Claves para el miércoles 5 de noviembre
- 1 minuto de lectura'
5 nov (Reuters) - EMPRESAS
* Reig Jofre publica resultados del tercer trimestre antes de la apertura del mercado.
* BBVA – Dividendo de 0,3200 euros por acción. Fecha de descuento.
* CaixaBank – Dividendo de 0,1679 euros por acción. Fecha de descuento.
* Libertas 7 – Dividendo de 0,0200 euros por acción. Fecha de descuento.
* Naturgy – Dividendo de 0,6000 euros por acción. Fecha de abono.
* Renta 4 Banco – Dividendo de 0,4500 euros por acción. Fecha de abono.
BANCOS CENTRALES
* El Riksbank, el banco central sueco, publica la decisión de política monetaria, incluido el tipo de interés, y la actualización de política monetaria de noviembre de 2025 (0830 GMT).
* Shoib Khan, director de Supervisión de Seguros del Banco de Inglaterra, ofrece un discurso en la conferencia Insurance Innovators 2025 de MarketforceLive, "Construyendo un marco regulatorio para la innovación" (0905 GMT).
* El gobernador del Banco de Francia, François Villeroy de Galhau, y su homólogo alemán, Joachim Nagel, intervienen en una conferencia sobre política monetaria organizada por ambos bancos centrales en París. (1000 GMT)
* El Riksbank ofrece una rueda de prensa sobre la decisión de política monetaria de noviembre (1000 GMT).
* La Reserva Federal de Nueva York publica el informe de Deuda y Crédito de los Hogares del 3TR (1600 GMT).
* Sarah Breeden, vicegobernadora del Banco de Inglaterra, interviene en el evento sobre "blockchain" SALT London (1615 GMT).
* El gobernador del Banco de Canadá, Tiff Macklem, y la subgobernadora Carolyn Rogers comparecen ante el Comité Permanente de Finanzas de la Cámara de los Comunes (2130 GMT).
OTROS EVENTOS
* El presidente de Francia, Emmanuel Macron, visita Brasil y México. (Hasta el 7 de noviembre)
* El presidente de Polonia, Karol Nawrocki, realiza una visita a Eslovaquia.
DATOS MACROECONÓMICOS Loc Country RIC Indicator Name Perio Reute Prior al /Region d rs Tim Poll e 08: Germany DEIND Industrial Orders Sep 1.0% -0.8% 00 =ECI MM 08: Germany DEMOI Manufacturing O/P Sep 1.9% 00 Y=ECI Cur Price SA 08: Germany DECGI Consumer Goods SA Sep 100.1 00 =ECI 08: France FRIP= Industrial Output Sep 0.1% -0.7% 45 ECI MM 09: Spain ESPMI Services PMI Oct 54.8 54.3 15 S=ECI 09: France FRPMI HCOB - Services Oct 47.1 47.1 50 S=ECI PMI 09: France FRCPM HCOB Composite PMI Oct 46.8 46.8 50 I=ECI 09: Germany DEPMI HCOB Services PMI Oct 54.5 54.5 55 S=ECI 09: Germany DEPMI HCOB Composite Oct 53.8 53.8 55 P=ECI Final PMI 10: Euro EUPMI HCOB Services Oct 52.6 52.6 00 Zone S=ECI Final PMI 10: Euro EUPMI HCOB - Composite Oct 52.2 52.2 00 Zone P=ECI Final PMI 10: United GBPMI S&P GLOBAL SERVICE Oct 51.1 51.1 30 Kingdom S=ECI PMI 10: United GBCPM S&P GLOBAL PMI: Oct 51.1 51.1 30 Kingdom I=ECI COMPOSITE - OUTPUT 10: United GBRAS Reserve Assets Oct 218.6 30 Kingdom T=ECI Total 97.85 M 11: Euro EUPPI Producer Prices MM Sep 0.0% -0.3% 00 Zone =ECI 11: Euro EUPPI Producer Prices YY Sep -0.1% -0.6% 00 Zone Y=ECI 13: United USMGA MBA Mortgage 31 7.1% 00 States =ECI Applications Oct, w/e 13: United USMGM Mortgage Market 31 338.7 00 States =ECI Index Oct, w/e 13: United USMGP MBA Purchase Index 31 164.3 00 States I=ECI Oct, w/e 13: United USMGR Mortgage Refinance 31 1,327.8 00 States =ECI Index Oct, w/e 13: United USMG= MBA 30-Yr Mortgage 31 6.30% 00 States ECI Rate Oct, w/e 14: United USADP ADP National Oct 28.000 -32.000 15 States =ECI Employment 15: United USNPM ISM N-Mfg PMI Oct 50.8 50.0 00 States I=ECI 15: United USOPM ISM N-Mfg Bus Act Oct 49.9 00 States I=ECI 15: United USEPM ISM N-Mfg Oct 47.2 00 States I=ECI Employment Idx 15: United USDPM ISM N-Mfg New Oct 50.4 00 States I=ECI Orders Idx 15: United USPPM ISM N-Mfg Price Oct 69.4 00 States I=ECI Paid Idx 15: United USPMI S&P Global Comp Oct 54.8 45 States P=ECI PMI Final 15: United USMPS S&P Global Svcs Oct 55.2 45 States F=ECI PMI Final 16: United USDGN Durables Ex-Def, R Sep 00 States R=ECI MM 16: United USDGR Durable Goods, R Sep 00 States =ECI MM 16: United USFOR Factory Orders MM Sep 0.2% 00 States D=ECI 16: United USDGN Durables Sep 00 States T=ECI Ex-Transpt R MM 16: United USNDC Nondef Cap Ex-Air Sep 00 States G=ECI R MM 16: United USFXT Factory Ex-Transp Sep 00 States R=ECI MM 16: United USOIL EIA Wkly Crude Stk 31 -6.858.000 30 States C=ECI Oct, w/e 16: United USOIL EIA Wkly Dist. Stk 31 -3.36 30 States D=ECI Oct, 2M w/e 16: United USOIR EIA Wkly Gsln Stk 31 -5.94 30 States G=ECI Oct, 1M w/e 16: United USOIR EIA Wkly Refn Util 31 -2.0% 30 States U=ECI Oct, w/e
*NOTA: La publicación de algunos indicadores macroeconómicos de Estados Unidos podría verse afectada por el cierre de la Administración. (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)
