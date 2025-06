Claves para el miércoles 4 de junio

4 jun (Reuters) - EMPRESAS * Almirall - Dividendo de 0,1840 euros por acción. Fecha de abono. BANCOS CENTRALES * El presidente del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, da las palabras de bienvenida y cierre antes de un evento Fed Listens, "Cómo la política monetaria y las condiciones macroeconómicas afectan a las personas y empresas", en el Banco de la Reserva Federal de Atlanta. (1230 GMT) * La Reserva Federal emite el Libro Beige. (1800 GMT) * El Banco de Canadá anuncia los tipos de interés oficiales. (1345 GMT) * Discurso del miembro del Consejo de Supervisión del BCE Pedro Machado en el Simposio Europa-EEUU 2025 de la Facultad de Derecho de Harvard/Programa sobre Sistemas Financieros Internacionales, en Madrid. (1800 GMT) OTROS EVENTOS * La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pronuncia un discurso en la Cumbre de Investigación e Innovación STOA-G6. * El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, es recibido por el ministro francés de Europa y Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, a su llegada al aeropuerto de Orly, cerca de París. (1200 GMT) * El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, recibe al presidente de Singapur, Tharman Shanmugaratnam, con honores militares en el palacio Schloss Bellevue en Berlín. (1300 GMT) DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region Indicator Name RIC Period Reuters Poll Prior 09:00 Spain Ind Output Cal Adj YY ESIO=ECI Apr 1,0% 09:15 Spain Services PMI ESPMIS=ECI May 52,8 53,4 09:50 France HCOB - Services PMI FRPMIS=ECI May 47,4 47,4 09:50 France HCOB Composite PMI FRCPMI=ECI May 48,0 48,0 09:55 Germany HCOB Services PMI DEPMIS=ECI May 47,2 47,2 09:55 Germany HCOB Composite Final PMI DEPMIP=ECI May 48,6 48,6 10:00 Euro Zone HCOB Services Final PMI EUPMIS=ECI May 48,9 48,9 10:00 Euro Zone HCOB - Composite Final PMI EUPMIP=ECI May 49,5 49,5 10:30 United Kingdom S&P GLOBAL SERVICE PMI GBPMIS=ECI May 50,2 50,2 10:30 United Kingdom S&P GLOBAL PMI: COMPOSITE - OUTPUT GBCPMI=ECI May 49,4 49,4 10:30 United Kingdom Reserve Assets Total GBRAST=ECI May 200.944,34M 13:00 United States MBA Mortgage Applications USMGA=ECI 30 May, w/e -1,2% 13:00 United States Mortgage Market Index USMGM=ECI 30 May, w/e 235,7 13:00 United States MBA Purchase Index USMGPI=ECI 30 May, w/e 162,1 13:00 United States Mortgage Refinance Index USMGR=ECI 30 May, w/e 634,1 13:00 United States MBA 30-Yr Mortgage Rate USMG=ECI 30 May, w/e 6,98% 14:15 United States ADP National Employment USADP=ECI May 110k 62k 15:45 United States S&P Global Comp PMI Final USPMIP=ECI May 52,1 15:45 United States S&P Global Svcs PMI Final USMPSF=ECI May 52,3 16:00 United States ISM N-Mfg PMI USNPMI=ECI May 52,0 51,6 16:00 United States ISM N-Mfg Bus Act USOPMI=ECI May 53,7 16:00 United States ISM N-Mfg Employment Idx USEPMI=ECI May 49,0 16:00 United States ISM N-Mfg New Orders Idx USDPMI=ECI May 52,3 16:00 United States ISM N-Mfg Price Paid Idx USPPMI=ECI May 65,1 16:30 United States EIA Wkly Crude Stk USOILC=ECI 30 May, w/e -0,900M -2,795M 16:30 United States EIA Wkly Dist. Stk USOILD=ECI 30 May, w/e 2500M -0,724M 16:30 United States EIA Wkly Gsln Stk USOILG=ECI 30 May, w/e 1,533M -2,441M 16:30 United States EIA Wkly Refn Util USOIRU=ECI 30 May, w/e 0,9% -0,5% (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)