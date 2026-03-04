Claves para el miércoles 4 de marzo

4 mar (Reuters) -

BANCOS CENTRALES

* Piero Cipollone, miembro del Comité Ejecutivo del BCE, interviene en la conferencia del Foro del BEI sobre euro digital. (1030 GMT)

* Piero Cipollone, miembro del Comité Ejecutivo del BCE, participa en un panel en el Foro del Grupo BEI "Una Europa fuerte en un mundo cambiante". (1045 GMT)

* Patrick Montagner, supervisor bancario del BCE, ofrece palabras de apertura en la mesa redonda del IIF sobre "Crecimiento y competitividad: mejora del marco regulatorio bancario de la UE". (1100 GMT)

* Luis de Guindos, vicepresidente del BCE, ofrece palabras introductorias en la conferencia de Martin Wolf "La crisis del orden liberal mundial", organizada con la Academia Estadounidense de Berlín. (1330 GMT)

* Tiff Macklem, gobernador del Banco de Canadá, participa en un coloquio organizado por el Global Risk Institute en Toronto. (1530 GMT)

* La Reserva Federal publica el Libro Beige. (1900 GMT)

OTROS EVENTOS

* Tamás Sulyok, presidente de Hungría, viaja a Luisiana, Estados Unidos, para conversar con residentes y ofrecer apoyo a una pequeña comunidad rural.

DATOS MACROECONÓMICOS

* 0900 España – Llegada de turistas internacionales, ene: Anterior 8.789.627.

* 0915 España – PMI de servicios, feb: Previsto 52,8; Anterior 53,5.

* 0950 Francia – PMI servicios HCOB, feb: Previsto 49,6; Anterior 49,6.

* 0950 Francia – PMI compuesto HCOB, feb: Previsto 49,9; Anterior 49,9.

* 0955 Alemania – PMI servicios HCOB, feb: Previsto 53,4; Anterior 53,4.

* 0955 Alemania – PMI compuesto final HCOB, feb: Previsto 53,1; Anterior 53,1.

* 1000 Eurozona – PMI servicios final HCOB, feb: Previsto 51,8; Anterior 51,8.

* 1000 Eurozona – PMI compuesto final HCOB, feb: Previsto 51,9; Anterior 51,9.

* 1030 Reino Unido – PMI de servicios S&P Global, feb: Previsto 53,9; Anterior 53,9.

* 1030 Reino Unido – PMI compuesto: producción S&P Global, feb: Previsto 53,9; Anterior 53,9.

* 1030 Reino Unido – Activos de reserva total, feb: Anterior 232.266.450.000.

* 1100 Eurozona – Precios al productor mensual, ene: Previsto 0,2; Anterior -0,3.

* 1100 Eurozona – Precios al productor interanual, ene: Previsto -2,7; Anterior -2,1.

* 1100 Eurozona – Tasa de desempleo, ene: Previsto 6,2; Anterior 6,2.

* 1300 Estados Unidos – Solicitudes hipotecarias MBA, semana 27 feb: Anterior 0,4.

* 1300 Estados Unidos – Índice de mercado hipotecario, semana 27 feb: Anterior 340,2.

* 1300 Estados Unidos – Índice de compras MBA, semana 27 feb: Anterior 149,7.

* 1300 Estados Unidos – Índice de refinanciación MBA, semana 27 feb: Anterior 1.432,9.

* 1300 Estados Unidos – Tasa hipotecaria MBA a 30 años, semana 27 feb: Anterior 6,09.

* 1415 Estados Unidos – Empleo nacional ADP, feb: Previsto 50.000; Anterior 22.000.

* 1545 Estados Unidos – PMI compuesto final S&P Global, feb: Anterior 52,3.

* 1545 Estados Unidos – PMI de servicios final S&P Global, feb: Anterior 52,3.

* 1600 Estados Unidos – PMI no manufacturero ISM, feb: Previsto 53,5; Anterior 53,8.

* 1600 Estados Unidos – Actividad empresarial no manufacturera ISM, feb: Anterior 57,4.

* 1600 Estados Unidos – Índice de empleo no manufacturero ISM, feb: Anterior 50,3.

* 1600 Estados Unidos – Índice de nuevos pedidos no manufacturero ISM, feb: Anterior 53,1.

* 1600 Estados Unidos – ÍNDICE de precios pagados no manufacturero ISM, feb: Anterior 66,6.

* 1630 Estados Unidos – Inventario semanal de crudo EIA, semana 27 feb: Previsto 2.200.000; Anterior 15.989.000.

* 1630 Estados Unidos – Inventario semanal de destilados EIA, semana 27 feb: Previsto -2.607.000; Anterior 252.000.

* 1630 Estados Unidos – Inventario semanal de gasolina EIA, semana 27 feb: Previsto -1.000.000; Anterior -1.011.000.

* 1630 Estados Unidos – Utilización semanal de refinería EIA, semana 27 feb: Previsto -0,1; Anterior -2,4. (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)