Claves para el miércoles 7 de mayo

7 mayo (Reuters) - EMPRESAS * Applus publica sus resultados del primer trimestre. * Talgo publica sus resultados del primer trimestre tras el cierre del mercado. BANCOS CENTRALES * El Riksbank, el banco central de Suecia, celebra una reunión de política monetaria en la que el Comité Ejecutivo toma decisiones sobre la política monetaria, incluido el tipo de interés oficial, que se conocerán el jueves 8 de mayo. (0700 GMT) * El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) de la Reserva Federal de Estados Unidos anuncia su decisión sobre los tipos de interés, seguida de una declaración. (1800 GMT) * El Banco de Japón publica las actas de la reunión de política monetaria celebrada los días 18 y 19 de marzo. (2350 GMT) OTROS EVENTOS * Los cardenales católicos romanos se reúnen en un cónclave secreto para elegir al nuevo líder de la Iglesia mundial, en Ciudad del Vaticano. * El líder de la CDU alemana, Friedrich Merz, viaja a Francia para reunirse con el presidente de Francia, Emmanuel Macron. * Reunión de altos responsables de Finanzas de la APEC en Jeju, Corea del Sur. (Hasta el 9 de mayo) * Alrededor de 40 ministros del clima de todo el mundo se reúnen en Copenhague, Dinamarca, antes de las negociaciones de la COP30 en Brasil a finales de año. (Hasta el 8 de mayo) * Reunión informal de ministros de Asuntos Exteriores de la UE en Varsovia, Polonia. (Hasta el 8 de mayo) DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region RIC Indicator Name Period Reuters Poll Prior 08:00 Germany DEIND=ECI Industrial Orders MM Mar 1,3% 0,0% 08:00 Germany DEMOIY=ECI Manufacturing O/P Cur Price SA Mar 0,8% 08:00 Germany DECGI=ECI Consumer Goods SA Mar 101,3 08:45 France FRCA=ECI Current Account Mar -1,9B 08:45 France FRTBAL=ECI Trade Balance, EUR, SA Mar -7,870B 08:45 France FRIMP=ECI Imports, EUR Mar 57,544B 08:45 France FREXP=ECI Exports, EUR Mar 49,670B 09:30 Euro Zone EUPMIC=ECI HCOB Construction PMI Apr 44,8 09:30 Germany DEPMIC=ECI HCOB Construction PMI Apr 40,3 09:30 France FRPMIC=ECI HCOB Construction PMI Apr 43,8 10:30 United Kingdom GBAPMI=ECI S&P GLOBAL PMI: MSC COMPOSITE - OUTPUT Apr 51,0 10:30 United Kingdom GBPMIC=ECI S&P Global CONSTRUCTON PMI Apr 45,8 46,4 11:00 Euro Zone EURSL=ECI Retail Sales MM Mar 0,0% 0,3% 11:00 Euro Zone EURSLY=ECI Retail Sales YY Mar 1,6% 2,3% 13:00 United States USMGA=ECI MBA Mortgage Applications 2 May, w/e -4,2% 13:00 United States USMGM=ECI Mortgage Market Index 2 May, w/e 223,7 13:00 United States USMGPI=ECI MBA Purchase Index 2 May, w/e 146,6 13:00 United States USMGR=ECI Mortgage Refinance Index 2 May, w/e 649,0 13:00 United States USMG=ECI MBA 30-Yr Mortgage Rate 2 May, w/e 6,89% 16:30 United States USOILC=ECI EIA Wkly Crude Stk 2 May, w/e -2,480M -2,696M 16:30 United States USOILD=ECI EIA Wkly Dist. Stk 2 May, w/e -2,700M 0,937M 16:30 United States USOILG=ECI EIA Wkly Gsln Stk 2 May, w/e -1,500M -4,003M 16:30 United States USOIRU=ECI EIA Wkly Refn Util 2 May, w/e 0,9% 0,5% 20:00 United States USFOMC=ECI Fed Funds Tgt Rate 7 May 4.25-4.5 4.25-4.5 20:00 United States USIOR=ECI Fed Int On Excess Reserves 7 May 4,40% 21:00 United States USCRED=ECI Consumer Credit Mar 9,50B -0,81B (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)

