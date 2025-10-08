Claves para el miércoles 8 de octubre

8 oct (Reuters) - BANCOS CENTRALES * El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) publica su Revisión de la Política Monetaria y el tipo de interés oficial (OCR). (0100 GMT) * Intervención del gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, en el Foro Europlace de París 2025 en Tokio. (0145 GMT) * Reunión del consejo ejecutivo del Riksbank, el banco central sueco. (0700 GMT) * Los miembros del consejo del BCE Claudia Buch, Frank Elderson, Madis Müller, Primoz Dolenc y Anneli Tuominen intervienen en Tallin. (0700 GMT) * El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, interviene en el evento "Future of Finance". (0800 GMT) * El gobernador del Riksbank, Erik Thedéen, participa en una mesa redonda sobre macroeconomía y retos de la estabilidad financiera en una conferencia internacional organizada por la Finantsinspektsioon (Autoridad de Supervisión y Resolución Financiera de Estonia). (0915 GMT) * Participación de la consejera del BCE Claudia Buch en una mesa redonda en la Conferencia Internacional sobre Finanzas organizada por Finantsinspektsioon. (0915 GMT) * Participación del consejero del BCE Frank Elderson en una mesa redonda en la Conferencia Internacional sobre Finanzas organizada por Finantsinspektsioon. (1030 GMT) * Discurso de Sasha Mills, directora ejecutiva de Infraestructura de Mercados Financieros del Banco de Inglaterra, en la conferencia anual sobre operaciones, postcontratación, tecnología e innovación de la Asociación de Mercados Financieros de Europa. (1200 GMT) * Moderación de una mesa redonda por parte de la consejera del BCE Anneli Tuominen en la Conferencia Internacional sobre Finanzas organizada por Finantsinspektsioon. (1300 GMT) * El presidente del Banco de la Reserva Federal de San Luis, Alberto Musalem, pronuncia un discurso de bienvenida en la Conferencia de Investigación sobre Banca Comunitaria de 2025 en el Banco de la Reserva Federal de San Luis. (1320 GMT) * El consejero de la Reserva Federal Michael Barr habla sobre "Banca Comunitaria" en la Conferencia de Investigación sobre Banca Comunitaria de 2025 en el Banco de la Reserva Federal de San Luis. (1330 GMT) * Discurso del economista jefe del Banco de Inglaterra, Huw Pill, en la Conferencia Anual Maxwell Fry, celebrada en la Universidad de Birmingham. (1500 GMT) * Mensaje en vídeo pregrabado de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, en el acto del 55.º aniversario del Informe Werner "Itinéraires luxembourgeois et européens". (1600 GMT) * El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) publica las actas de su reunión del 16 y 17 de septiembre de 2025. (1800 GMT) * Celebración del 10.º Aniversario y Cumbre de Datos de Indian Country Development (Desarrollo de las Comunidades Indígenas), con la intervención del presidente del Banco de la Reserva Federal de Mineápolis, Neel Kashkari (1915 GMT y 2030 GMT); el consejero de la Reserva Federal Michael Barr (2145 GMT); y el presidente del Banco de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee (2315 GMT). OTROS EVENTOS * El primer ministro británico, Keir Starmer, se reunirá con el primer ministro indio, Narendra Modi, para mantener conversaciones sobre el refuerzo de los lazos entre India y Reino Unido. * El ministro de Asuntos Exteriores sirio, Asaad al-Shibani, estará en Ankara para mantener conversaciones con su homólogo turco, Hakan Fidan. * La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, ofrece un avance de las próximas reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial. (1400 GMT) DATOS MACROECONÓMICOS Loc Countr RIC Indicator Name Perio Reut Prior al y/Regi d ers Tim on Poll e 08: German DEIP= Industrial Aug -1.0 1.3% 00 y ECI Output MM% 08: German DEIPY Industrial Aug 1.53% 00 y =ECI Production YY SA 13: United USMGA MBA Mortgage 3 -12.7% 00 States =ECI Applications Oct, w/e 13: United USMGM Mortgage Market 3 339.1 00 States =ECI Index Oct, w/e 13: United USMGP MBA Purchase 3 172.7 00 States I=ECI Index Oct, w/e 13: United USMGR Mortgage 3 1278.6 00 States =ECI Refinance Index Oct, w/e 13: United USMG= MBA 30-Yr 3 6.46% 00 States ECI Mortgage Rate Oct, w/e 16: United USOIL EIA Wkly Crude 3 2.25 1,792M 30 States C=ECI Stk Oct, 0M w/e 16: United USOIL EIA Wkly Dist. 3 -0.7 0,578 millones 30 States D=ECI Stk Oct, 34 millones w/e 16: United USOIL EIA Wkly Gsln 3 -1.3 4,125 millones 30 States G=ECI Stk Oct, 82 millones w/e 16: United USOIR EIA Wkly Refn 3 -1.8 -1,6% 30 States U=ECI Util Oct,% w/e 17: United USIPS LSEG IPSOS PCSI Oct 52,37 00 States O=ECI 19: United USCRR Overall Q4 7,96 00 States T=ECI Comprehensive Risk 19: United US0YN 10Y Note Auc - 8 Oct 39.000, 00 States T=ECI TA 024.500 .00 19: United US0YN 10Y Note Auc - 8 Oct 4,033% 00 States H=ECI HY 19: United US0YN 10Y Note Auc - 8 Oct 2,650 00 States B=ECI BTC 19: United US0YN 10Y Note Auc - 8 Oct 81,530% 00 States A=ECI HAP * (NOTA: Los datos macroeconómicos podría verse afectada por el cierre de la Administración.) (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)