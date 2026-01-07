Claves para el miércoles 7 de enero

7 ene (Reuters) -

EMPRESAS

* CIE Automotive – Dividendo de 0,4700 euros por acción. Fecha de abono.

* Redeia Corporación – Dividendo de 0,2000 euros por acción. Fecha de abono.

BANCOS CENTRALES

* Michelle Bowman, miembro de ⁠la Junta de Gobernadores de la Reserva ⁠Federal y vicepresidenta de Supervisión, interviene en el Seminario de Presidentes de Bancos 2026 de la Asociación de Banqueros de California, en Laguna Beach, California (2110 GMT).

OTROS EVENTOS

* Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, viaja a ⁠Nicosia para asistir a ‌la ceremonia oficial ​de apertura de la presidencia de Chipre.

* Elina Valtonen, ministra de Asuntos Exteriores de Finlandia, visita Baviera y asiste a una ​reunión del grupo parlamentario de la Unión Social Cristiana (CSU) en la abadía de Seeon, Alemania. (Hasta el 8 de ‌enero)

DATOS MACROECONÓMICOS

* 0800 Alemania – Ventas minoristas reales mensual , nov: Previsto 0,2%; Anterior -0,3%.

* ‌0800 Alemania – Ventas minoristas reales interanual , nov: Previsto ​0,9%; Anterior 0,9%.

* 0845 Francia – Confianza del consumidor, dic: Previsto 90,0; Anterior 89,0.

* 0930 Eurozona – PMI construcción HCOB, dic: Anterior 45,4.

* 0930 Alemania – PMI construcción HCOB, dic: Anterior 45,2.

* 0930 Francia – PMI construcción HCOB, dic: Anterior 43,6.

* 0955 Alemania – Variación en desempleo ajustado , dic: Previsto 5.000; Anterior 1.000.

* 0955 Alemania – Desempleo total sin desestacionalizar , dic: Anterior 2.885.000.

* 0955 Alemania – Tasa de desempleo ajustada, dic: Previsto 6,3%; Anterior 6,3%.

* 0955 Alemania – Desempleo total ajustado, dic: Anterior 2.973.000.

* 1030 Reino Unido – PMI construcción S&P Global , dic: Previsto 42,5; Anterior 39,4.

* 1030 Reino Unido – PMI compuesto MSC: producción S&P Global , dic: Anterior 50,1.

* ⁠1100 Eurozona – IPC armonizado avance interanual , dic: Previsto 2,0%; Anterior 2,1%.

* 1100 Eurozona – IPC armonizado sin alimentos y energía avance interanual, dic: Previsto 2,3%; Anterior 2,4%.

* 1100 ​Eurozona – IPC armonizado sin alimentos, energía, alcohol y tabaco avance mensual, dic: Previsto 0,4%; Anterior -0,5%.

* 1100 Eurozona – IPC armonizado sin alimentos, energía, alcohol y tabaco avance interanual, dic: Previsto 2,4%; Anterior 2,4%.

* 1300 Estados Unidos – Solicitudes hipotecarias MBA , semana 26 dic.

* 1300 Estados Unidos – Índice de mercado hipotecario , semana 26 dic: Anterior 299,8.

* 1300 Estados Unidos – Índice de compras MBA, semana 26 dic: Anterior 169,9.

* 1300 Estados Unidos – Índice de refinanciación MBA , semana 26 dic: Anterior 1.084,3.

* 1300 Estados Unidos – Tasa hipotecaria MBA a 30 años , semana 26 dic: Anterior ⁠6,31%.

* 1415 Estados Unidos – Empleo nacional ADP, dic: Previsto 47.000; Anterior -32.000.

* 1600 Estados Unidos – Bienes duraderos, mensual revisado , oct: Anterior -2,2%.

* 1600 Estados ​Unidos – Bienes duraderos sin defensa, mensual revisado, oct: Anterior -1,5%.

* 1600 Estados Unidos – Bienes duraderos sin transporte, mensual revisado, oct: Anterior 0,2%.

* 1600 Estados Unidos – Gasto en bienes de capital no defensa excluyendo aeronaves, mensual revisado, oct: Anterior 0,5%.

* 1600 Estados Unidos – Pedidos de fábrica sin transporte mensual , oct: Anterior 0,2%.

* 1600 Estados Unidos – Pedidos ‍de fábrica mensual , oct: Previsto -1,2%; Anterior 0,2%.

* 1600 Estados Unidos – PMI no manufacturero ISM , dic: Previsto 52,3; Anterior 52,6.

* 1600 Estados Unidos – Actividad empresarial no manufacturera ISM , dic: Anterior 54,5.

* 1600 Estados Unidos – Índice de empleo no manufacturero ISM , dic: Anterior 48,9.

* 1600 Estados Unidos – Índice de nuevos pedidos no manufacturero ISM, dic: Anterior 52,9.

* 1600 Estados Unidos – Índice de precios pagados no manufacturero ISM, dic: Anterior 65,4.

* 1630 Estados Unidos – Inventario semanal de ​crudo EIA , semana 2 ene: Previsto 1.250.000; Anterior -1.934.000.

* 1630 Estados Unidos – Inventario semanal de destilados EIA , semana 2 ene: Previsto 2.700.000; Anterior 4.977.000.

* 1630 Estados Unidos – Inventario semanal de gasolina EIA , semana 2 ene: Previsto 3.900.000; Anterior 5.845.000.

* 1630 Estados Unidos – Utilización semanal de refinería EIA , semana 2 ene: Previsto ‍0,0; Anterior 0,1.

* 1900 Estados Unidos – Riesgo integral general , 1TR: Anterior 7,98. (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)