300 Estados Unidos – Tasa hipotecaria MBA a 30 años , semana 30 ene: Anterior 6,24%.
* 1415 Estados Unidos – Empleo nacional ADP, ene: Anterior 41.000.
* 1545 Estados Unidos – PMI compuesto final S&P Global , ene: Anterior 52,8.
* 1545 Estados Unidos – PMI de servicios final S&P Global , ene: Anterior 52,5.
* 1600 Estados Unidos – PMI no manufacturero ISM , ene: Anterior 53,8.
* 1600 Estados Unidos – Actividad empresarial no manufacturera ISM , ene: Anterior 55,2.
* 1600 Estados Unidos – Índice de empleo no manufacturero ISM , ene: Anterior 51,7.
* 1600 Estados Unidos – Índice de nuevos pedidos no manufacturero ISM, ene: Anterior 56,5.
* 1600 Estados Unidos – Índice de precios pagados no manufacturero ISM, ene: Anterior 65,1.
* 1630 Estados Unidos – Inventario semanal de crudo EIA , semana 30 ene: Anterior -2.295.000.
* 1630 Estados Unidos – Inventario semanal de destilados EIA , semana 30 ene: Anterior 329.000.
* 1630 Estados Unidos – Inventario semanal de gasolina EIA , semana 30 ene: Anterior 223.000.
* 1630 Estados Unidos – Utilización semanal de refinería EIA , semana 30 ene: Anterior -2,4. (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)